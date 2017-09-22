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Промышленный бум в свободной зоне

№ 34 (1200) 22 September 2017

Сразу несколько значимых промышленных объектов запустятся до конца октября в свободной экономической зоне «Бэлць». Об этом «ЛП» сообщили в минэкономики и инфраструктуры.

 

Главный администратор СЭЗ Марин Чобану подтвердил, что скоро можно будет говорить об открытии третьей субзоны в городе Бэлць. В ней запустится второй в Молдове завод компании Gebauer&Griller. Инвестиции составляют примерно 10 млн евро. На новом заводе изначально будет 400 работников, затем их число планируют увеличить до 800. Здесь будут производить кабель для изготовления автомобильной проводки.

 

Вторым значимым проектом станет запуск завода по производству автомобильных кабелей японской компании Sumitomo Electric Bordnetze в субзоне в Орхей. Общий объем инвестиций был запланирован в размере 17 млн евро. Должно быть создано более 3 тыс. новых рабочих мест, в том числе 180 – для инженеров.

 

Кроме того, набирает силу строительство завода в субзоне «Кэушень» компанией Coroplast Fritz Mller GmbH & Co., где будут производиться электрические модули для автомобильной промышленности. В том числе и для электромобилей Tesla. Инвестиции – 10 млн евро, планируемое число работников – сначала 200, затем 600 человек. Ожидаемый на первом этапе объем продаж должен составить 22 млн евро.

 

Из неавтомобильных резидентов главный администратор СЭЗ «Бэлць» выделяет французскую компанию Diam International, которая планирует открыть завод на 100 рабочих мест по производству компонентов рекламного дизайна. Также компания производит аксессуары для косметической продукции, электроники, одежды, алкогольных напитков и табачных изделий, часов и ювелирных изделий.

 

Также в СЭЗ планирует обустроиться немецкая компания Himolla, один из крупнейших производителей мягкой мебели в Европе. Переговоры об этом начались в июле. Проект предполагает инвестиции в размере, как минимум, 1,5 млн евро, в результате чего будет создано 300-400 новых рабочих мест. Завод, который хочет открыть Himolla в Молдове, будет специализироваться на пошиве мебельных чехлов. Для подобного производства инвесторам нужны производственные площади 3000-5000 квадратных метров. Скорее всего, он разместится в субзоне «Стрэшень», рядом с действующим там Инженерным колледжем, что позволит наладить подготовку профессиональных кадров по дуальной системе, в том числе в области текстиля.

 

Свободная экономическая зона «Бэлць» была создана в 2010 году и на сегодняшний день включает в себя 11 субзон.

5030 Автор: Игорь ФОМИН
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