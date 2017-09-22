Проблемы из-за пробелов

Обыски, аресты представителей руководства, объявление в международный розыск директора риелторского агентства Pro Imobil Grup не могли не оказать влияния на рынок недвижимости.

По официальным сообщениям правоохранительных органов, поводом для предпринятых ими действий стало появление информации, свидетельствующей об уклонении компанией от уплаты налогов в особо крупных размерах, привлечение к сотрудничеству консультантов и агентов, зарплата которым выплачивалась неофициально и т.п.

В свою очередь, в выпущенном агентством пресс-релизе подчеркивается, что оно работает совершенно прозрачно и открыто, потому готово сотрудничать с правоохранительными органами и представить следствию все необходимые документы. В то же время, руководство агентства не исключает, что подобный «наезд» свидетельствует о чьих- то корыстных интересах и желании очернить имидж компании.

По сути, на сегодня заблокирована деятельность одной из самых крупных и успешных компаний на рынке недвижимости. По мнению некоторых специалистов, она могла занимать от 40% до 80% доли рынка Кишинева. Как отразилось на рынке это событие? Повлияло ли оно на деятельность других агентств, на поведение покупателей, продавцов, на цены?

Судя по отзывам специалистов, кардинальных изменений не произошло.

«На нашу работу это событие никоим образом не повлияло, можно было ожидать, что сокращение числа конкурентов приведет к увеличению клиентов, количества продаж. Но ничего по существу не изменилось. У нас свой круг клиентов, с которыми мы как работали, так и работаем», - отметил директор агентства недвижимости «Lumea Imobilului» Денис Будак.

По мнению других игроков рынка, ажиотаж вокруг Pro Imobil был связан больше с продвижением имиджа, стремлением выглядеть более «круто», чем на самом деле. Что не могло не привлечь внимание соответствующих государственных структур.

Возможно, в некоторой степени произошедшее сказалось на клиентах Pro Imobil, которые с ним работали, и отразилось, безусловно, на деятельности самой фирмы. Но ясно одно: всем придется извлекать из этого уроки.

«Приостановка работы Pro Imobil привела к приостановке работы всего рынка, - считает коммерческий директор агентства Etalon Imobil Николай Остафейчук. – Но, думаю, что при той низкой активности, которая была на рынке, это не столь чувствительно. Потому что дельных звонков и так было мало. Возможно, клиенты Pro Imobil переметнулись в другие агентства, все-таки по имиджу фирмы был нанесен удар. Во всяком случае, на ценах это никак не отразилось».

Как отмечают участники рынка, собственно интерес соответствующих структур к Pro Imobil проявился задолго до последних событий. Это действительно была самая серьезная фирма, по всему городу привлекали внимание ее баннеры, другим агентствам конкурировать с ней было сложно. Не исключено, что из-за большого количества сделок накопилось и большое количество жалоб.

Есть сведения, что после Pro Imobil прошли проверки и в других агентствах недвижимости. «Это были скорее не проверки, а ознакомительные беседы, - считает Николай Остафейчук, - чтобы знать в дальнейшем, кого проверять. И прозрачный намек, что надо работать по правилам государства и делиться с государством. Налоги должны платить все, это правильный подход, но не все у нас уверены, что они действительно попадут по назначению, а не в чей-то карман».

В то же время, события вокруг Pro Imobil заставили других игроков рынка попытаться консолидировать свои усилия. Появилась информация, что на прошлой неделе Союз агентств недвижимости созвал «круглый стол», участники которого подняли вопрос о несовершенстве профильного законодательства, что якобы препятствует фирмам работать прозрачно и легально платить все налоги.

Как позже выяснилось, на самом деле Союз агентств недвижимости РМ (Uniunea Agentilor Imobiliare -UAI) к этому мероприятию отношения не имел. Во всяком случае, так утверждают в руководстве самого Союза. А круглый стол был организован представителями компании Pro Imobil. В UAI заявили, что Союз агентств недвижимости в настоящее время обсуждает проблему и выскажет свою позицию позже.

