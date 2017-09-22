Право для безгласных

Редкие архивные снимки из фондов Международного Комитета Красного Креста (МККК), информационного агентства ТАСС, Государственного центрального музея современной истории России и Национального музея истории Молдовы впервые представлены на выставке в историческом музее.

Экспозиция под названием «Война и милосердие: уроки истории» призывает следовать здравому смыслу и законам человечности в ситуациях войн и вооруженных конфликтов.

Более 50 фотографий конца XIX - середины XX века представляют собой документальные свидетельства трагических моментов истории. Русско-турецкой войны 1877-78 гг., испано-американской войны 1898 г., первой и второй мировых войн, греко-турецкой войны 1919-1922 г. Фотовыставка показывает не только жестокость, боль и страдания, присущие любой войне, но и примеры гуманизма, милосердия, сострадания и самоотверженности, проявленных сотрудниками и волонтёрами Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца для облегчения страданий людей.

«Фотография имеет поразительную способность представлять событие с личной точки зрения любого человека, смотрящего на нее, - сказал на вернисаже Готье Лефевр, заместитель Главы Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Беларуси и Молдове. - Она дает право голоса безгласному, и это призыв к действию. Именно поэтому фотовыставки, рассказывающие о гуманитарной деятельности — важное дополнение к повседневной работе Международного Комитета Красного Креста. В фото-архивах МККК за 154 года его существования собрано более 720 тысяч фотографий гуманитарной направленности, из которых 140 тысяч находятся в открытом доступе».

«Идея экспозиции — проследить историю зарождения движения Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, - поясняет сотрудник отдела по связям с общественностью МККК Вероника Выборнова. - Выставка была создана в РФ, уже побывала в Беларуси. Мы очень рады тому, что нашли взаимопонимание у правительства Молдовы и руководства Национального музея истории».

Подобные экспозиции, повествующие о жизни организации, проходят и в других странах.

Фотографии расположены в хронологическом порядке. Первые три посвящены созданию МККК в 1863-м году. Вероника Выборнова рассказала о предыстории образования Комитета Красного Креста. Она началась в ...1859-м году.

«Сражение произошло недалеко от городка Сольферино. О нем мало кто знает, однако историки европейских войн XIX века по количеству жертв ставят его на второе место после Бородинского. После битвы мимо проезжал швейцарский бизнесмен Анри Дюнан. Закатное солнце освещало поле, на котором лежали тысячи страдающих людей, которым никто не помогал. В те времена на 1000 солдат приходился один фельдшер. А на 1000 лошадей — три ветеринара. Складывалась ужасная ситуация: правители посылали людей защищать интересы государств, а потом оставляли их безо всякой помощи. А помощь требовалась порой минимальная: остановить кровотечение, сделать перевязку, и человек мог выжить. Увиденное очень его потрясло. Анри Дюнан сумел организовать местных жителей. Вернувшись в Женеву, написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино», издал на свои средства. Разослал во все европейские дома. В ней сквозной нитью проходили две идеи: создать в разных государствах медицинские службы для оказания помощи во время военных действий. И о достижении договоренности военачальниками о соблюдении хотя бы каких-то правил ведения войн. Это в итоге привело к образованию МККК».

Мало кто знает, что в основе эмблемы организации — вовсе не идея христианского креста. Для нее был взят инвертированный швейцарский флаг, на котором цвет красного поля заменён на белый, а цвет белого креста заменён на красный. В знак уважения к стране, в которой появилась эта гуманистическая идея.

«Лично мне фотографии интересны тем, что они показывают множество деталей эпохи. С одной стороны, они позволяют проникнуть в прошлое. С другой - сравнить с днем сегодняшним. И понять, что, в общем, ничего не изменилось. Люди по-прежнему воюют, страдают, оказываются в ужасных условиях», - делится впечатлениями Вероника Выборнова.