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«Белая книга» инвесторов

№ 34 (1200) 22 September 2017

Ассоциация иностранных инвесторов Молдовы (FIA) представила в среду пятое издание «Белой книги» - рекомендаций властям по улучшению инвестиционного климата. Первый ее выпуск состоялся в 2005 году и обновляется каждые два года.

 

На этот раз книга состоит из семи глав. К традиционным темам  налоговой политики, трудовых отношений, конкуренции и банковской системы добавились три новые - энергетика, земельные вопросы, медицина и здравоохранение.

 

Одно из главных предложений инвесторов озвучил Александер Косс, председатель FIA: необходимо наделить предприятия с иностранным капиталом правом покупки сельскохозземель. Основной аргумент: практика аренды не обеспечивает защиты инвестиций арендатора. «В Молдове легально двойное гражданство, лица с иностранным паспортом вправе приобрести землю, есть и другие «лазейки», - отметил глава FIA, - но мы не хотим идти к правильной цели обходными путями».

7830 Автор: Соб. инф.
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