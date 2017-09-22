Цифровое телевидение вновь откладывается

Министерство экономики и инфраструктуры (в ведении которого теперь и сфера ответственности бывшего министерство информационных технологий и связи) подготовило предложения по продлению почти на 2,5 года срока перехода от аналогового к цифровому наземному телевидению.

Проект документа, подписанный министром экономики Октавианом Калмык, направлен на рассмотрение в правительство. Если поправки и дополнения к Закону об электронных коммуникациях будут приняты, то предельный срок завершения перехода к наземному цифровому телевидению будет перенесен с 31 декабря 2017 года до 1 марта 2020 года.

Это уже не первый случай продления сроков внедрения цифрового наземного телевидения в Молдове. Напомним, что в соответствии с обязательствами, подписанными в рамках Региональной конференции радиосвязи в Женеве в 2006 году, наша страна обязалась до июня 2015 года перейти на вещание наземного цифрового телевидения и полностью отказаться от аналогового наземного телевидения. Такие же обязательства взяли на себя более 100 государств мира.

Была разработана Программа по переходу к цифровому наземному телевидению в Молдове, которая планировала запуск трех мультиплексов с 15 цифровыми телеканалами в каждом. Мультиплекс «А» по программе должен был быть сформирован в 2015 год, «В» и «С» - соответственно в 2016 и 2017 годах. В результате к концу этого года должны были осуществлять вещание с национальным покрытием до 45 телеканалов наземного цифрового телевидения.

В период 2005-2015 годов госпредприятие «Радиокоммуникации» вложило примерно 5 млн евро в создание двух сетей цифрового телевидения для мультиплексов «А» и «В».

В апреле 2016 года Координационный совет по телевидению и радиовещанию (КСТР) провел конкурс на право включения телеканалов в первый мультиплекс «А». Были определены 15 вещательных компаний, но только восемь из них подписали контракт с ГП «Радиокоммуникации»: Moldova 1, Prime TV, TVR Moldova, Canal 2, Canal 3, Publica TV, N4, Accent TV. Другие семь телекомпаний - Agro TV, Jurnal TV, TV7, ITV, Regional TV, Super TV и CTC – не смогли этого сделать, ссылаясь на отсутствие средств и слишком большую плату за включение в мультиплекс.

В свою очередь, директор «Радиокоммуникации» Михаил Якоб заявляет, что технически предприятие готово к полноценному вещанию цифрового телевидения, однако оно несет финансовые потери из-за «недобора» контрактов на мультиплекс. Стоимость вещания одного мультиплекса достигает порядка 84 тыс. евро в месяц, но при наличии только восьми телекомпаний с оплатой по 5,6 тыс.евро в месяц, возвращается всего половина затрат.

В июне 2017 года по решению КСТР трем телекомпаниям - «Jurnal TV», «Canal Regional» и «Agro TV» - был предоставлен по их запросу дополнительный срок до 30 ноября 2017 года, чтобы начать вещание программ в мультиплексе «А». Другие телекомпании пока не нашли необходимые финансовые средства для начала работы в цифровом формате.

В июне 2017 года на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению Программы перехода к цифровому наземному телевидению обсуждался в числе прочих вопрос обеспечения малоимущих семей приставками set-top-box для приема цифрового сигнала на телевизорах устаревших моделей. Необходимые для этого средства не были заложены в государственных бюджетах на 2015-2017 годы. Сейчас минфин ищет возможности выделения 50 млн леев, что позволило бы обеспечить бесплатно приставками более 70 тысяч семей. Организацией централизованной закупки и распределением приставок будет заниматься министерство труда, социальной защиты и семьи при участии госпредприятия «Пошта Молдовей».

Однако, даже власти не верят в реализацию этих планов в ближайшее время. В информационной записке минэкономики отмечается: «Существует риск, что после 31 декабря 2017 года население останется без аналогового наземного телевидения, а цифровое наземное телевидение принимать будет невозможно из-за отсутствия у населения приставок set-top-box. К тому же, готовы к цифровому вещанию лишь восемь телекомпаний. В результате разнообразие местного видеоматериала будет уменьшено, поэтому у людей не будет прежних источников информации». Именно по этим причинам минэкономики выступило с предложением о переносе сроков внедрения цифрового телевидения.

