AGRODIRECTA 2017 : национальная конференция производителей и переработчиков зерновых

AGRODIRECTA – ключевое событие 2017 года. Его задача - построение эффективной системы работы сельхозпроизводителей напрямую с переработчиками зерновых и другими игроками зернового рынка Республики Молдова.

Тема AGRODIRECTA 2017 — «Зерновые и Зернобобовые»: Актуальная информация от селекционеров, агрономов, переработчиков и экспортёров.

Мы подобрали спикеров, способных дать объективный ответ на важнейшие вопросы: какую продукцию вырастить, чтобы продать ее по высокой цене; что гарантировано купит переработчик зерна в 2018.

25 сентября мы соберём в зале Radisson Blu интереснейших спикеров и фермеров, которым удалось получить лучшие в Европе результаты, создадим особую бизнес атмосферу AGRODIRECTA — будем делиться «большими идеями» и общаться на важнейшие темы агросектора. Более 100 участников ждёт очень содержательная работа. Поговорим очень предметно и договоримся как работать и заработать больше.

Зачем участвовать в AGRODIRECTA 2017?

Услышать новые идеи, как больше заработать на пшенице, кукурузе, сорго и других зерновых культурах в Молдове.

Увидеть презентации новых технологий оптимизации структуры посевов и выращивания кукурузы определенных параметров в условиях изменения климата.

Узнать в числе первых главные критерии выбора продукции, устанавливаемые переработчиками зерна на сезон 2017/2018 гг. Руководствуясь этими критериям, сельхозпроизводители смогут претендовать на лучшие цены!

Ознакомиться с практическим опытом ЭКО-земледелия и новыми возможностями рынков сбыта для ЭКO-продукции. Это высокодоходное, перспективное направление для аграрного сектора Республики Молдова!

Найти новые решения по оптимизации всей цепи экспортной логистики Черноморского региона.

Определиться с новыми источниками финансирования агросектора. В частности, с Пакетным финансовым предложением от крупнейшего переработчика зерновых – компании Zernoff. Оно заинтересует фермеров, стремящихся к системной работе, стабилизации бизнеса и прогрессивному росту доходов.

Получить ценные подарки и призы от организаторов и партнеров конференции. Хотя, конечно, лучшие подарки — это перспективы развития, которые получат все участники конференции, оказавшись в нужное время в нужном месте!

Организаторы и партнеры AGRODIRECTA 2017:

Компания ZERNOFF, крупнейший в Молдове переработчик зерновых

Компания Prograin Organic – молдо-голандский экспортер зерна в контейнерах и единственный трейдер органического зерна

Компания WOODSTOCK KFT (Венгрия)

Англо-американская компания CAC – Agricultural systems

Торгово-промышленная палата Республики Молдова

Регистрация : 069455554

Информация : www.agrodirecta.md