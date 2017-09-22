Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Удержаться на плаву

№ 34 (1200) 22 September 2017

Пожалуй, это состояние зыбкого равновесия характеризует развитие молдавской экономики в периоды после кризисных спадов все последние годы. Как поплавок, который может, резко всплыв, только скользить по поверхности. К сожалению, говорят эксперты, ждать «отрыва» пока бесполезно. Удержаться бы на плаву…

 

Национальное бюро статистики сообщает, что во II квартале 2017 года валовой внутренний продукт (ВВП) составил 34 251 млн леев в текущих рыночных ценах и возрос в реальном выражении на 2,5% по сравнению со II кварталом 2016 года. Таким образом, с учетом показателей первого квартала (+3,1%) итоги первого полугодия 2017 г. весьма скромные – прирост ВВП в реальном выражении на 2,8% по сравнению с I полугодием 2016 года.

 

На взгляд директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, роста в общем-то и нет. «Нас пока по инерции поддерживает очень удачный 2016-й сельскохозяйственный год, - считает она. - Но поскольку благоприятных для сельского хозяйства двух лет кряду в Молдове бывает крайне редко, данный фактор практически отпадает. А он главным образом способствовал восстановительным процессам в прошлом году, особенно во втором полугодии. Сельское, лесное и рыбное хозяйство, валовая добавленная стоимость которых снизилась на 4,1%, а удельный вес в ВВП составил 4,9%, оказали отрицательное воздействие на индекс физического объема ВВП в 1-ом полугодии. Даже сезонный фактор второго полугодия, когда сельскохозяйственное производство регистрирует наивысшие показатели, вряд ли спасет ситуацию. Поскольку база для сравнения в предыдущем году, когда сельское хозяйство вытянуло экономику из рецессии, очень высока».

 

Возможно, «подтянется» промышленное производство. Сейчас в плюсе только добывающая промышленность. Переработчики сельхозсырья, как экспортно-ориентированная сфера, пока себя не проявили. В целом по полугодию ВДС в сфере промышленного производства не оказала никакого влияния на индекс физического объема ВВП обозреваемого периода с начала года. Традиционно тянут вниз экономику государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование; образование; здравоохранение и социальные услуги, валовая добавленная стоимость которых снизилась на 0,8%.

 

Факторами роста ВВП в 1-ом полугодии выступили оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспорт и хранение; деятельность по размещению и общественному питанию, ВДС которых возросла на 7,2%, а также - строительство; информационные услуги и связь, ВДС которых возросла соответственно на 4,5% и 2,8%.

 

Еще один продуктивный фактор – рост фискальной составляющей. Поступления в национальный публичный бюджет налогов на продукты превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 6,4%, повлияв на рост ВВП на 1,1%. Их доля в валовом продукте составила 17,7%. Основной рост объема налогов на продукты пришелся на 2-й квартал. В том числе чистые налоги на продукты, обеспеченные в основном импортными операциями, выросли на 10%.

 

Экономический советник президента Елена Горелова считает, что улучшение некоторых макроэкономических показателей весьма спорно.  Некоторые из них не сходятся с представленными ранее статистикой данными. И уж точно не являются достаточными для того, чтобы говорить об экономическом развитии, которое может обеспечить достойный уровень жизни, хорошие условия для поддержки малого и среднего бизнеса, фермеров.

 

«Ни шатко, ни валко. Так можно сказать о данных полугодия. Рост по цифрам есть, некоторые показатели восстанавливаются, но по факторам развития – экономика топчется на месте, - говорит Елена Горелова. - Молдова возвращается к старой потребительской модели развития. Прогнозируемый минэкономики опережающий рост экспорта «не случился». Отрицательное влияние на индекс физического объема ВВП оказал чистый экспорт (-4,1% за полугодие, -5,1%  во 2-м квартале), как результат превышения доли импорта товаров и услуг (79,4% соответственно) над долей экспорта товаров и услуг (45,4%). Опережающие темпы роста импорта товаров и услуг (111,1%) по сравнению с ростом экспорта товаров и услуг (107,3%) во втором квартале закрепил тренд на повышение».

 

Вместе с возобновлением внешнего финансирования и некоторым восстановлением объемов переводов из-за рубежа статистика фиксирует рост и конечного потребления домашних хозяйств на 4%. Это в свою очередь обусловливает рост ВВП с точки зрения использования. Но здесь вызывает удивление несовпадение с ранее озвученными статистикой данными по росту потребительских расходов населения, который близок к нулю, и по существенному сокращению объема розничных продаж в рассматриваемом периоде. Очевидно, рост потребительского спроса населения преувеличен. «Можно предположить, что и второе полугодие не даст существенного для национального производства прорыва, и к концу года экономика выйдет на символические 1-2% прироста ВВП. Что не соответствует официальным прогнозам», - считает Елена Горелова.

 

Увеличение объема валового накопления основного капитала в первом полугодии на 4,8% (+6,3% - во 2-м квартале) – значимый показатель активизации инвестиционных процессов. Анализ структуры инвестиций в долгосрочные активы в первом полугодии, которые составили 6175,6 млн леев (+2,5% в сопоставимых ценах), показывает, что рост был обеспечен в основном вкладом в нематериальные активы (+13,9%), по сравнению с материальными активами (+2,3%). Большая часть инвестиций в долгосрочные материальные активы обеспечена собственными средствами инвесторов на общую сумму 4505,3 млн леев (+73%). Прямые иностранные инвестиции в основном за счет реинвестируемой прибыли подросли на 5,6%. Средства госбюджета и местных бюджетов «поучаствовали» в меру открывшихся возможностей. В январе-июне 2017 г. 463,9 млн леев были использованы для обеспечения инвестиционных потребностей из бюджетных источников, что составляет 7,5% от общего объема инвестиций.

 

По видам материальных активов в первом полугодии объем инвестиций в строительство коммерческой недвижимости уменьшился на 7,2%, а в жилье - на 2,8%. Стоимость инвестиций в инженерные сооружения увеличилась на 58,2%, в машины и оборудование - на 1%.

 

Динамика квартального валового внутреннего продукта

 

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Год

в % к соответствующему периоду предыдущего года

Исходные данные

2015

104,8

102,5

96,4

96,8

99,6

2016

100,8

 101,9

106,5 

 106,7

104,3

2017

103,1

102,5

-

-

-

Сезонно-скорректированные данные

2015

104,2

102,4

95,6

97,0

-

2016

101,0

101,7

107,1

106,6

-

2017

102,9

102,8

-

-

-

в % к предыдущему кварталу

Сезонно-скорректированные данные

2015

98,9

100,1

97,3

100,8

-

2016

102,9

100,8

102,4

100,3

-

2017

99,4

100,7

-

-

-

 

4880 Автор: Ирина КОВАЛЕНКО
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1950
ЛЮБЧЕНКО ВикторГенеральный директор фирмы "Centaur".
1958
ЗАПУХЛЫХ ГригорийВрач-нейрохирург.
1970
РУССУ ВладимирГенеральный директор СП "Accent Electronic".


Курс валют НБМ на 24.12.2017
EUR
20.3888
+0.0000
USD
17.1804
+0.0000
RON
4.3998
+0.0000
RUB
0.2937
+0.0000
UAH
0.6166
+0.0000

17/1224/12


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей
Знаменитый сомелье в Кишиневе
Новый «десант» виноделов в Китай




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».