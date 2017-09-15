Потенциал лидера фармацевтического рынка

На этой неделе в ВМЦ «Moldexpo» в рамках «Дней здоровья» проходит международная специализированная выставка «MoldMedizin & MoldDent». В качестве основного отраслевого форума молдавского здравоохранения, данная экспозиция объединила ведущих представителей фармацевтического сектора и рынка медуслуг. Среди них центральное место традиционно занял «Gedeon Richter» - известный венгерский производитель, который представил новую серию инновационных препаратов.

В этот раз участие в выставке носит особый характер: в нынешнем году официальному представительству «Gedeon Richter» в Молдове исполняется 20 лет. Оно было открыто в 1997 году и стало первым официальным представительством зарубежных фармпредприятий в республике. Сегодня эта структура представляет крупнейшего производителя лекарств в Центральной и Восточной Европе с годовым оборотом свыше 1,2 млрд евро. Он присутствует в более чем 45 странах, объединяя 6 дочерних предприятий по производству и развитию, а также совместные предприятия за пределами Венгрии, 29 представительств, 39 коммерческих подразделений и СП. Во всем мире количество его сотрудников превышает 12 тыс. человек. В портфеле «Gedeon Richter» - порядка 200 высококачественных препаратов, применяемых в различных областях медицины. В Молдове компания занимает первое место на молдавском фармацевтическом рынке (с долей 6,17%) и лидирует среди 823 иностранных и местных производителей, присутствующих здесь.

За последние годы венгерский производитель инвестировал в молдавскую экономику более 10 млн евро. Столько потребовалось для строительства двух складов европейского стандарта (в Кишиневе и Бэлць) и запуска розничной сети из 40 социально направленных аптек. Наличие собственного представительства и мощного оптового подразделения — молдавско-венгерского СП «RihPanGalPharma», позволило «Gedeon Richter» внедрить вертикальную модель движения медикаментов — единственную в республике. Сегодня на местном фармацевтическом рынке нет других компаний, располагающих собственным дистрибьютором, осуществляющим прямые закупки лекарств с завода, официальным представительством и фирменной аптечной сетью. Эта система исключает появление дополнительных издержек в поставках лекарств и повышения их цен в аптечной рознице.

Так исторически сложилось, что в Молдове продукция «Gedeon Richter» известна более 60 лет. Тот факт, что венгерские лекарства остаются одними из наиболее востребованных, прежде всего, говорит о их качестве, высокой эффективности и безопасности.

Как сообщил директор представительства «Gedeon Richter» в Молдове Александр Дербенцев, компания ежегодно увеличивает портфель своих лекарственных брендов. Это обусловлено тем, что около 10% от объема продаж направляются на исследования и разработки новых лекарственных препаратов. Во-вторых, на венгерском предприятии производство тщательно планируется, потребность рынков в тех или иных лекарств изучается постоянно.

«В нынешнем году мы впервые представляем новый оригинальный препарат для лечения шизофрении и биполярного расстройства у взрослых пациентов. Полтора года назад он начал поставляться на рынок США, где зарекомендовал себя как наиболее эффективный антипсихотик. В июле с. г. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило регистрацию данного лекарства во всех странах Европейского союза. В Молдове оно появится примерно через год и значительно улучшит качество жизни пациентов, страдающих психическими расстройствами».

Венгерский производитель занимает ключевые позиции в области защиты здоровья женщин. Недавно он представил на нашем рынке инновационный препарат для лечения миомы матки терапевтическим путем. Ведущие врачи-гинекологи страны отметили, что его появление - серьезный шаг в лечении женской репродуктивной системы. До этого лекарство было доступно только в странах Евросоюза, где в течении двух лет подтвердило свои высокоэффективные свойства.

По данным Общества акушеров и гинекологов РМ, миома матки — наиболее растпространенная доброкачественная опухоль женских половых органов. Она встречается почти у 40% женщин от 30 до 50 лет. Порядка 20-25% из них — репродуктивного возраста. В Молдове ситуация усложнялась еще и отсутствием некоторых прогрессивных методов лечения, поэтому в большинстве случаев врачи прибегали к хирургическому удалению матки. А это - серьезная психологическая травма для женщин любого возраста. Благодаря оригинальному препарату «Gedeon Richter», молдавские медики получили первый в своем классе терапевтический инструмент, позволяющий избежать хирургических вмешательств. Данный медикамент подходит и в случае консервативного лечения, поэтому речь идет о настоящем прорыве в области терапии гинекологических заболеваний. У препарата нет аналогов на мировом фармацевтическом рынке, это поистине уникальная терапевтическая разработка, за которой стоит старейший уважаемый бренд.

Еще одна новинка, которая представлена компанией в рамках выставки — спрей с содержанием эстрадиола, предназначенный для лечения симптомов менопаузы. Данное лекарство существенно улучшает качество жизни в период гормонального дисбаланса у женщин. В Молдове оно появилось всего несколько месяцев назад.

Среди безрецептурных препаратов компании представлен «Panangin Forte». Он обладает усиленным воздействием активных компонентов и расчитан, прежде всего, на пациентов с аритмией и клиническими патологиями сердца. Также в портфеле новинок - высококачественный «Fasconal Pro». Данный анальгетик является эффективным болеутоляющим и жаропонижающим средством и рассчитан для более широкого применения.

Помимо основной деятельности, в Молдове «Gedeon Richter» реализует ряд социальных проектов, связанных с лекарственным обеспечением. Только за последние годы завод поставил в Молдову гуманитарной лекарственной помощи на 15 млн леев. К примеру, в 2010 году лечебным учреждениям была бесплатно предоставлена партия антигипертензивного препарата «Normodipine» на сумму свыше 1 млн. леев для 25 тыс. пациентов. Также производитель выделил порядка 200 тыс. леев на открытие Банка крови в НИИ Онкологии. Летом 2013-го была осуществлена поставка кардиопрепарата из группы бета блокаторов «Bidop» на сумму в более 1,7 млн леев. В 2016 году был реализован еще один крупный социальный проект — поставка 14 тыс. упаковок препарата «Normodipine» и 33 тыс. упаковок препарата «Decaris» , на общую стоимость в 1,6 млн леев. Сегодня без спонсорства этой компании не обходится ни один научный форум, конференция или семинар, проводимые в Молдове. К этому обязывает статус лидера, которому доверяют как профессиональные медики, так и пациенты.