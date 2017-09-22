Морские перевозки растут

Через Международный свободный порт Джурджулешть перевалено за первое полугодие 359 тыс. т грузов, что на 4,6% больше аналогичного периода 2016 г. Его услугами воспользовались 134 различных судна, в том числе нефтеналивных.

Как свидетельствует отчет минэкономики, суммарные инвестиции в порт превысили $68,7 млн, в том числе $0,2 млн в этом году. Основная их доля пришлась на генерального инвестора и оператора порта Danube Logistics - $50,1 млн и компании Trans Cargo Terminal, построившей и использующей зерновой терминал, - $12,5 млн.

Больше всего экспортировано через порт зерновых - 150,9 тыс. т (-1,2%), но на 1 июля в порту еще оставалось складированными 5,8 тыс. т.

В импорте преобладали нефтепродукты - 113,9 тыс. т (+9,5%). 8,7 тыс. т нефтепродуктов через порт отгружено на экспорт, а 14,9 тыс. т на конец семестра еще хранились на терминале.

Через грузовой терминал перевалено 58,8 тыс. т стройматериалов, металлов и контейнерных грузов, включая 34,7 тыс. т импорта и 24,8 тыс. т экспорта. Также через порт отгружено зарубежным потребителям 26,7 тыс. т растительного масла - втрое больше, чем год назад.

Всего, объем оптовой торговли через порт достиг 2,2 млрд леев (+18,3%). Кроме того, генеральным инвестором оказано портовых услуг на 34 млн леев, а арендных - на 9,8 млн леев.

За полугодие резидентами порта уплачено налогов и сборов на 261,3 млн леев (+19,4%), в том числе 113,1 млн акцизов, 134,7 млн - НДС, 4,8 млн - за таможенные процедуры. В порту 54 резидента, насчитывающих 453 сотрудника со средней зарплатой в 7,4 тыс. леев.