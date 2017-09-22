Спецзаседание со спецэффектом

Во вторник, после еженедельной встречи актива Демократической партии, спикер Андриан Канду вышел к прессе и сообщил: первое пленарное заседание в рамках осенне-зимней сессии парламента состоится в четверг, 21 сентября. А ведь до сих пор заявления такого рода звучали исключительно после заседаний Постоянного бюро законодательного органа. Но, как известно, в этой жизни все меняется.

Спикер уточнил, что спешка с созывом первого заседания сессии связана с необходимостью утвердить в окончательном чтении законы, принятые парламентом до каникул, но которые отказался промульгировать президент Игорь Додон. По его словам, затягивание с началом применения нововведений означает не только неисполнение обязательств перед внешними партнерами по развитию, но и потерю денег. Правда, каких, не уточнил. Поэтому парламентское большинство в срочном порядке повторно проголосует законы и вновь отправит их на подпись главе государства.

При этом на прошлой неделе Игорь Додон предупредил, что вопреки предписаниям действующих норм, не промульгирует законы, так как в корне не согласен с предложениями правящей власти. Речь идет о законах об энергетике, о борьбе с терроризмом, о талонах на питание, об изменении трудового законодательства, реформе Академии наук и др.

Спикер не исключил, что президент поступит именно так, как обещал. «Своими действиями президент роет себе могилу», - дал оценку действиями главы государства спикер.

Предвосхищая такое стечение обстоятельств, правительство уже обратилось в Конституционный суд с просьбой дать разъяснения по вопросу об отказе главы государства промульгировать переголосованные законы. Тем самым демократы рассчитывают получить руководство к дальнейшим действиям. В том числе, и в истории с повторным отказом Игоря Додона подписать декрет о назначении Еуджена Стурзы на должность министра обороны.

«Президент нарушает положения Конституции и загоняет себя в капкан. И совсем скоро мы определимся с тем, что будем делать дальше», - отметил спикер.

Он также добавил, что глава государства, отказываясь одобрить кандидатуру, выдвинутую премьером на должность министра обороны, может оказаться в ситуации, когда его перестанет признавать армия. Спикер сделал еще одно любопытное заявление.

«В последнее время часто пишут, что президент является гарантом Конституции. Это не так. Гарантом Основного закона страны является Конституционный суд…», - с уверенностью сказал глава законодательного органа страны.

А в четверг утром депутаты собрались на заседание. Но не в полном составе. Еще в среду вечером фракция Партии коммунистов распространила пресс-релиз, в котором предупредила, что не примет участие в нем.

«Озвученное с трибуны Демпартии решение о созыве на 21 сентября заседания парламента по «специальной» тематике является очередным неприкрытым доказательством узурпации государственной власти. Преследуя собственные групповые интересы, демократы в очередной раз показали, что не считаются ни с процедурами, ни с основами государства и права. Все это, по нашему убеждению, издевательство над парламентаризмом, над институтами власти и остатками демократии в Республике Молдова», - подчеркивается в заявлении депутатов-коммунистов.

На заседании сразу же после утверждения повестки дня Либерал-демократы также объявили о том, что покидают зал, так как не намерены участвовать в «этих политических играх». По словам депутата Тудора Делиу, то, что происходит в парламенте – попытка правящих сил отвлечь внимание населения от серьезных проблем, с которыми сталкивается страна. Но их уход, понятно, не повлиял на дальнейший ход заседания.

Начали с Закона об энергетике. Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ отметил, что замечания президента по данному документу связаны в основном с положениями, предоставляющими руководству Национального агентства по регламентированию в энергетике право самостоятельно утверждать свой бюджет и размер зарплат сотрудников. Президент опасается, что в результате этого директора НАРЭ установят себе неоправданно высокие зарплаты, которые и сегодня составляют 40-60 тыс. леев в месяц. А платить за это будет потребитель, так как источники финансирования агентства формируются за счет отчислений операторов энергетического рынка.

