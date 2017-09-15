Большие изменения в большом туризме

На этой неделе в ходе Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации UNWTO, проходящей в Чэнду (Китай), был избран новый генеральный секретарь. Им стал Зураб Пололикашвили, который сменит на этом посту Талеба Рифаи. Об этом сообщили в Агентстве по туризму, руководство которого тоже принимает участие в ассамблее UNWTO (Молдова получила членство в 2001 году).

Новый генсек имеет большой опыт работы в частном и государственном секторах, а также значительную дипломатическую практику. Он представлял интересы Грузии в UNWTO, занимал должность замминистра иностранных дел Грузии и в настоящее время является послом своей страны в Испании. К новом обязанностям он приступит в январе 2018 года.

Его предшественник Талеб Рифаи дважды посещал Молдову, к которой проявлял повышенный интерес. Именно он настоял на том, чтобы заседание Комиссии UNWTO было проведено в Кишиневе. В июле с. г. республика впервые принимала цвет мировой туристической индустрии, включая министров по туризму из 40 государств. В ходе кишиневского мероприятия были определены приоритеты отрасли, которые сейчас озвучили на ассамблее в Чэнду. Среди основных направлений — глобализация туризма, его устойчивое продвижение, новые технологии и безопасность. Важнейшим становится экологический аспект. Появляются такие понятия как доступный, этичный, ответственный туризм. Ставится акцент на толерантность к культуре и религиям других народов.

В Чэнду впервые представили полугодовую статистику развития отрасли. Так, за первые шесть месяцев 2017 года по всему миру было зарегистировано 598 млн международных туристов, что на 36 млн больше, чем за тот же период 2016 года. Этот 6% рост значительно превысил тенденцию последних лет, определив период с января по июнь как самый лучший с 2010 года.