Плановый аврал в работе кабмина

В связи с участием премьер-министра Молдовы Павла Филипа в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке работа правительства на этой неделе протекала в довольно сумбурном режиме.

Изначально еженедельное заседание кабинета министров, традиционно проводимое в среду, неожиданно назначили на утро понедельника. После воскресных протестов многие восприняли это настороженно, ожидая увидеть в повестке дня вопросы по реакции на требования манифестантов или на ситуацию в целом. Но в перечень предлагаемых для обсуждения вопросов вошли в основном будничные темы: рассмотрение Плана действий по сокращению рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма на 2017-2019 гг.; утверждение списка получателей государственной, президентской и правительственной стипендий, ратификация Соглашения о предоставлении консультационных услуг и т.д.

Но заседание сколь неожиданно было назначено, столь же необъяснимо было перенесено. Но все же состоялось во вторник рано утром, чтобы премьер не опоздал на встречи за океаном.

Надо ли говорить, что министры не стали тянуть и долго дискутировать по поводу включенных в повестку вопросов. Да и что обсуждать, если всего-то необходимо поддержать ратификацию консультационного соглашения с Международной финансовой корпорацией (МФК)? Тем более, что в результате вступления в силу документа МФК предоставит Молдове $3,2 млн в виде технической помощи и будет оказывать консультационные услуги по трем приоритетным направлениям: улучшение деловой среды, усиление доступа к рынку (в основном в области АПК) и повышение уровня защиты инвестиций.

Не вызвало особых задержек и утверждение списков студентов высших учебных заведений и профессионально-технического образования, которые будут получать почетные стипендии в 2017-2018 учебном году. Как отмечается в пресс-релизе по итогам заседания кабмина, стипендии «предлагаются для поддержки успехов в учебе молодежи и повышения привлекательности высшего и профессионально-технического образования в стране».

Утвержденный правительством документ предполагает, что 12 студентов ВУЗов будут получать государственную стипендию в размере 1385 леев, а 30 студентов – стипендию правительства в размере 1155 лей. Еще 20 стипендий Gaudeamus по 840 леев присуждены учащимся профтехучилищ. О президентской стипендии в пресс-релизе не сообщается.

Ожидаемым было еще одно решение – об утверждении Лилии Палий в должности генерального секретаря правительства. Она занимала эту должность и до этого, но в связи с реорганизацией исполнительной власти для «галочки» провели конкурс. Из трех кандидатур победил тот, кто должен был. Павел Филип отметил преданность и профессионализм госпожи Палий, проявленные во время ее предыдущей работы в качестве генерального секретаря правительства, выразив уверенность, что «ее опыт послужит реализации целеустремленных задач кабинета министров».

Но реализации этих «целеустремленных задач» мешают другие ветви власти в Молдове. В связи с этим на специальном заседании правительство приняло специальное обращение в Конституционный суд о толковании статьи 98 ч. (6) Конституции Республики Молдова с целью разъяснения действий, которые могут быть приняты премьер-министром, и решений, которые могут быть одобрены парламентом страны, если президент Республики Молдова отклонит повторное предложение о назначении министра. Представители правящего большинства уверены, что все их действия и кандидатуры не могут быть подвергнуты каким-либо сомнениям и должны всеми восприниматься, как данность, без обсуждений и поиска ненужных компромиссов. И Конституционный суд должен подтвердить это…