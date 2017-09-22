Удержаться на плаву

Пожалуй, это состояние зыбкого равновесия характеризует развитие молдавской экономики в периоды после кризисных спадов все последние годы. Как поплавок, который может, резко всплыв, только скользить по поверхности. К сожалению, говорят эксперты, ждать «отрыва» пока бесполезно. Удержаться бы на плаву…

Национальное бюро статистики сообщает, что во II квартале 2017 года валовой внутренний продукт (ВВП) составил 34 251 млн леев в текущих рыночных ценах и возрос в реальном выражении на 2,5% по сравнению со II кварталом 2016 года. Таким образом, с учетом показателей первого квартала (+3,1%) итоги первого полугодия 2017 г. весьма скромные – прирост ВВП в реальном выражении на 2,8% по сравнению с I полугодием 2016 года.

На взгляд директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, роста в общем-то и нет. «Нас пока по инерции поддерживает очень удачный 2016-й сельскохозяйственный год, - считает она. - Но поскольку благоприятных для сельского хозяйства двух лет кряду в Молдове бывает крайне редко, данный фактор практически отпадает. А он главным образом способствовал восстановительным процессам в прошлом году, особенно во втором полугодии. Сельское, лесное и рыбное хозяйство, валовая добавленная стоимость которых снизилась на 4,1%, а удельный вес в ВВП составил 4,9%, оказали отрицательное воздействие на индекс физического объема ВВП в 1-ом полугодии. Даже сезонный фактор второго полугодия, когда сельскохозяйственное производство регистрирует наивысшие показатели, вряд ли спасет ситуацию. Поскольку база для сравнения в предыдущем году, когда сельское хозяйство вытянуло экономику из рецессии, очень высока».

Возможно, «подтянется» промышленное производство. Сейчас в плюсе только добывающая промышленность. Переработчики сельхозсырья, как экспортно-ориентированная сфера, пока себя не проявили. В целом по полугодию ВДС в сфере промышленного производства не оказала никакого влияния на индекс физического объема ВВП обозреваемого периода с начала года. Традиционно тянут вниз экономику государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование; образование; здравоохранение и социальные услуги, валовая добавленная стоимость которых снизилась на 0,8%.

Факторами роста ВВП в 1-ом полугодии выступили оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспорт и хранение; деятельность по размещению и общественному питанию, ВДС которых возросла на 7,2%, а также - строительство; информационные услуги и связь, ВДС которых возросла соответственно на 4,5% и 2,8%.

Еще один продуктивный фактор – рост фискальной составляющей. Поступления в национальный публичный бюджет налогов на продукты превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 6,4%, повлияв на рост ВВП на 1,1%. Их доля в валовом продукте составила 17,7%. Основной рост объема налогов на продукты пришелся на 2-й квартал. В том числе чистые налоги на продукты, обеспеченные в основном импортными операциями, выросли на 10%.

Экономический советник президента Елена Горелова считает, что улучшение некоторых макроэкономических показателей весьма спорно. Некоторые из них не сходятся с представленными ранее статистикой данными. И уж точно не являются достаточными для того, чтобы говорить об экономическом развитии, которое может обеспечить достойный уровень жизни, хорошие условия для поддержки малого и среднего бизнеса, фермеров.

«Ни шатко, ни валко. Так можно сказать о данных полугодия. Рост по цифрам есть, некоторые показатели восстанавливаются, но по факторам развития – экономика топчется на месте, - говорит Елена Горелова. - Молдова возвращается к старой потребительской модели развития. Прогнозируемый минэкономики опережающий рост экспорта «не случился». Отрицательное влияние на индекс физического объема ВВП оказал чистый экспорт (-4,1% за полугодие, -5,1% во 2-м квартале), как результат превышения доли импорта товаров и услуг (79,4% соответственно) над долей экспорта товаров и услуг (45,4%). Опережающие темпы роста импорта товаров и услуг (111,1%) по сравнению с ростом экспорта товаров и услуг (107,3%) во втором квартале закрепил тренд на повышение».

Вместе с возобновлением внешнего финансирования и некоторым восстановлением объемов переводов из-за рубежа статистика фиксирует рост и конечного потребления домашних хозяйств на 4%. Это в свою очередь обусловливает рост ВВП с точки зрения использования. Но здесь вызывает удивление несовпадение с ранее озвученными статистикой данными по росту потребительских расходов населения, который близок к нулю, и по существенному сокращению объема розничных продаж в рассматриваемом периоде. Очевидно, рост потребительского спроса населения преувеличен. «Можно предположить, что и второе полугодие не даст существенного для национального производства прорыва, и к концу года экономика выйдет на символические 1-2% прироста ВВП. Что не соответствует официальным прогнозам», - считает Елена Горелова.

Увеличение объема валового накопления основного капитала в первом полугодии на 4,8% (+6,3% - во 2-м квартале) – значимый показатель активизации инвестиционных процессов. Анализ структуры инвестиций в долгосрочные активы в первом полугодии, которые составили 6175,6 млн леев (+2,5% в сопоставимых ценах), показывает, что рост был обеспечен в основном вкладом в нематериальные активы (+13,9%), по сравнению с материальными активами (+2,3%). Большая часть инвестиций в долгосрочные материальные активы обеспечена собственными средствами инвесторов на общую сумму 4505,3 млн леев (+73%). Прямые иностранные инвестиции в основном за счет реинвестируемой прибыли подросли на 5,6%. Средства госбюджета и местных бюджетов «поучаствовали» в меру открывшихся возможностей. В январе-июне 2017 г. 463,9 млн леев были использованы для обеспечения инвестиционных потребностей из бюджетных источников, что составляет 7,5% от общего объема инвестиций.

По видам материальных активов в первом полугодии объем инвестиций в строительство коммерческой недвижимости уменьшился на 7,2%, а в жилье - на 2,8%. Стоимость инвестиций в инженерные сооружения увеличилась на 58,2%, в машины и оборудование - на 1%.