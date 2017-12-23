AGRODIRECTA 2017 : национальная конференция производителей и переработчиков зерновых

AGRODIRECTA – ключевое событие 2017 года. Его задача - построение эффективной системы работы сельхозпроизводителей напрямую с переработчиками зерновых и другими игроками зернового рынка Республики Молдова.
AGRODIRECTA – ключевое событие 2017 года. Его задача - построение эффективной системы работы сельхозпроизводителей напрямую с переработчиками зерновых и другими игроками зернового рынка Республики Молдова.
Тема AGRODIRECTA 2017 — «Зерновые и Зернобобовые»: Актуальная информация от селекционеров, агрономов, переработчиков и экспортёров.
Мы подобрали спикеров, способных дать объективный ответ на важнейшие вопросы: какую продукцию вырастить, чтобы продать ее по высокой цене; что гарантировано купит переработчик зерна в 2018.
25 сентября мы соберём в зале Radisson Blu интереснейших спикеров и фермеров, которым удалось получить лучшие в Европе результаты, создадим особую бизнес атмосферу AGRODIRECTA — будем делиться «большими идеями» и общаться на важнейшие темы агросектора. Более 100 участников ждёт очень содержательная работа. Поговорим очень предметно и договоримся как работать и заработать больше.
Зачем участвовать в AGRODIRECTA 2017?
Услышать новые идеи, как больше заработать на пшенице, кукурузе, сорго и других зерновых культурах в Молдове.
Увидеть презентации новых технологий оптимизации структуры посевов и выращивания кукурузы определенных параметров в условиях изменения климата.
Узнать в числе первых главные критерии выбора продукции, устанавливаемые переработчиками зерна на сезон 2017/2018 гг. Руководствуясь этими критериям, сельхозпроизводители смогут претендовать на лучшие цены!
Ознакомиться с практическим опытом ЭКО-земледелия и новыми возможностями рынков сбыта для ЭКO-продукции. Это высокодоходное, перспективное направление для аграрного сектора Республики Молдова!
Найти новые решения по оптимизации всей цепи экспортной логистики Черноморского региона.
Определиться с новыми источниками финансирования агросектора. В частности, с Пакетным финансовым предложением от крупнейшего переработчика зерновых – компании Zernoff. Оно заинтересует фермеров, стремящихся к системной работе, стабилизации бизнеса и прогрессивному росту доходов.
Получить ценные подарки и призы от организаторов и партнеров конференции. Хотя, конечно, лучшие подарки — это перспективы развития, которые получат все участники конференции, оказавшись в нужное время в нужном месте!
Организаторы и партнеры AGRODIRECTA 2017:
Регистрация : 069455554
Информация : www.agrodirecta.md