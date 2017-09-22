«Зеленая карта» повышает ставки

Угрозы Совета бюро «Зеленой карты» об исключении Молдовы из международной системы возымели действие.

Апелляционная палата Кишинева сняла арест со счетов и имущества страховых компаний ASITO, Moldasig и Alliance Insurance Group. Арест на активы страховщиков был наложен в рамках дела бизнесмена Вячеслава Платона, которому приписывают роль основного акционера этих компаний, в счет погашения нанесенного бизнесменом ущерба. Цена вопроса – свыше 200 млн леев. Именно на такую сумму должны были отвечать, вопреки законодательству об акционерных обществах, страховые компании по обязательствам своего владельца.

На заседании 8 сентября Апелляционная палата полностью удовлетворила ходатайство представителей данных страховых компаний и Антикоррупционной прокуратуры, по чьему запросу и был наложен арест. Именно до 8 сентября Совет бюро «Зеленой карты» просил Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств представить убедительные доказательства способности НБСАС покрыть в случае необходимости страховые обязательства компаний-эмитентов, чье имущество находится под арестом.

Одновременно административный совет НКФР на прошлой неделе укрепил финансовые основы обязательного автострахования, повысив базовую ставку на ОСАГО и Зеленую карту. Базовая ставка на ОСАГО повысилась с 735 до 760 леев. Стоимость годового полиса «Зеленой карты» для Зоны 1 (Украина, Белоруссия) вырастет с 35 до 38 евро, для Зоны 2 (Украина, Белоруссия, Россия) с 215 до 260 евро, а для Зоны 3 (все страны) с 563 до 580 евро. Решение о повышении было принято с применением актуарных расчетов страховых тарифов на основе статистики выплат по ущербам.