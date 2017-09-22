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Как SEO-продвижение поможет компании добиться успеха?

№ 34 (1200) 22 September 2017

Независимо от направления деятельности, многие компании в наши дни отчаянно нуждаются в Интернет-маркетинге. Даже если они только начали свой путь и еще до конца не знают, с чем имеют дело. Почему процесс продвижения настолько популярен и востребован?

 

Все просто: это, пожалуй, самый эффективный и недорогой способ привлечь миллионную аудиторию.

 

Что такое Интернет-маркетинг?

 

Это процесс продвижения бренда, продукта или услуги через Интернет. Он включает управление взаимоотношениями с клиентами и любые рекламные мероприятия, которые осуществляются онлайн. Красивые определения, конечно, могут сбить с толку. Однако есть и более доступный метод объяснить, что представляет собой маркетинг в Интернете. К примеру, Вы являетесь владельцем компании по продажам сантехники или обуви, и предлагаете покупателям качественный товар. Продукция отличается высоким качеством, приемлемыми ценами, словом, всеми прелестями, которые торговец готов предложить клиенту. Но как хоть кто-нибудь об этом узнает? То же самое относится к любому другому виду деятельности, который нужно раскрутить в сети. В подобной ситуации и пригодится SEO-продвижение. Это универсальный помощник для каждого предпринимателя.

 

Бизнес, начатый в сети, нуждается в постоянном притоке новых посетителей. А для этого он должен занять лидерские позиции в популярных поисковиках, Google или Яндекс. Когда клиент вводит запрос, система выдает ему несколько (а иногда, очень много!) результатов. На какую ссылку Вы сами бы кликнули? Правильно, на первую или вторую, максимум, на третью. Вот почему так важно, чтобы сайт попадал в ТОП. Чем он ближе к началу, тем больше интереса вызовет Ваша деятельность. Следовательно, и возможность успеха возрастает в несколько раз.

 

 

Преимущества, которые обещает SEO-продвижение

 

Интернет-маркетинг – это не просто красивое словосочетание. Это целое искусство. Данный процесс совмещает в себе технические и творческие аспекты работы с Вашим бизнесом. Они включают рекламу, проектирование, разработку действенной стратегии, увеличение продаж. Звучит достаточно сложно, и это правда. Далеко не каждый предприниматель способен добиться положительного результата раскрутки, действуя собственными силами. А если говорить честно, то таких людей – единицы. Для этого и нужны профессионалы – чтобы обеспечить планомерное движение к цели и снизить затраты.

 

У многих бизнесменов по ходу чтения может возникнуть вполне логичный вопрос: почему стоит отдать предпочтение именно SEO-продвижению? Ведь существует множество других вариантов раскрутки. Одним из главных плюсов онлайн-продвижения является сочетание эффективности и дешевизны. Но это еще не все.

 

 

Основные достоинства SEO

 

Увеличение трафика. Клиенты сами будут стремиться посетить Ваш сайт, потому что он всегда будет «маячить» у них перед глазами.

 

Стабильность. Находясь на лидерских позициях, предпринимателю не придется тратить деньги на рекламу, платить за клики. Популярность портала будет расти постепенно, но уверенно.

 

Отличная репутация. Сайт, который находится в ТОПе, автоматически вызывает доверие пользователей.

 

Высокий процент продаж. Вашу страницу будут посещать люди, которые заинтересованы в покупке товара или услуги.

 

Узнаваемость. Если Вы хотите, чтобы компания стала национальным брендом, тогда SEO вам необходимо.

 

А теперь представьте, что Ваши конкуренты уже пользуются всеми перечисленными преимуществами. Желаете их обогнать? StudioWebmaster поможет Вам стать лучшими на рынке. Благодаря инновационным методам раскрутки в Интернете, Ваш сайт станет более гостеприимным, востребованным и полезным для бизнеса. А это железная гарантия роста прибыли. Подумайте об  этом.

 

 

 

7790 Автор: По материалам пресс-релиза
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