«Умный дом» без коммунальных платежей

Агентство по энергоэффективности (AEE) завершило прием заявок на участие в ежегодном конкурсе проектов по энергоэффективности и экоэнергетике. Один из таких проектов — первый в Молдове частный «умный дом» с нулевыми коммунальными платежами.

Инженер и бизнесмен Георге Чимбир применил в своем доме практически все технологии по производству энергии из возобновляемых источников и ее последующему потреблению. Все инженерные системы — выработка электроэнергии посредством солнечных модулей, отопление в доме, горячая вода, биопереработка отходов - можно контролировать и настраивать в реальном режиме времени через Интернет или с мобильного телефона. Говоря современным языком, это «пассивный дом», который не потребляет никакой энергии извне, а полностью производит ее самостоятельно. Это первый дом в Молдове, где все коммунальные платежи равны нулю, поскольку не нужно закупать природный газ, электрическую и тепловую энергию.

- Мы начали возводить дом в 2013 году, и с самого начала запланировали все сети и коммуникации, т. к. их прокладка в последующем уже в готовом доме стоила бы дороже, - говорит предприниматель. - Электроэнергию получаем из более 100 солнечных фотоэлектрических панелей мощностью 35 кВт, установленных во дворе, на стенах и крыше дома. Там же, во дворе, скрыты под зеленым газоном три скважины глубиной по 65 метров. Это геотермальная установка, которая зимой дом нагревает, а летом охлаждает.

Потребляемая домохозяйством энергия составляет лишь 20% от производимого объема. Избыток поступает в сеть компании RED Union Fenosa по тарифу 1,92 лея за кВт-час, установленному агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ). С начала года в сеть RED Union Fenosa поставлено около 28 тыс. кВт-часов электроэнергии.

Дом имеет изолированные стены с облицовкой пенополистиролом толщиной 15 см, а крыша покрыта огнеупорной целлюлозой, нагнетаемой под давлением. Это органический материал, полученный путем переработки бумаги, он имеет более низкую теплопроводность, чем минеральная вата или полистирол. Чтобы избежать эффекта «термос», в доме действует система вентиляции с теплообменником - труба с керамическими стенками, через которую проходит теплый воздух. А когда в помещение поступает свежий воздух, его температура повышается, что снижает затраты на отопление в холодный период года.

Нагревается и охлаждается дом по этажам. Система отопления встроена под пол, что обеспечивает комфорт при использовании минимальных ресурсов и пространства, поскольку поверхность нагрева пола больше, чем у стандартного отопительного оборудования.

- Модель, применяемая в данном жилом доме, может быть использована государственными учреждениями или частными жилыми домами по всей стране, - говорит Юрий Тидва, инженер специализированной компании Tasotilex, выполнившей основную часть работ. - Мы готовы предложить услуги по консалтингу, проектированию и установке оборудования для всех технологий по использованию возобновляемых источников энергии.