Пластиковая упаковка: казнить нельзя помиловать!

В нынешнем году экологическая тема оказалась особенно острой: за три месяца парламент дважды изменял закон об экологическом сборе. В конце июля депутаты также утвердили поправки в закон о внутренней торговле, запретив использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в ритейле с 1 января 2019 года.

Все эти корректировки бурно обсуждались с импортерами, коммерсантами, местными производителями товаров массового спроса. При этом никто не учел интересы самих производителей полиэтиленовой упаковки, которые сформировали в республике целую отрасль.

В ходе многочисленных встреч с производителями упаковки они подчеркивали: с запретом пластиковых пакетов в торговле никто не спорит. Все понимают: европейских Директив, так или иначе, нужно придерживаться. Европарламент настаивает на том, чтобы к 2019 году каждый житель ЕС использовал не более 90 легких пластиковых пакетов, которые считаются наиболее вредными для экологии, а к 2025 году – до 40 пакетов. До конца 2018 года все страны обязаны запретить бесплатное предоставление пластиковых пакетов в момент продажи товаров или услуг. К началу 2016 года в ряде европейских стран бесплатная раздача пакетов в супермаркетах уже была запрещена. Их место в прикассовых зонах стала занимать альтернативная упаковка — из бумаги или многоразового использования.

Теряя розницу, производители упаковки попытались переключиться на другие сегменты, в частности - на поставки пакетов для фасовки сыпучих товаров, хлебобулочных изделий и проч. И впервые задумались об экспорте. Однако столкнулись с жесткой конкуренцией: в Молдову хлынул поток импортной упаковки из Украины, Болгарии, Румынии, Китая. При этом чужой товар оказался хуже по качеству, но гораздо ниже по цене. Так, на украинскую и китайскую упаковку стали переходить некоторые сети супермаркетов. Хлебокомбинаты начали сокращать издержки за счет румынских пакетов. Неорганизованная розница переориентировалась на дешевую упаковку из Одессы.

Поначалу производители не могли понять причину такого интереса. Изучив законодательство этих стран поняли, что на соседних рынках экологический сбор привязан исключительно к пластиковой упаковке, а не к сырью, из которого она изготовлена. К примеру, в Румынии местная «экотакса» составляет 0,1 румынских лея за пакет или 2 румынских лея за 1 кг пластиковой упаковки. При этом сбором облагаются все участники рынка - как местные производители и коммерсанты, так и импортеры. Такая же практика применяемся в большинстве европейских стран: там нет «экотаксы» на сырье, т. к. это сырье может и не использоваться в производстве пакетов, упаковки.

При импорте сырья в Молдову, экологический сбор составляет 2% от его таможенной стоимости. Соответственно, к молдавской упаковке, в случае ее экспорта на соседние рынки, будет применяться двойное налогообложение, что сделает ее полностью неконкурентоспособной за рубежом. Поэтому есть смысл снять экологический сбор с сырья и поднять его на импортируемую упаковку на тех же условиях, что и в Румынии. От этого бюджет только выиграет, получив дополнительно 4 млн евро только на пакетах для ритейла. При этом местные производители смогут, наконец, наладить экспорт.

Сегмент пластиковых пакетов в Молдове не самый солидный: из 1,5 тыс. тонн всех упаковочных материалов (из пластика, стекла, фольги, бумаги и др.), полиэтиленовые пакеты занимают порядка 10%. Но лишь 1% из них - молдавского производства, остальное приходится на импорт. При этом никакими дополнительными сборами импортная упаковка в Молдове не облагается. Мало того, ввоз зарубежных пластиковых пакетов освобожден от наличия сертификатов соответствия, т. е. качество этой упаковки государство не контролирует. Поэтому к нам завозится дешевая упаковка, изготовленная из вторичного сырья, в ряде случаев — небезопасного. Тогда как местный производитель обязан не только сертифицировать ввезенное им сырье, но и весь процесс производства. При этом использование «вторички» наши компании не практикуют, учитывая, что их упаковка применяется в т. ч. в пищевой промышленности.

