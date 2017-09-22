Последствия эмбарго

После введения второго эмбарго России на молдавские вина прошло четыре года. Можно сказать, что к 2013 г. у наших производителей уже выработался иммунитет на отказ в рынке сбыта. Слишком велико было потрясение, случившееся в марте 2006 года. Если тогда отрасль потеряла $180 млн, то в 2013 г. речь больше шла об упущенной выгоде, т.к. не было снятия с полок и уничтожения продукции, как в первый раз. Подведем итог, с чем пришла отрасль к настоящему времени.

В благополучном для молдавского виноградарства и виноделия 2005 году в отрасли насчитывалось 189 предприятий. Сегодня их 139. Но ушли с рынка не 50, а больше.

По подсчетам эксперта в области экономики Национального бюро винограда и вина Андрея Кригана, более 80 винзаводов обанкротились. Самое печальное, что в их число вошли предприятия, которые стояли у истоков современного качественного отечественного виноделия, - Acorex Wine Holding, Lion-gri, Dionysos-Mereni, Vitis-Hîncești. Только Dionysos-Mereni в прошлом году удалось успешно завершить процедуру плана (реорганизации). Lion-gri еще находится в процессе борьбы за жизнь, остальных двух, по сути, уже нет. Взамен них на рынке стали появляться малые производители, которые не могут сопоставиться по объемам с ушедшими игроками. Не менее 1200 квалифицированных работников – технологов, инженеров, техников, - были сокращены.

Уменьшилась и площадь виноградников. В 2005 г. в Молдове виноградные плантации занимали 147 тыс. га, в настоящее время – порядка 140 тыс. га. Но среди них есть много заброшенных и деградированных (до 40%), которые необходимо раскорчевать. Эмбарго привело к тому, что из-за отсутствия спроса на сырье со стороны винзаводов виноградари переставали обрабатывать свои виноградники, даже молодые посадки, за которые им были выплачены субсидии. И в последние годы очень мало сажали плантации технических сортов, особенно, когда были отменены субсидии.

Одиннадцать с половиной лет спустя после первого эмбарго отрасль так и не восстановилась. В 2005 г. 95% алкогольной продукции экспортировалось на сумму $312,9 млн. Основным рынком сбыта была Россия с долей 75%. В 2016 г. за пределы Молдовы было поставлено всех видов алкоголя на $169 млн. – почти в два раза меньше, но география экспорта намного шире – более 40 стран. Виноделам еще не повезло в том, что как только они начали оправляться от потрясения в 2008 г. и увеличивать продажи (некоторым винзаводам разрешили вернуться на российский рынок), в 2009 г. по ним ударил мировой финансово-экономический кризис. В 2010 г. тоже началось какое-то восстановление, а в 2013 г. – снова эмбарго с последующим спадом производства. Теперь снова рост.

Помимо убытков, для виноделов было ужасным то, что происходило в их отношениях с банками, которые тут же, в одностороннем порядке, дружно повысили процентные ставки по полученным до эмбарго кредитам. Они доходили до 27% годовых плюс пеня за просрочку в расчетах. Предприятия выплачивали в виде процентов и штрафов примерно столько же, сколько они брали в кредит. Общая сумма займов по отрасли за 2005-2016 гг., по информации Андрея Кригана, составила 10,7 млрд леев, а на погашение – 10 млрд леев. Когда-то винодельческие компании были любимыми клиентами банков. Доля их кредитов в общем портфеле по банковской системе доходила до 16%. В настоящее время – около 5%. По словам предпринимателей, им давно не дают кредиты (по крайней мере, абсолютному большинству).

Замминистра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука считает, что несмотря на все сложности, за эти годы было много позитивного. Создано первое в Молдове частно-государственное партнерство в лице НБВиВ (при активной поддержке USAID). С 2013 г. все законодательство в отрасли было на 100% гармонизировано с европейским. Из урожая 2015 г. были произведены первые вина с географическим указанием. В настоящее время создается регистр виноградников – основа для обеспечения прозрачности происхождения продукции.

Благодаря тому, что был образован фонд винограда и вина, который бизнес формирует наравне с государством, стало возможным масштабное продвижение молдавских вин на целевых экспортных рынках. В 2014 г. был запущен национальный бренд «Wine of Moldova. A legend alive».