Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Большие изменения в большом туризме

№ 33 (1199) 15 September 2017

На этой неделе в ходе Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации UNWTO, проходящей в Чэнду (Китай), был избран новый генеральный секретарь. Им стал Зураб Пололикашвили, который сменит на этом посту Талеба Рифаи. Об этом сообщили в Агентстве по туризму, руководство которого тоже принимает участие в ассамблее UNWTO (Молдова получила членство в 2001 году).

 

Новый генсек имеет большой опыт работы в частном и государственном секторах, а также значительную дипломатическую практику. Он представлял интересы Грузии в UNWTO, занимал должность замминистра иностранных дел Грузии и в настоящее время является послом своей страны в Испании. К новом обязанностям он приступит в январе 2018 года.

 

Его предшественник Талеб Рифаи дважды посещал Молдову, к которой проявлял повышенный интерес. Именно он настоял на том, чтобы заседание Комиссии UNWTO было проведено в Кишиневе. В июле с. г. республика впервые принимала цвет мировой туристической индустрии, включая министров по туризму из 40 государств. В ходе кишиневского мероприятия были определены приоритеты отрасли, которые сейчас озвучили на ассамблее в Чэнду. Среди основных направлений — глобализация туризма, его устойчивое продвижение, новые технологии и безопасность. Важнейшим становится экологический аспект. Появляются такие понятия как доступный, этичный, ответственный туризм. Ставится акцент на толерантность к культуре и религиям других народов.

 

В Чэнду впервые представили полугодовую статистику развития отрасли. Так, за первые шесть месяцев 2017 года по всему миру было зарегистировано 598 млн международных туристов, что на 36 млн больше, чем за тот же период 2016 года. Этот 6% рост значительно превысил тенденцию последних лет, определив период с января по июнь как самый лучший с 2010 года.

990 Автор: Ирина МАЦЕНКО
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1973
ГВИНДАДЗЕ ДмитрийГлава представительства ЕБРР в Молдове.
1976
ДУМБРЭВЯНУ ВиорикаЗаместитель министра труда, социальной защиты и семьи.


Курс валют НБМ на 23.12.2017
EUR
20.3888
+0.0000
USD
17.1804
+0.0000
RON
4.3998
+0.0000
RUB
0.2937
+0.0000
UAH
0.6166
+0.0000

16/1223/12


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей
Знаменитый сомелье в Кишиневе
Новый «десант» виноделов в Китай




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».