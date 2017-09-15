Этноджаз «гремит» Grammy

Ethno Jazz Festival, организуемый группой «Trigon», пройдет с 20 по 25 сентября в Кагуле, Сороках, Кишиневе и Тирасполе. В этом году в нем участвуют такие всемирно известные музыканты, как кубинский композитор и пианист Омар Соса. Молдавский, российский и норвежский джазовый пианист, композитор, бэнд-лидер Михаил Альперин.

Оригинальный аккордеонист и вокалист Эвелина Петрова - «одно из самых глубоких и неподдельных явлений в современной русской музыке»... Фестиваль собрал более 30 ярких индивидуальностей этноджаза - стиля, ставшего «звуковой дорожкой» нового мира, стремящегося к диалогу и взаимопониманию между людьми.

Пожалуй, впервые Кишинев посетит музыкант, получивший семь (!) премий Grammy. Омар Соса родился на Кубе. Помимо исполнительства и композиторского творчества, занимается этномузыковедением. В частности, Сосо несколько лет жил в Эквадоре, в районе, где была сконцентрировала афро-эквадорская культура. В музыке тех мест, более близкой к африканским корням, выделялся инструмент маримба. В Эквадоре он стал продюсером одной из местных групп, концертировал с авторским фьюжн-проектом.

Ассоциация джазовых журналистов Нью-Йорка один из альбомов пианиста назвала лучшим афро-карибским джазовым альбомом 2003 года.

В Кишиневе он выступит дуэтом с трубачом Джоо Краусом, которого именуют «артистом новой волны современного джаза». Без него невозможно представить историю немецкой музыки последних двух десятилетий. Он сотрудничал с группами «Jazzkantine», «MezzoForte», «De-Phazz», выступал с Тиной Тернер, Ксавьером Найду, Наной Мускури...

Михаил Альперин начал музыкальную карьеру в Кишиневе: в 1977 году в ВИА «Букурия» под руководством Александра Бирюкова. Играл в ансамбле «Кварта», организованном Симоном Ширманом. В 1983—1984 г. - в «Арсенале» Алексея Козлова. Выступал в «Moscow Art Trio» с Аркадием Шилклопером (валторна) и Сергеем Старостиным (вокал). В начале 1990-х переехал в Норвегию. Получил пост профессора Норвежской музыкальной академии и престижную премию Эдварда Грига (1999 г.). Он приедет с самобытным музыкантом Эвелиной Петровой, работающей в стилях джаз, фолк, фьюжн, а также экспериментальной музыки.

«Ее творчество сочетает русскую деревенскую стихию и утонченные традиции петербургского андеграунда, филигранное исполнительское мастерство и спонтанную импровизацию, тонкий артистизм и глубину музыкальной мысли» - пишет Дмитрий Мильков (Санкт-Петербург).

С 1997 года Эвелина играла дуэтом с Вячеславом Гайворонским (труба). В 1998 году на Международном конкурсе «Citta di Castelfidardo» в Италии, посвященном Астору Пьяццолла, дуэт удостоен специального приза за оригинальность. В 1999 году, по единогласному мнению российских джазовых критиков, Петрова была названа открытием года. В 2007 году на «Leo Records» вышел второй альбом ее музыки в дуэте с известным американским скрипачом румынского происхождения Александром Баланеску.

Турецкий музыкант Горкем Сен изобрел новый музыкальный инструмент, звук которого заставляет ощущать вибрации по всему телу. Он называется Yabahar, по словам изобретателя, это «акустический синтезатор в режиме реального времени». Вибрации от струн передаются через цилиндрические пружины на каркасы барабанов. В результате создается гипнотическое объемное звучание. Yabahar участвовал во всемирном конкурсе новых музыкальных инструментов, проводимом в США, где занял второе место.

Группа «MoZuluArt» (Австрия-Зимбабве) уже знакома кишиневкой публике. Сейчас она сыграет с молдавским квартетом «Kaiser Band». Основатель «MoZuluArt» Роланд Гугенбикер любит экспериментировать, смешивая различные стили: фольклорные тирольские песни, классическую музыку, джаз или рок н-ролл. Своим оригинальным музыкальным стилем, состоящим из смеси различных музыкальных культур, «MoZuluArt» наводит мосты между прошлым и настоящим, между Африкой и Европой. Их музыка уникальна, в то же время универсальна. Группа выступала с Венским симфоническим оркестром на открытии фестиваля «Festwochen» в Вене.

Самый известный польский гитарист фламенко Михал Чаховски, продюсер, основатель и владелец студии «CM Records», в начале 1990-х создал группу «Viva Flamenco». Она сразу завоевала награды на многочисленных международных фестивалях. В 1998 году он был приглашен в Академию музыки и изобразительного искусства в Нагпуре (Индия), где преподавал гитару фламенко, а сам начал изучать игру на ситаре. Увлечение фламенко и индийской музыкой вдохновило его на поиск общих цыганских корней и на запись альбома «Indialucia».

Тираспольская группа «Liberty» выступит в Кагульском государственном университете имени Б. П. Хашдеу и (20 сентября) и Колледже искусств в Сороках (21 сентября). Ребята играют в духе одного из самых ранних джазовых жанров - диксиленде, который находится посередине между маршем и танцевальной музыкой. В первой части концерта джазолог Вирджил Михайу (Румыния) прочтет лекцию об истории и эстетике джаза. Затем музыканты «проиллюстрируют» одно из первых джазовых явлений. 23 сентября в 11-00 Михаил Альперин даст мастер-класс в Академии музыки, театра и изобразительных искусств, 25 сентября в 12-00 в Приднестровском государственном университете имени Т. Шевченко.