Господин Крянгэ отметил, что изучив позицию главы государства, члены комиссии пришли к выводу о необоснованности его страхов. Ведь закон предусматривает сохранение парламентского (и не только) контроля над деятельностью структуры. Во-первых, ежегодно руководство НАРЭ будет отчитываться перед депутатами об исполнении бюджета. Во-вторых, его деятельность и в дальнейшем будет проверяться Счетной палатой. В-третьих, закон предусматривает обязательное проведение аудита работы агентства компанией, признанной на международном уровне. Все эти заключения будут публиковаться, так что прозрачность в вопросе расходования средств будет обеспечена.

Как и ожидалось, социалисты не согласились с заключениями и убеждениями членов профильной комиссии. Василе Боля предложил уступить центральную трибуну советнику президента по юридическим вопросам Максиму Лебединскому, который в деталях обрисует позицию президента, перечислит все причины, заставившие его оправить закон на дополнительное рассмотрение. С этим категорически не согласился Андриан Канду, заметивший, что в ситуации с рассмотрением документов в окончательном чтении такое недопустимо. Хотя господину Лебединскому и предоставили право обосновать выдвинутые Игорем Додоном замечания, на позицию большинства оно не повлияло.

Речь пошла о поправках в Кодекс о науке и инновациях и в Кодекс об образовании. Ранее президент заявлял, что нововведения разрушат систему аккредитации и аттестации в области образования и могут привести к тому, что молдавские дипломы перестанут признавать за рубежом.

В частности, речь идет о положениях, предусматривающих создание в стране Национального агентства по обеспечению качества в образовании и научных исследованиях, которое будет создано в результате переименования Национального агентства по обеспечению качества в профессиональном образовании и поглощения им Национальной школьной инспекции и Национального совета по аккредитации и аттестации. Новая структура будет подчиняться министерству образования, культуры и исследований.

Председатель профильной комиссии Владимир Хотиняну довел до сведения коллег, что и в данном случае президент зря беспокоится – авторы нововведений руководствовались международной практикой и думали лишь об улучшении ситуации в области образования. И опять социалисты попытались отвоевать центральную трибуну для Максима Лебединского. Владимир Цуркан заявил, что для полноценных дискуссий, осознания серьезности проблемы нужно выслушать позицию советника президента. И вновь ничего не вышло. Социалисты не стали с этим мириться и покинули зал заседаний. После этого парламентское большинство очень оперативно переголосовало и остальные отклоненные президентом законы – о талонах на питание; о борьбе с терроризмом; поправки в трудовое законодательство и др.

В определенный момент и как-то совсем не в тему лидер либералов Михай Гимпу заметил, что все происходящее в зале доказывает одно: президент «витает в облаках, и нужно помочь ему опуститься на землю». Поэтому фракция подготовила проект решения об его отстранении от должности и инициировании референдума по отставке Игоря Додона. И призвал коллег поставить подписи под проектом либералов.

Под конец заседания депутаты собрались было сразу в двух чтениях поддержать предложение правительства о повышении минимальной заработной платы в бюджетной сфере на 10% - с 1000 до 1100 леев. В общей сложности на надбавку могут рассчитывать более 120 тыс. бюджетников – ученых, педагогов, врачей, работников культуры, полицейских и т.д. Повышение предлагается провести в два этапа: с 1 сентября 2017 – для работников образовательных учреждений, а с 1 января 2018 – для всех остальных. Общая стоимость данной инициативы составит на текущий год 37 млн леев, на следующий - 337 млн.

Но тут вмешался Михай Гимпу. Он вышел на центральную трибуну и заявил, что выдвигает встречное предложение: увеличить зарплаты на 50%, так как 10% - это «ничего».

«В стране собираются проводить незаконный референдум об отставке примара Кишинева, а это означает, что деньги есть. Так что не жадничайте и проголосуйте за более значимое повышение зарплат бюджетников», - сказал он, предупредив, что совсем скоро выдвинет и инициативу о таком же повышении пенсий. Тем самым он отложил голосование по проекту во втором чтении. Ведь для рассмотрения его утопичной и совсем не популистской инициативы - в правительстве, а затем и в парламентских комиссиях, - потребуется как минимум две недели.