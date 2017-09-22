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Доходы растут быстрее расходов

№ 34 (1200) 22 September 2017

По данным Национального бюро статистики, во втором квартале 2017 года доходы населения составили в среднем 2227 леев в месяц на человека, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

Заработная плата является наиболее важным источником и составляет 43,2% всех доходов. За ней следуют социальные пособия (22% доходов домохозяйств), денежные переводы из-за границы (17,7%), доходы от сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности (13,8%).

 

Доходы городского населения были в 1,3 раза выше, чем доходы сельского населения. Сельское население, по сравнению с городским, больше зависит от трансфертов из-за границы.

 

Среднемесячные потребительские расходы населения во втором квартале нынешнего года составили в среднем 2245,3 леев на человека, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть расходов (44,3%) предназначена на питание. На содержание жилья граждане выделили в среднем 18,4%, а на одежду и обувь - 10,4% своего бюджета. Другие расходы направляются в систему здравоохранения - 5,5%, сферу телекоммуникаций - 4,5%, на транспорт - 3,9%, благоустройство жилья - 3,8%, образование - 0,5% и т. д.

4790 Автор: Соб. инф.
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