Из-за отсутствия протекционистской политики государства, участники рынка оказались в ситуации нелояльной конкуренции. Те тепличные условия, которые получили импортеры, позволяют им упрочить позиции на молдавском рынке упаковки без всяких усилий и дополнительных средств. Сегодня в Молдове на каждого жителя приходится 140 пластиковых пакетов в год, 90% из которых импортируется. Это — чужой мусор, за который никто из поставщиков ответственности не несет. В случае установления каких-либо барьеров при импорте пакетов (пусть даже в виде одинакового экологического сбора как для импортеров, так и для местных производителей), отрасль получит «второе дыхание». Участники рынка Молдовы не требуют для себя преференций: они рассчитывают на государственную поддержку, без которой дальнейшее развитие местного упаковочного бизнеса невозможно.

Удивил предпринимателей и полный запрет пластика в ритейле, на что пока не решилось ни одно государство в Европе. В этом деле для наших предпринимателей также показателен опыт Румынии, где к проблеме пластиковой упаковки подошли дифференцированно. Там пластик в торговле никто не запрещал. Его судьба зависит от толщины самого пакета. Согласно Европейской директиве, в Румынии намерены запретить только тонкие пакеты, толщиной 12-30 микрон, как самые вредные. Их сбор затруднителен из-за незначительного веса в 7-8 грамм, соответственно из обращения их выведут с 2020 года. Пакеты толщиной более 30 микрон, которые подлежат сбору и переработке, будут облагаться «экотаксой» по максимальной ставке. К пакетам толщиной 35-60 микрон будет применена минимальная ставка: такую упаковку проще собирать и перерабатывать, поэтому вред на окружающую среду от нее минимален. Что касается толстостенных пакетов толщиной свыше 60 микрон, их предлагают и вовсе освободить от экологических выплат.

В Европе давно практикуется рециклинг пластика, который используется для производства труб, различных пластиковых емкостей, ящиков, отделочных материалов, окон и др. Именно поэтому многие западные страны (Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Голландия, Швеция и др.) стали отказываться от такого модного тренда, как биоразлагающиеся пакеты, так как их нельзя переработать и повторно использовать, что экономически невыгодно.

Полимеры — это серьезное изобретение человечества, они действительно могут сохраняться свыше ста лет. Для производства пластиковых окон — это большой плюс, а для упаковочных пакетов — минус. Производители уверены: вопрос не в том, как эти пакеты запретить или чем заменить, а в том, как их грамотно собрать, переработать и использовать. Засорение окружающей среды пакетами — это не проблема упаковки, это проблема ее сбора и утилизации. В Германии, к примеру, нигде нет пакетов на обочинах и дело не только в высоких штрафах. Там рециклинг пластика — выгодный бизнес, он хорошо финансируется, т. е. существует грамотный государственный подход. В нашем случае государственная политика направлена либо на полный запрет пластиковых пакетов (что проще всего), либо на то, чтобы в страну завозился хлам, непонятно из чего произведенный.

Сегодня производством пластиковой упаковки в Молдове занимаются порядка 15 компаний (не считая мелких производителей), таких как «Comecoteh», «Sanin», «Provider-Exim», «Pacoplast», «Maxipac Grup», «Dionir Exim». Всего в отрасли задействованы не менее 400 человек. Диверсифицировать бизнес никто не сможет: к переходу на другую упаковку наш рынок не готов. Так, по словам меркетологов продовольственных сетей, ни одна их инициатива, кроме внедрения пластиковых биопакетов, не прижилась - ни акции по продвижению сумок «biobag» (в т. ч. и текстильных), ни попытка использовать на кассе бумажные пакеты. Как выяснилось, нет такой культуры у молдавского покупателя!

В итоге, своим дискриминационным подходом власти могут уничтожить целую отрасль, которая приносит многомиллионные доходы в виде налоговых отчислений. Из-за неправильной политики государства, инвестиции в эту отрасль Молдовы стали невыгодными. Ситуация критическая: это тот самый случай, когда власть жертвует бизнесом ради каких-то мифических целей, которые ничего общего с защитой экологии не имеют.