«Упущенные доходы» примэрий

Закон о местных публичных финансах действует с 2015 года, но о реальной финансовой автономии говорить пока рано, уверены в Конгрессе местных властей Молдовы (CALM).

Они подготовили свои предложения по налоговой политике на 2018 год. Члены CALM настаивают на продлении действия т.н. «компенсационного» фонда. В нынешнем году его уже продлевали, на 2018 год власти этого не предусмотрели. Напомним, фонд должен был компенсировать потери местных администраций от внедрения нового Закона о местных публичных финансах. Так как процесс децентрализации тормозится, фонд все еще необходим.

В этом контексте CALM предложил включить в НК понятие «упущенные доходы». Имеются в виду доходы, которые местные власти не получили из-за льгот и специальных режимов налогообложения, предоставляемых государством определенным категориям налогоплательщиков. Так, в Молдове такие предприятия, как Moldtelecom, Moldova-gaz, UnionFenosa не платят местные налоги, освобождены от земельного налога, а пенсионеры - от налога на недвижимость. «Эти освобождения должны предоставляться не за счет скудных местных бюджетов, - говорит Виорел Фурдуй, исполнительный директор CALM. - Это упущенные доходы местных администраций, и они должны компенсироваться государством».

К упущенным доходам можно отнести и земельный налог, ставка которого не адекватна экономическим реалиям, считают в Конгрессе. Представители местных властей предлагают повысить ее хотя в соответствии с инфляцией, или дать им право устанавливать порог этого налога.

Уже несколько лет CALM ратует за то, чтобы подоходный налог для физлиц уплачивался по месту проживания граждан, а не по месту их работы. Такая практика распространена в Чехии, Словакии, Латвии, Литве. «Стратегически это очень важно, так как направит средства на развитие городов и сел, - говорит Виорел Фурдуй. - Несколько лет назад минфин признал, что от такой практики выиграют все, кроме Кишинева и Бэлць. Но по «техническим причинам» это пока не может быть внедрено. Нужно решить вопрос и с филиалами крупных предприятий, которые платят налоги не по месту их расположения, а по месту регистрации».

Сейчас подоходный налог для юридических лиц перечисляется в госбюджет. CALM предлагает перенаправить его в местные бюджеты. Пусть не весь, как в Гагаузии, но хотя бы часть. «Патронаты нас поддерживают, таким образом будет создаваться связь между местными властями и бизнесом. В минфине говорят, что часть этих средств и сейчас идет в местные бюджеты в виде трансфертов общего и специального назначения. Но у местных властей появились бы доходы, которыми они могли бы распоряжаться самостоятельно».

Не совсем справедливо распределяется и подоходный налог для физлиц, считают в CALM. Сейчас в муниципиях остается половина, а в городах и райцентрах – только 20%, в то время как именно от этого налога в бюджет поступает больше всего средств.

С нынешнего года по настоянию местных властей часть дорожного фонда перечисляется напрямую в населенные пункты. Это уже дает положительный эффект. Но он был бы ощутимее, если бы местные власти сами определяли, какие средства на какую именно дорогу или тротуар потратить. «Местные дороги – это компетенция местных властей, и если государство предоставляет ее, то необходим и соответствующий финансовый механизм», - аргументирует исполнительный директор организации.

Чтобы увеличить доходы местных властей, CALM предлагает соединить средства нескольких фондов - регионального развития, экологического и т.д. в одном инвестфонде, как сделали в Гагаузии. И часть этих средств распределять селам на развитие, в зависимости от количества жителей и коэффициента. Даже небольшие деньги могут дать толчок местным властям привлекать специалистов в проекты международных доноров и вносить собственную долю для участия в них.

Виталий Колун, руководитель филиала ТПП Орхей, поддерживает идею создания фонда в поддержку участия примэрий в проектах. До последних местных выборов Колун был мэром Оргеева, а еще раньше - начальником районного офиса ГНС. То есть, видит проблему со всех точек зрения.

«Если у примэрии нет средств, она могла бы получить их в этом фонде для вклада в международный проект. Через этот фонд можно было бы возмещать и «упущенные доходы» примэрий, - говорит он. - В этом контексте можно установить, например, налог на электросети, проходящие через населенный пункт, который направлялся бы в его бюджет. И повысить ставку земельного налога, которую давно не корректировали. С одного гектара сегодня поступает всего 200 леев налога. Понятно, что бизнес не обрадуется, но это необходимо. Чтобы создать условия и инфраструктуру для привлечения инвесторов, примэрии должны располагать собственными средствами. В этом смысле идея взимать налоги с подразделений крупных предприятий по месту их расположения правильная. Основные доходы компании зачастую приносит предприятие в райцентре, где работает завод, а не в Кишиневе, где расположена ее администрация».

По поводу компенсационного фонда у него своя точка зрения. «Проблемы у примэрий остались, поэтому желательно, чтобы его действие продлили, так как они просто-напросто не смогут предоставлять услуги, - говорит Виталий Колун. – Но, на мой взгляд, целесообразнее провести административную реформу и аннулировать этот фонд. Если правительство решится на нее, тогда нужен не он, а фонд в поддержку примэрий, о котором я упоминал».

В CALM считают, что, если административно-территориальная реформа и будет проведена, то только после местных выборов. Задерживать процесс децентрализации из-за этого было бы неправильно. «Так сделали в Албании и ошиблись. Такая реформа должна проводиться параллельно с финансовой реформой. Можно поэтапно усиливать местную власть и параллельно обсуждать административно-территориальную реформу, по которой, кстати, пока нет консенсуса. Мы не против реформ, а против опрометчивых реформ, на которые расходуются госсредства».