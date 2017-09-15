Слияние сетей:«Bomba» для «Alina Electronic»

«BM Tehnotrade» (торговая сеть «Bomba») получила разрешение Совета по конкуренции о покупке 100% доли в компании «AV Electronic» (сеть «Alina Electronic»). Совет решил, что экономическая концентрация двух крупных ритейлеров не повлияет на конкурентную среду молдавского рынка бытовой техники и электроники и расстановку сил его операторов.

Сумма предстоящей покупки не разглашается. Известно лишь, что это будет сделка слияния путем поглощения. По словам генерального директора «AV Tehnotrade» Мирчи Бачу, согласно планам покупателя, «Alina Electronic» прекратит свое существование в режиме офф-лайн. Все 9 торговых точек сети будут переформатированы в магазины «Bomba» и получат единый корпоративный стиль, управление и принципы работы. Тем самым после слияния «Bomba» будет насчитывать 18 магазинов, общей площадью в 20 тыс. кв. м. Ее ассортиментный ряд расширится до 50 тыс. наименований товаров. Штат сотрудников увеличится до 750 человек.

После официальной смены вывески, «Bomba» впервые войдет в Кахул, Единец и Сорока. Присутствие в районах всегда было приоритетно для «Alina Electronic»: два года назад она стала менять дислокацию своих кишиневских магазинов, площадью меньше 700 кв. м. Так компания вошла в формат, удобный для локализации на периферии и развивалась преимущественно в райцентрах с населением от 20 тыс. человек. На местном рынке электробытовой техники это была единственная сеть, практиковавшая франшизу. Ее контракт не предполагал оплаты вступительного взноса и роялти, что повышало интерес провинциальных франчайзи. Сейчас в Кишиневе у «Alina Electronic» остался только один объект на бул. Штефана чел Маре.

Товарный знак, как актив компании, будет сохранен: «Alina Electronic» переформатируется в интернет-магазин. Он начнет работать под вывеской «alina.md» и не ограничиться только торговлей электробытовой техники. Это будет полноценная интернет-площадка, предлагающая одежду, обувь, мебель, товары для декора интерьера и проч.

Классический формат онлайн-торговли бытовой техникой и электроникой по-прежнему останется у «Bomba». В этом сегменте у нее 16 конкурентов: «pandashop», «ecomert», «5ok», «aiea», «smadshop», «maximum», «supraten», «camelia», «bigshop», «foxmart», «bestdostavka», «clic», «eshop», «hamster», «rozetka», «eldorado». У большинства из них нет собственного импорта. По большому счету, такие операторы выполняют роль посредников, торгующих товаром крупных оптовиков. Там, где цены регулируются, заработок интернет-продавцов составляет максимум 15%-20% от полученной цены. Это хороший процент, но доля таких товаров в их ассортименте не превышает 10%. В первую очередь, это компьютерная техника и мобильные телефоны. Телефон — основной двигатель онлайн-продаж.

На общем фоне интернет-площадки сетевиков выглядят более убедительно. Однако, соединив онлайн и оффлайн-торговлю, они получили эффект сообщающихся сосудов. Увеличение доли продаваемой техники в интернет-магазинах привело к снижению этой же части в стационарной торговле. Тем не менее, операторы сохраняют данную модель. Практически все сетевики повышают интерес к своим онлайн-магазинам более низкой ценой, чем в собственной рознице. «Bomba» эту практику недавно прекратила, установив одинаковые цены как на сайте, так и в стационарных магазинах. Сейчас это актуально для всех крупных сетей в России и Украине, что избавляет покупателей от путаницы цен.

Рынок бытовой техники и электроники считается устоявшимся. Известно, что его розничный оборот не превышает 150 млн евро. При этом основные продажи приходятся на четырех операторов - «Maxiteh-ST» (сеть «Maximum»), «BM Tehnotrade» («Bomba»), «AV Electronic» («Alina Electronic») и «Rolling International» («FoxMart»). Так до недавних пор полагали и в Совете по конкуренции, условно наделив каждого игрока 25% долей рынка. В данном контексте слияние двух сетей должно было вызвать большой вопрос о переделе сфер влияния.

Как сообщила председатель Совета по конкуренции Виорика Кэраре, Пленум Совета не обнаружил никакой угрозы для конкурентной среды. «Рассмотрев заявку «BM Tehnotrade», мы тщательно изучили структуру молдавского рынка электробытовой техники. Согласно официальным документам, ни в одном из сегментов не была установлена монополия. На этом рынке задействовано большое количество участников, покрывающих все товарные группы. Интересы потребителей не ущемляются как в ценовой, так и ассортиментой политике. Поэтому Совет разрешил данную экономическую концентрацию без каких-либо ограничений».

Так, по данным Национального бюро статистики, торговлей бытовой техники и электроники сегодня занимаются свыше 200 компаний (227 в рознице и 182 — в опте), включая интернет-магазины. В 2015 году объем розничных продаж этих товаров по республике составил 1,7 млрд леев. Из них на Кишинев пришлось 1,5 млрд леев. В общем обороте доля сетевиков не превышает 40%.

Согласно информации таможенной Службы, в сегменте импорта задействованы 3,9 тыс. компании, импортировавших в 2016 году электробытовой техники на 9,2 млрд. леев (годовой прирост — 0,5 млрд леев). При этом количество импортеров в каждой товарной группе составляет от 120 до 888 компаний. Так, к примеру, газовые плиты импортировали 217 поставщиков (на 81 млн леев), кондиционеры — 197 (150 млн леев), холодильники и морозильники — 415 (420 млн леев), стиральные машины — 144 (190 млн леев), микроволновые печи, грили, тостеры, ростеры, утюги, фены — 683 (280 млн леев).

Рынок техники перенасыщен игроками, при этом большинство из них сконцентрированы в сегменте мелкой техники (вентиляторы, фены, миксеры, соковыжималки) и электроники (ноутбуки, телефоны, комплектующие к ним). Заметных ритейлеров, включая сетевиков, более десяти. Это «Maximum», «Foxmart», «Ghefest», «Tina», «Camelia», «Euroterm», «Aiea», «Metro», «Outsourcing&Consulting Group», «Laion», «Alina Electronic» и «Bomba».

При таком раскладе уход «Alina Electronic» окажется хоть и безболезненным, но весьма заметным. Для рынка электробытовых товаров это - особый бренд. Он появился в 1996 году, положив начало специализированной торговле в данной сфере. Именно «Alina Electronic» запускала первый супермаркет техники, первый авторизированный сервисный центр и первую в Молдове накопительную дисконтную карту. Это была хорошая бизнес-история, у которой оказался достойный финал.