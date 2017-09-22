Закон о лекарствах: трудности перехода

Поправки в закон о лекарствах, которые минздрав вынес на публичное обсуждение, фармацевтическая отрасль раскритиковала. По мнению предпринимателей, законопроект не решает главные проблемы рынка: регулирование ценообразования, расширение доступа к компенсированным медикаментам, снижение рисков поступления контрафакта и обеспечение лекарствами молдавской глубинки. Некоторые вопросы минздрав взял «под карандаш» и обещал исправить.

В сентябре представители министерства и Агентства по лекарствам встретились с фармацевтическим бизнесом за круглым столом в Институте развития и социальных инициатив IDIS «Viitorul». Факта лекарственного дисбаланса чиновники не признали. По их данным, в республике зарегистрировано 5675 лекарственных препаратов, при этом никто не уточнил, что в обращении находятся не более 3 тыс. наименований.

Было отмечено, что из общего числа порядка 41% лекарств — западноевропейского происхождения, 18% - из СНГ, 14,5% - из стран Азии, 12% - местного производства. В общем объеме импорта лидируют румынские производители с долей в 12%. Далее по списку — Германия (11%), Турция, Китай и Украина (по 7%), Венгрия (5,6%), Швеция (5%), Япония (4%), Россия (3,8%), Франция (3,6%). В сегменте местных производителей определилась большая тройка: «Balkan Pharmaceuticals» с ассортиментом в 203 наименования лекарств, «Farmaprim» - 123 препарата и «Farmaco» - 110 лекарственных средств. Всего в Молдове разрешение на производство медикаментов получили 7 предприятий из 20, которые смогли перейти на систему GMP (Good Manufacturing Practice).

В аптечном секторе сегодня действуют 1265 аптек и их филиалов, большая часть из которых сконцентрирована в столице. Из-за отсутствия Национального плана по размещению аптек сети развивались хаотично, без привязки к географическому и демографическому принципу — одна аптека на 3,5-4 тыс. жителей. В результате, большие города оказались перенасыщенными аптеками, а периферия осталась без таковых. В 2011 году минздрав попытался сбалансировать ситуацию и ввел ограничения, запрещающие открывать аптеки на расстоянии 250 метров друг от друга. Так городские аптеки получили защиту от наступления аптечных сетей. Однако через год Высшая судебная палата признала эти ограничения неправомерными. Из закона их, правда, не изъяли, и нынешние поправки должны окончательно решить этот вопрос.

Что касается сельских аптек, авторы законопроекта предлагают устранить лекарственный дефицит, создав некие «специализированные магазины», которые должны будут получить авторизацию Агентства по лекарствам. Такие коммерческие точки могут работать в составе действующих маркетов разных категорий, в т. ч. и продовольственных. Т. е. по сути, минздрав предлагает открыть в продмагах обособленные площадки (отделы или киоски) для продажи безрецептурных препаратов (ОТС), где может работать не фармацевт, а всего лишь «консультант» со средним специальным фармацевтическим образованием.

При этом никто не учел, как в таком случае будут соблюдаться особые требования к работе аптеки: температурный режим для разных лекарственных форм, нормы влажности воздуха, освещения, строгого зонирования аптечного пространства. В аптеках совершенно другая система учета лекарств, позволяющая продавать медикаменты поштучно. Наконец, в этих структурах иные правила открытой выкладки и рекламы (в случае рецептурных препаратов они вообще запрещены). Под большим вопросом и то, есть ли у чиновников ресурс контролировать все эти условия в сельской рознице еженедельно?

Как отметила начальник отдела стратегии Агентства по лекарствам Корина Якоб, вместо продмага торговлю лекарствами могло бы взять на себя местное почтовое отделение. Почта, как госпредприятие, ответственнее.

«Однако мы осознаем, что механизм лекарственного обеспечения на селе недоработан. Поэтому пока не готовы разрешать реализацию ОТС в других местах, кроме аптек. В т. ч. - и на автозаправочных станциях, в супермаркетах, как это практикуется в Европе. У нас нет должной культуры самолечения. Именно по этой причине Агентство не будет узаконивать торговлю медикаментами в режиме онлайн: слишком очевидны риски бесконтрольного потребления лекарств. Интернет-торговля допустима лишь тогда, когда эти площадки являются частью лицензированных аптек. Сами по себе работать они не могут, и это в законе будет отражено. Что касается сельских аптечных подразделений, Агентство считает, что нужно разработать отдельный законопроект, где были бы учтены все риски. Мы не можем брать на себя ответственность за предложенный механизм, и признаем его несовершенство».

Еще одна проблема нового законопроекта — параллельный импорт, который предусматривает поставки незарегистрированных в Молдове препаратов. Участники рынка считают, что в предложенном виде этот механизм повлечет серьезные риски, а именно - проникновение на рынок контрафакта и низкокачественных лекарств. Концепция параллельного импорта относится к трансграничной продаже медикаментов независимыми торговцами вне системы дистрибуции производителя, т. е. без его согласия. Суть этого механизма в том, что любой назначенный врачом препарат, которого никогда не было в молдавском лекарственном обороте, можно привести на основании заявки в Агентство по лекарствам. Она рассматривается в течение 30 дней, при тяжелом состоянии больного — в течение 5 дней. Список импортеров будет утверждать Агентство, при этом пациент имеет право сам выбрать себе поставщика.

Против такого нововведения выступают почти все крупные операторы. Они считают, что ввоз медикаментов через альтернативные каналы дистрибуции будет способствовать увеличению случаев мошенничества. Прежде всего, потому что данная практика упраздняет контроль производителя над логистической цепочкой снабжения. Операторы настаивают на том, чтобы параллельный импорт мог осуществляться только из стран Евросоюза с надежными системами авторизации и контроля лекарственных средств. При этом в законопроекте должны быть указаны четкие критерии для формирования списка таких препаратов. В противном случае отрасль столкнется с риском коррупции.

По словам начальника управления по лекарствам и медтехники минздрава Марии Лэптяну, «министерство разработает ряд изменений в законопроект, учитывая проблемы по части специализированной торговли на периферии. В остальном мы будем его отстаивать и продвигать, поскольку этот документ соответствует всем европейским Директивам в области дистрибуции».