Эксперт Александру Дороган (ранее занимал пост вице-председателя компании Teleradio-Moldova) заявил для «ЛП»: «С технической точки зрения откладывать внедрение цифрового наземного телевидения невозможно, потому что на эту технологию уже перешли большинство соседних с нами стран региона, в том числе Румыния. Если у нас останется аналоговое телевидение, то возможны взаимные помехи и подавление сигнала. Кто и как будет договариваться с румынскими коллегами? Я не могу понять наших государственных чиновников, которые с 2006 года обещают перейти на цифровое телевидение, но безрезультатно. Это просто безответственное отношение к современным технологиям».

- В прошлом году в Кишиневе состоялась IT-конференция, где я вел диспут в отношении преимуществ цифрового телевидения, - говорит Александру Дороган. - Тогда региональные телекомпании возмущались, что у них нет денег для перехода на цифровое вещание, а министерство связи и «Радиокоммуникации» убеждали: дальше откладывать нельзя. И заверяли всех, что 31 декабря 2017 года — это последний срок. И что? У меня просто нет слов...

Свое мнение высказал для «ЛП» директор телекомпании Media TV (Чимишлия) Андрей Барган. «Начнем с того, что технический прогресс неумолим и с точки зрения пользователя, нужно было переходить на более качественное телевидение. Еще в прошлом году мы много дискутировали с представителями министерства связи и агентства НАРЭКИТ о том, как наиболее безболезненно осуществить такой переход. Но нас уведомили: региональные телеканалы переходят на цифровое телевидение 31 декабря 2017 года, и после этой даты для нас закрывается доступ в эфирное телевещание. Еще нам сказали: государство не может помочь вам в закупках оборудования, вы бизнесмены, вот и решайте свои вопросы сами. Мы просили: дайте хотя бы возможность аналоговому и цифровому телевидению работать параллельно. Но безрезультатно. А в НАРЭКИТ сообщили, что начнут выдавать лицензии на право вещания цифрового наземного телевидения с 1 января 2018 года. На практике это означало, что некоторое время региональные телекомпании вообще не будут функционировать. А потом возобновят работу не все. По нашим подсчетам, примерно 15-20 региональных телекомпаний будут выброшены с рынка из-за финансовых проблем».

- Как директор одного из региональных телеканалов, я рад, что срок перехода на цифровое телевидение продлен еще на пару лет, - заявил Андрей Барган. - Сейчас мы не готовы осуществить переход, ведь еще надо закупать аппаратуру, накопить средства. То есть, для бизнеса это хорошо. Мы и прежде чувствовали, что перехода не будет, никто к этому не готов. Думаю, что на решение продлить жизнь телеканалам с аналоговым вещанием повлияло и приближение выборной кампании в 2018 году: кому-то же надо доносить информацию людям в сельской местности. Соответственно, в региональных телекомпаниях появится больше рекламы, они смогут заработать. И еще, возможно, оказала влияние идея о возможном объединении районов в жудецы. К примеру, в нашем регионе могут быть административно объединены районы Хынчешть, Леово, Басарабяска и Чимишлия. В таком случае логично будет базировать студии цифрового телевидения нового жудеца в его административном центре.

- Есть и еще один фактор, почему не нужно спешить с цифровым наземным телевидением, - говорит Андрей Барган. - Абоненты со старыми телевизорами не увидят высокого качества, для них будет абсолютно без разницы: телевидение аналоговое или цифровое. Тогда зачем тратить большие деньги? Прогресс идет и через несколько лет мы, возможно, «перешагнем» через технологию наземного цифрового телевидения. Большинство людей будут смотреть телевизионный контент через сеть интернет, на мониторах своих персональных компьютеров. В таком случае цифровое наземное телевидение может вообще не понадобиться...

По сообщениям украинских СМИ, в июле 2017 года кабинет министров Украины принял решение продлить срок использования технологии аналогового наземного телевещания еще на год, до июня 2018. Основные причины: существует ряд финансовых и социально-экономических проблем, которые сдерживают процесс перехода. Также, было указано на «непрозрачную деятельность» компании «Зеонбуд», которая, занимая доминирующее положение на рынке, должна осуществлять переход к цифровому наземному телевидению.

СМИ Кыргызстана сообщают, что с мая 2017 года страна полностью перешла на новый формат вещания — цифровое наземное телевидение. Аналоговое телевидение остается только в 320 населенных пунктах, до момента установки там необходимого оборудования (в основном, это аулы, расположенные в ущельях гор и впадинах). За счет государства по всей стране установлено 54 передатчика, которые обеспечивают 95% населения услугой цифрового наземного телевидения.