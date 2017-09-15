О пучинах Пуччини,«гигиене голоса» и новаторах танца

В эти дни в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу проходит самый престижный в республике праздник классической музыки — ежегодный Международный фестиваль оперы и балета, носящий имя примадонны. В роли билетеров выступают персонажи из спектаклей, что сразу погружает зрителей в атмосферу «храма Мельпомены, где искусством дышит все, от вешалки до сцены».

Фестиваль открылся шедевром Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». Партию Чио-Чио-Сан исполнила Инна Лос — уроженка Молдовы, ныне представительница США на фестивале. В роли Пинкертона — Руслан Юдин, солист Московского государственного академического детского музыкального театра им. Натальи Сац.

Своим исполнением Инна Лос пытается разрушить стереотипы, созданные в те годы, когда Мадам Баттерфляй пели в основном опытные певицы довольно голосами «матрон». С одной стороны, тому есть оправдание: голосу нужен приличный «вес», чтобы «пробить» мощный оркестр. С другой — заключается диссонанс. «Чио-Чио-Сан появляется на сцене в 15 лет. И сопрано важно сохранить легкость, некоторую наивность, девичество, присущие этому возрасту, - подчеркивает певица. - Потому нам нужно соблюдать очень непростой баланс, чтобы все выглядело естественно».

Солистке нужно передать не только широчайший диапазон чувств героини, от счастливой влюбленности до отчаяния, но и при этом сыграть сдержанность и достоинство, присущие японцам. По сути, опера — абсолютно итальянская, с бурными эмоциями и страстями. Но - по японским мотивам, которые в произведении являются всего лишь бэкграундом (фоном). «Было очень сложно играть японку, переживающую итальянские страсти. Для меня «Мадам Баттерфляй» в первую очередь женщина, которая так же любит, страдает, как все».

Интересуюсь: удается ли ей при столь напряженном графике соблюдать голосовой режим? «К сожалению, такого понятия сейчас не существует, - констатирует Инна. - Во всех театрах голоса используют усиленно, о них не заботятся. Все потому, что решения принимают не музыканты, а администраторы, которые не очень осведомлены в физиологии голосового аппарата. А меня в этом смысле некоторые называют «умной певицей»: не могу и не хочу идти на поводу у негативных тенденций. Важно уметь петь процентами, а не капиталом, как учил мой педагог Михаил Мунтян. И порой предпочитаю «недогрузить» голос, отказаться от той или иной сделки. Или же просто манкирую на репетициях. Считаю за лучшее там экономить голос: главное — прийти к игре на сцене в наивысшей форме. В таком подходе и состоит «гигиена» голоса».

«Партия Пинкертона прежде всего вокальная - высокая, лирического плана, - рассказывает тенор Руслан Юдин. - И для того, чтобы придать звучанию несколько иной тембр, мне пришлось соответствующим образом настроиться».

В его «послужном списке» это единственная роль из репертуара Пуччини. Солист отмечает, что у композитора несколько иные требования к звуку, чем у многих европейских и русских авторов. «Пуччини требует больше отдачи голоса. У него очень «широкие» мелодии, постоянные смены темпов, ритмов. Его произведения значительно сложнее петь, чем, к примеру, Верди».

В балете «Дон Кихот» Л. Минкуса великолепную технику исполнения, темперамент и артистизм продемонстрировал наш земляк Дину Тамазлыкару (Базиль), ныне один из ведущих солистов балета Берлинской государственной оперы. «Я нахожу в спектакле нечто наше, молдавское: горячее, южное...Потому в постановку привнес много своего».

Дину сотрудничал со многими знаменитыми хореографами, режиссерами. Успел поработать с Морисом Бежаром, танцевал в балетах Ролана Пети, но самого маэстро уже не застал, сотрудничал с его ассистентами. Из русских, в частности, с Михаилом Мессерером, танцевал в его спектаклях в Михайловском театре.

«По сути, Молдова дала миру художников-новаторов, - комментирует музыковед Елена Узун, пресс-секретарь театра. - Германия получила Дину Тамазлыкару, Киев — хореографа и балетмейстера Раду Поклитару, Санкт-Петербург — постановщика Бориса Эйфмана. Можно сказать, что наша хореографическая школа подпитала мировую и даже ее преобразила. И «Дон Кихот» с Дину Тамазлыкару — лучшее подтверждение тому. Кстати, Дину танцевал в балете «Чайковский» Бориса Эйфмана, поставленном в Берлинской опере».

Всего фестиваль представляет два балета и пять опер. Завершится грандиозным гала-концертом звезд 17 сентября.