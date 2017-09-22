Три отрасли для «зеленого» экспорта

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) разработает для трех отечественных продуктов, - меда, орехов и зерновых, - рекомендации и Национальный план действий для повышения их потенциала с целью экспорта в качестве экологических продуктов с высокой добавленной стоимостью на региональные и международные рынки.

Как сообщили «ЛП» в министерстве экономики и инфраструктуры (МЭИ), ЮНКТАД в мае 2017 года запустила в Молдове Проект по национальной оценке экспорта органических продуктов с бюджетом $100 тыс. Его целью обозначено оказание помощи развивающимся странам в определении товаров, имеющих восстановленное сравнительное преимущество (Rebuilt Comparative Advantage, RCA). То есть таких товаров, которые изначально, в силу природных или исторических обстоятельств, могут занять четкие ниши на международных рынках.

На первом этапе был проведен анализ торговли «зелеными» (экологическими) продуктами, в особенности в разрезе экспорта - National Green Export Review. Таковыми продуктами для современной Молдовы за период 2015-2016 и первую половину 2017 года были признаны масличные семена (подсолнечник и шафран), мед, виноград, изюм, вино, фруктовые соки и сухофрукты, электрические и газовые счетчики.

Для начала второго этапа был проведен анализ с целью выделения наиболее перспективных продуктов для более детального исследования. В его работе приняли участие специалисты разных отраслей, представители партнеров по развитию, а также организаций, ответственных за непосредственное внедрение проекта в Молдове.

Данные статистики свидетельствуют, что экспорт практически всех товарных групп, отнесенных к категории «Зеленых», в последние годы неуклонно растет. Основные рынки сбыта – страны ЕС и СНГ. В первом случае это преимущественно Румыния, Польша, Германия, Италия, Франция. Во втором – Российская Федерация и Беларусь.

В частности, экспорт меда в 2016 году в основном был ориентирован на рынок ЕС (около 93,62%), главные потребители - Румыния, Италия, Германия и Франция. Поставки за рубеж семян подсолнечника в 2016 году увеличились на 24,37%, спрос главным образом обеспечили страны ЕС (около 75%), прежде всего Румыния, Болгария, Польша и Германия. Экспорт специй, таких как имбирь и шафран, в 2016 году значительно увеличился (около 192,53%). И если в прошлом году эти продукты 100-процентно отправлялись в Румынию, то в первой половине 2017 года вектор сменился: все поставки были направлены в Российскую Федерацию.

Поставки масличных культур (в т. ч. грецкие орехи, но без семян подсолнечника) в 2016 году снизились примерно на 51,7%. Экспорт на 80% обеспечивается продажами в европейские страны, а также в Турцию и Ливан. В первой половине 2017 года продажи ореха за рубеж выросли на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные рынки: ЕС (52%), а также «другие страны мира» (48%).

По итогам углубленного анализа были выделены две лидирующие отрасли: производство меда и орехов. К ним была добавлена третья, - все зерновые, с учетом высокого спроса на эту продукцию на рынке ЕС. За первые шесть месяцев текущего года экспорт пшеницы в страны Евросоюза составил 147,2 тыс. т. при выделенной квоте в 75 тыс. т.; поставки переработанных зерновых – 8 тыс. т. при квоте 2,5 тыс. т.

Какой помощи ждут от ЮНКТАД производители грецких орехов? Председатель Ассоциации производителей орехов Молдовы, директор компании Monicol SRL Думитру Викол отмечает: «Самая главная проблема - это сорта. Необходимо определить, какие сорта орехов выгодно высаживать в Молдове, какие дадут самый высокий урожай. Многие фермеры, поддавшись на недобросовестную рекламу, высадили у себя малоурожайные сорта, и сейчас, через 10-12 лет вынуждены их выкорчевывать, поскольку этот бизнес не приносит доходов. Могу привести в пример фермера Тудора Слэнинэ, который в этом году выкорчевал 12-летний ореховый сад на площади 60 га».

Вторая проблема, по мнению Думитру Викола, - это финансирование. Перспективной отрасли для старта нужна государственная поддержка субвенциями.

Третья – налогообложение. «Мы закупаем сырье у частных лиц, которые обеспечивают до 95% всего объема орехов. Процедура оформления и налогообложения этих сделок несовершенна, из-за чего растет себестоимость конечного продукта. Сегодня наш орех на экспортных рынках стоит на 15 леев/кг дороже, чем из Румынии и Украины. Если мы хотим развивать эту отрасль, то должны решать эти проблемы».

Экономический секретарь ЮНКТАД Роберт Хамвей сообщил, что в рамках второго этапа проекта до середины 2018 года для указанных трех отраслей будут разработаны рекомендации и стратегии. Эти документы должны быть увязаны со всеми другими стратегиями, принятыми в Молдове, эту задачу берет на себя МЭИ. Параллельно будут вестись переговоры с потенциальными донорами и партнерами по развитию для поиска финансовых ресурсов.

Тудор Ульяновски Посол Молдовы в Швейцарии, постоянный представитель Молдовы при Отделении ООН в Женеве. Тудор Ульяновски избран единогласно председателем Совета по торговле и развитию (Trade and Development Board), являющегося высшим директивным органом в рамках ЮНКТАД при конференциях министров, которые проводятся раз в четыре года.