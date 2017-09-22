Властелин колорита

В Национальном музее искусств Молдовы 14 сентября состоялся вернисаж выставки «Штефан Лукьян между традицией и современностью».

В сотрудничестве с Национальным музеем искусств Румынии и Румынским институтом культуры «Михай Эминеску» отобрано 26 полотен, представляющих наиболее колоритно все этапы творческого пути одного из крупнейших мастеров румынского и европейского искусства конца XIX- начала XX века. Основателя румынской школы живописи XX века. Личности, ставшей легендой: из-за серьезной болезни художник потерял зрение, в конце жизни был парализован, но продолжал творить. Последние натюрморты писал, прикованный к креслу. Когда отказали пальцы, ему привязывали кисть к руке...

По признанию специалистов, Штефан Лукьян остаётся одним из самых лиричных художников в европейской живописи. В то же время — новатором, выступавшим против традиционных, консервативных устоев академического искусства. Его привлекало свободное творчество, без каких-либо ограничений. Первое образование он получил в академической среде Школы изящных искусств в Бухаресте. Но, очарованный новым способом живописи Николае Григореску, Лукьян продолжает обучение в Мюнхене, затем в Париже. Там посещает выставки современных художников, знакомится с новыми тенденциями и веяниями. Вернувшись в Бухарест, становится одним из инициаторов всех неофициальных художественных групп. На его наследие ориентировались и многие молдавские художники еще в 1980-е годы. Конечно, тогда о столь роскошной выставке они и мечтать не могли.

«Начало ХХ века выдвинуло перед румынским искусством ряд серьёзных проблем, - говорит доктор искусствоведения Элеонора Бригалда, профессор Государственного педагогического университета имени И. Крянгэ. - А также поставило перед художниками и их поклонниками вопрос о творческом и общественно-психологическом типе артиста. Поиск нового пути Штефаном Лукьяном совпал с его пристальным вниманием к национальным традициям. Он постоянно возвращался к вопросу о сущности своеобразия румынского искусства. Очень важно, что вопрос о национальном касался не только искусства, а был неразрывно связан с укладом жизни, с желанием сохранить связь с землёй, на которой вырос. Обладая природным тонким чувством цвета, он умело использует динамику цвета и мазка, наполняет одухотворённой жизнью природу и людей на полотне».

Доктор искусствоведения обращает внимание на то, что Лукьян - живописец родного края. Он рисует дома, обитатели которых ему известны до третьего «колена». Пишет пейзажи, где каждый холм и поворот дороги напоминают о собственной жизни, или о жизни кого-то из окрестных мест. Создаёт портреты людей, с которыми давно и коротко знаком. В целом его творчество обладает некоей двойственностью.

«Работая в различных жанрах живописи (портрет, натюрморт, пейзаж, бытовая картина), он открывал не столько новые перспективы, сколько новые аспекты этих жанров. Его произведения всегда содержат оттенок загадочной замкнутости в себе», - комментирует искусствовед.

Элеонора Бригалда объясняет, что в портретах каждому персонажу Штефан Лукьян предоставляет возможность существовать самостоятельно. И лишь, вроде бы ненароком, придаёт ему такое освещение или поворот силуэта, что некоторые черты выступают более отчетливо. Он никогда не даёт однозначных характеристик, тем самым представляя зрителю многое решать и домысливать самому.

В пейзажах и интерьерах художник демонстрирует не только своё умение и приёмы изображения глубины, но и поражает меткостью наблюдения, интересным композиционным и колористическим решением.

Для его бытовых картин характерно не развитие сюжета, не выявление характера и даже не житейское нравоучение. Он, скорее, ограничивается лишь представлением конфликтной ситуации. В то же время умеет придать значимость самому простому изображению, «высветить» внутреннюю драматичность повествования.

«Лукьян писал картины непосредственно с натуры, смелыми, свободными мазками, стремясь запечатлеть в пейзаже природу румынского края и живого человека в общении с натурой. Характерным становится поэтизация натуры», - продолжает Элеонора Бригалда.

Зрелость мастера проявилась и в его многочисленных натюрмортах, овеянных мягкой поэзией. Лирически созерцательные и тонко прочувствованные натюрморты с цветами или фруктами поражают богатством колорита. Штефан Лукьян утверждал : «Мы, художники, смотрим на окружающий мир глазами, а пишем сердцем».

Профессор отметила, что в живописной системе классика, несомненно, есть отголоски импрессионизма. Однако в целом его живопись скорее тяготеет к постимпрессионизму. А с импрессионизмом её сближает лишь одно качество – стремление воплотить на полотне живописными средствами иллюзию света и воздуха, богатой световоздушной среды.

«Значение творчества Штефана Лукьяна состоит именно в том, что он понимал ограниченность импрессионистического метода. Потому его искусство можно назвать своеобразной реакцией на импрессионизм. Творческие поиски художника, как и Сезанна, Ван Гога, Гогена приводят к истокам нового художественного стиля – постимпрессионизма», - завершает «экскурсию» Элеонора Бригалда.

На вернисаже был представлен каталог работ художника, изданный при финансовой поддержке Фонда «Семья Стурза». В 1981 году о жизни мастера в Румынии снят художественный фильм «Лукьян», в главной роли - Ион Карамитру.