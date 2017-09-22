«Зеленая карта» повышает ставки

Угрозы Совета бюро «Зеленой карты» об исключении Молдовы из международной системы возымели действие.
Угрозы Совета бюро «Зеленой карты» об исключении Молдовы из международной системы возымели действие.
Апелляционная палата Кишинева сняла арест со счетов и имущества страховых компаний ASITO, Moldasig и Alliance Insurance Group. Арест на активы страховщиков был наложен в рамках дела бизнесмена Вячеслава Платона, которому приписывают роль основного акционера этих компаний, в счет погашения нанесенного бизнесменом ущерба. Цена вопроса – свыше 200 млн леев. Именно на такую сумму должны были отвечать, вопреки законодательству об акционерных обществах, страховые компании по обязательствам своего владельца.
На заседании 8 сентября Апелляционная палата полностью удовлетворила ходатайство представителей данных страховых компаний и Антикоррупционной прокуратуры, по чьему запросу и был наложен арест. Именно до 8 сентября Совет бюро «Зеленой карты» просил Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств представить убедительные доказательства способности НБСАС покрыть в случае необходимости страховые обязательства компаний-эмитентов, чье имущество находится под арестом.
Одновременно административный совет НКФР на прошлой неделе укрепил финансовые основы обязательного автострахования, повысив базовую ставку на ОСАГО и Зеленую карту. Базовая ставка на ОСАГО повысилась с 735 до 760 леев. Стоимость годового полиса «Зеленой карты» для Зоны 1 (Украина, Белоруссия) вырастет с 35 до 38 евро, для Зоны 2 (Украина, Белоруссия, Россия) с 215 до 260 евро, а для Зоны 3 (все страны) с 563 до 580 евро. Решение о повышении было принято с применением актуарных расчетов страховых тарифов на основе статистики выплат по ущербам.
Предприниматель.