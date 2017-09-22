Три столпа Дня вина-2017

Национальный день вина-2017 будет отмечаться 7-8 октября на площади Великого национального собрания под слоганом «Сохраним живую легенду». На нем соберется рекордное число производителей – 47. Также у этого праздника появились три особенности.

Первая (родилась из-за того, что каждый раз на следующий день после Дня вина выходили репортажи о том, как много мусора порождает этот праздник) заключается в том, что организаторы Дня вина призывают участников и гостей стать экологически ответственными и более дружелюбными к окружающей среде. Планируется, чтобы к 2020 г. праздник стал на 100% не только wine friendly, но и eco-friendly.

По словам директора НБВиВ Георгия Арпентина, в этом году на Дне вина будут меньше загрязнять окружающую среду. Бокалы, которые будут использованы для дегустаций, изготовлены из экологичного полимера тритана (он биоразлагаемый). Промоматериалы – из бумаги, которая утилизируется. Планируется сократить потребление электроэнергии на 25-30%, по сравнению с прошлыми годами, благодаря использованию солнечных батарей и светодиодных экранов. Будут установлены и контейнеры для разных видов мусора. Стенд бюро построен из экологических материалов, которые, попросту говоря, были найдены в мусоре. Он представляет собой контейнер, который раскладываясь, превращается в рабочий стенд, оснащенный солнечными батареями и станцией для рециркуляции воды. НБВиВ предлагает всем винодельческим компаниям использовать подобные стенды.

Для работы с мусором приглашены волонтёры, в том числе 50 – из-за рубежа. Картон будет продан на переработку в Румынию, бутылки и пластик – в Молдове. Отечественная компания ABS, построившая под Кишиневом современный завод по сортировке и переработке отходов, стала партнером НБВиВ и поможет в сортировке и утилизации мусора. Также отдельно будут собирать пробки от бутылок. Во-первых, таким образом можно будет подсчитать число выпитых на празднике бутылок. Каждое предприятие соберёт их в специальные мешки, которые взвесят, и, зная средний вес одной пробки, сделают расчет. Из-под игристых вин – отдельно. Чтобы стимулировать виноделов участвовать в этом деле, им подарят по 10 стеклянных пробок (стоимостью 50 центов каждая) для временной укупорки бутылок на стенде. Во-вторых, пробки утилизируют. Их передадут одной дизайнерской компании для изготовления теплоизоляции.

Вторая особенность – продвижение осознанного умеренного потребления. Из нее вытекает третья особенность – поэтому не будет бесплатных дегустаций. Всемирная организация здравоохранения запрещает бесплатные дегустации алкогольной продукции на массовых праздниках, чтобы не было неограниченного доступа к алкоголю. НБВиВ позаимствовало зарубежный опыт проведения платных дегустаций на винных праздниках. Например, в Шампани продается напечатанная программа дегустаций с описанием вин, их производителей и отрывными талонами. Дегустация 16 образцов стоит 25 евро.

Из 47 только 21 производитель согласился участвовать в ваучерной программе дегустаций для потребителей. Она предлагает попробовать 21 образец вин – по одному от каждого винзавода. Ваучер содержит талончики с названиями предприятий, которые нужно обменять на стандартные дозы вин по 75 мл. После праздника НБВиВ заплатит за них производителям по 5 леев. Один талончик назван «Моё любимое вино». Его можно будет отоварить на любом из стендов-участников программы. Эти талончики обойдутся НБВиВ дороже (пока не определено, насколько). Те производители, которые соберут таких талончиков больше всех, будут награждены какими-то премиями.

Если купить ваучер заранее, то его цена определена в 150 леев, а 7-8 октября он будет стоить 200 леев. Помимо 21 дегустации, по ваучеру также полагается дегустационный бокал из тритана на держателе с веревочкой, чтобы вешать на шею и руки оставались свободными; два билета на троллейбус, действительных 7 и 8 октября (Кишиневское управление электротранспорта является партнером НБВиВ на Национальном дне вина), чтобы продвигать экологичный вид транспорта и разгрузить в эти дни центр столицы от автомобилей; программа Национального дня вина и схема расположения стендов производителей; 20-процентная скидка на товары с логотипом Wine of Moldova – кепки, футболки, стеклянные дегустационные бокалы и т.д. Остальные участники сами будут продавать вина для дегустации по более высоким ценам.

21 дегустация по 75 мл дает возможность «насобирать» объем на две бутылки вина – этого более чем достаточно за два дня. На стенде НБВиВ можно будет бесплатно проверить своё состояние опьянения с помощью алкотестера (тоже для продвижения умеренного потребления). Эта услуга впервые появилась в прошлом году.

На Дне вина будут оборудованы три зоны отдыха – фудкорты, где можно с бокалом вина или дивина посидеть с друзьями. Потребителям предлагается расширить свои познания о вине под руководством сомелье в «Школе вина» и Эногастрономическом театре, где будут составляться пары вин и блюд. Также на празднике отведено место и для работ народных мастеров. Ещё можно будет посетить два крестьянских двора и увидеть процесс производства домашнего вина. Концертную программу обеспечат отечественные артисты, потому что и вина на празднике – только местные.

Организаторы Дня вина – Национальное бюро винограда и вина, министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, четыре ассоциации производителей вин с защищенным географическим указанием, при поддержке стратегического партнёра – «Проекта конкурентоспособности Молдовы» (финансируется USAID и Правительством Швеции) и главного партнера – Moldova Agroindbank.