Тем не менее, участники рынка сходятся во мнении, что вопросы несовершенства законодательства актуальны и касаются деятельности всех риэлтеров. В настоящее время в Молдове посредническая деятельность в области недвижимости не регламентируется законом, на нее не требуется получения лицензии. В связи с этим участники «круглого стола» обратились к государственным органам с просьбой дополнить законодательную базу с тем, чтобы агентства недвижимости имели возможность платить налоги, а сделки совершались из расчета рыночной стоимости.

Сегодня агентства недвижимости вместе с нотариусами являются лишь посредниками между покупателем и продавцом в процессе совершения сделки и вынуждены исходить из намерений и договоренностей сторон. По мнению участников заседания, основная проблема, которая мешает легально платить налоги, состоит в том, что участники сделки указывают в контракте кадастровую стоимость объекта, а свой процент риелторы рассчитывают от реальной рыночной цены купли-продажи. Как после этого задекларировать полученный доход, если сделка, по сути, является сомнительной?

Если следовать логике прокуроров, в первую очередь необходимо привлечь к ответственности продавца и покупателя за факт занижения реальной стоимости объекта, что означало бы возбуждение уголовных дел в отношении всех граждан, которые хотя бы один раз совершали подобные сделки. А это, исходя из опыта – около 70% населения Республики Молдова.

В свое время сами участники рынка недвижимости уже предлагали разработать и принять закон о риелторской деятельности. И были даже попытки его разработать. Впоследствии решили, что вместе с развитием рынка необходимость в государственном регулировании отпадет, и в соответствии с мировой практикой, регулировать взаимоотношения станет общественное объединение агентств недвижимости. Но, несмотря на создание такого объединения (которым стал Союз агентств недвижимости) саморегулирования пока не получается.

По данным UAI, в прошлом году на рынке недвижимости действовало 1,5 тыс. агентств, львиная доля приходится на Кишинев. А есть еще неучтенное количество «черных маклеров». Это приводит к тому, что на рынке преобладает жесткая и не всегда честная конкуренция. Игра, в которой все методы хороши.

«Законодательство в области недвижимости необходимо совершенствовать, но начинать нужно не с закона о риелторской деятельности, а с Гражданского кодекса, - отмечает председатель Палаты недвижимости РМ Александр Витанов. - В ГК вообще не упоминается такая деятельность, как посредничество в области недвижимости. В нем есть статья о коммивояжерстве, но это не касается недвижимости. Этот вопрос надо было решать раньше, можно создавать любые профессиональные стандарты, любые общественные организации, но это бесполезно, если эта деятельность не прописана в ГК».

О том, что правовая база несовершенна, отмечают и другие операторы рынка. «Я согласен с тем, что нужно приводить законодательство в порядок, так, чтобы люди могли работать честно, - считает Денис Будак. - Мы в Союзе агентств недвижимости уже не раз обсуждали эту проблему, и еще раз соберемся, чтобы выработать свои предложения по поводу законодательства. В первую очередь необходимо законодательно прописать, чтобы клиенты указывали в контракте реальные рыночные цены. Это благотворно скажется на рынке в целом. В принципе, первые шаги уже сделаны, при продаже основного жилья продавец освобожден от уплаты налога на прирост капитала. Но встречаются разные ситуации, например, у человека родительская квартира, это его основное жилье, но он прописан в другом месте. При продаже этой квартиры, заплатив налог 9%, он потом ничего не сможет купить».

По мнению Николая Остафейчука, регламентировать рынок недвижимости надо, но так, чтобы учитывать интересы всех сторон. «Правила у нас меняются очень быстро, люди за ними не всегда успевают. Чтобы не получилось так, что человек, заплатив свои деньги, получил кучу проблем в виде налогообложения. Это вопрос комплексный и предполагает проведения всестороннего анализа. Пойдут ли власти по пути устрашения или действительно объективного подхода, зависит от соответствующих органов и команды, которую они получат».