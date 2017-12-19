Борис Гаина: Я бы не смог быть в стороне от событий в Молдове

Энолог академик Борис Гаина отметил свой 70-летний юбилей. Его ждала блестящая карьера в Ялте, он мог остаться жить во Франции, унаследовав приличное состояние, но Борис Сергеевич предпочел связать свою судьбу и активную деятельность с Молдовой. О жизни в науке и о себе академик рассказал в эксклюзивном интервью для «ЛП».

- Как Вы стали «Человеком года в мире виноделия»?

- Большое жюри Международной организации винограда и вина (OIV) единогласно проголосовало за присуждение мне звания «Человек года в мире виноделия». 17 июля 1994 г., на конгрессе OIV, в присутствии молдавской делегации и делегатов 44 стран мне была вручена золотая медаль и диплом «Человек года в мире виноделия». Для меня это было большой наградой, потому что в Молдавии к тому времени я не получил даже грамоты министерства. Тогда титан науки о винограде и вине Герман Георгиевич Валуйко меня обнял и пожелал стать академиком.

- Насколько он был для Вас значимой фигурой?

- Он меня принял в аспирантуру в 1972 г. во Всесоюзном институте винограда и вина «Магарач», который он возглавлял, и направил к своей жене Елене Николаевне, ставшей моим научным руководителем. После окончания аспирантуры я проработал четыре года заместителем заведующего лабораторией этого института. После моего возвращения в Кишинев меня с Валуйко связала большая дружба. Простите за нескромность, но я был единственным в Институте «Магарач», кто не написал докторскую диссертацию, но получил докторскую степень.

В феврале 1992 г. мне позвонил Герман Георгиевич и сказал: «Я получил вашу монографию «Биотехнология продуктов переработки винограда», написанную на основе результатов исследований в Ялте, во Франции и Молдавии. Напишите диссертацию в форме автореферата на 64 страницах и жду вас 1 апреля с этой работой. И 20 апреля я защитил диссертацию. А осенью произошел развал Советского союза, после которого Валуйко мне написал письмо: «Я вами горжусь, но вы продолжайте традиции и нашей советской энологической школы», что я всю жизнь и делал.

- Почему Вы вернулись в Молдавию?

- Я первым защитил кандидатскую диссертацию в созданном в январе 1978 г. совете по защите диссертаций при Институте «Магарач». Первым троим защитившимся облисполком дал по двухкомнатной квартире в Ялте. Но в декабре 1975 г. ушел из жизни Петр Николаевич Унгурян. Созданный им отдел виноделия МолдНИИ виноградарства и виноделия остался с пожилыми сотрудниками, которые не хотели брать на себя руководство отделом. В сентябре 1978 г. меня пригласили участвовать в конкурсе на замещение должности, которую занимал сам Унгурян. И я решил вернуться.

- В Ялте также началась судьбоносная линия, приведшая Вас во Францию…

- Да, среди гостей Института «Магарач» был и директор по науке Национального института агрономических исследований (INRA) Мишель Бурзекс, с которым мне посчастливилось познакомиться. Когда я уже вернулся в Кишинев, Бурзекс предложил мне участвовать в конкурсе на стажировку во Франции и пообещал рекомендацию. Мне повезло его выиграть.

Однако директор Института энологии в Бордо академик Паскаль Риберо-Гайон сказал: «Ваша тематика по винам с контролируемым наименованиям – это престиж Франции, и мы не можем допустить страну-конкурента в виноградарстве и виноделии к этим знаниям». Он предложил сменить тематику, и я составил программу по биотехнологическим исследованиям в виноградарстве и виноделии, в которую включил биопрепараты для защиты виноградников от болезней-вредителей вместо химических средств, новые расы дрожжей, бактерий для контролируемого брожения. Кроме того, я обосновал внедрение в Советском союзе виноградоуборочной техники.

Во время научной стажировки я проделал более 60% работы над докторской диссертацией (теперь эта степень называется доктор хабилитат). Остальная часть работы была выполнена в Молдавии, в рамках программ сотрудничества с институтами Франции и Крыма.

- Что Вы привезли из Франции в Молдавию?

- Я начал сообщать через министерство сельского хозяйства СССР и министерство пищевой промышленности МССР об очень важных проблемах. Это – необходимость вернуться в Молдавии к сортам Шардоне, Пино-нуар и Совиньон. В 1982-83 гг. в республике были лишь считанные гектары этих сортов, которые не были включены в сортимент. Тем не менее Семен Кузьмич Гроссу, побывав в институте, сказал, чтобы завтра эта программа была утверждена, и чтобы посадочный материал начал поступать в республику в нужном количестве. Как-то встретив меня, Гроссу сказал: «Эпоха Шардоне, Совиньона и Пино-нуара в Молдавии началась с тобой, Борис Сергеевич».

Другая проблема, которую я поднял, - это механизированный сбор урожая. Мы купили во Франции три виноградоуборочных комбайна «Broud», «Vectur Frans» и «Coh». Они были разобраны и исследованы в «Плодсельхозмаше». Для создания собственных комбайнов мы не позаимствовали у французов только гидравлическое устройство по копированию территории виноградников, т.к. комбайн должен оседлать ряд строго вертикально. Эта система была взята в министерстве обороны со старых танков, а все остальное наша промышленность быстро освоила, и «Плодсельхозмаш» выпустил 10 виноградоуборочных комбайнов «СВК-3М», в создании которых я принимал непосредственное участие.

Также мне удалось привезти в Молдавию сухие французские, швейцарские, итальянские и позже немецкие дрожжи, которые постепенно заменили разводки чистой культуры дрожжей, которые сложно было выращивать в лабораториях на винзаводах. Когда мы внедрили сухие дрожжи и бактерии яблочно-молочного брожения в производство, в виноделии произошел большой рывок вперед.

Кроме того, мы купили во Франции препарат «Триходермин Б-14», который я исследовал вместе с INRA. Наши коллеги из Всесоюзного института биологических методов защиты (находился в Кишиневе) выделили штамм микомицетов и создали первый в Молдавии биопрепарат - «Триходермин лигнорум», который не уступал французскому. Его стали применять и при выращивании экологического винограда, ягод и овощей.

- У вас была возможность остаться жить во Франции. Почему не остались?

- 2 июня 1983 г., во время моей стажировки в Нарбонне, меня с приехавшей в гости супругой Екатерина и Мишеля Бурзекса с женой пригласил к себе в гости председатель Общества дружбы Руссийон-Лангедок - СССР наш земляк Левик Фрунсон, с которым мне довелось ранее часто общаться во время его визитов в Советский Союз, в том числе в Кишинев. Он был выходцем из Бессарабии, учился вместе с молодым Петром Унгуряном в Кишиневском училище виноделия. Покинув родину в 1918 г., он обосновался во Франции, во время II мировой войны воевал в Сопротивлении, получил высшие награды за борьбу с фашизмом, был сопредседателем компартии и очень уважаемым человеком. Левик Фрунсон владел 4 га виноградников в окрестностях Нарбонны, двумя книжными магазинами, домом, похожим на маленький замок, с красивым садом на 10 сотках. Он овдовел, а детей у него не было.

Во время того визита Левик Фрунсон предложил мне остаться жить во Франции и наследовать его имущество. Он хотел, чтобы Борис Гаина создал и объединил в бессарабскую диаспору талантливых, молодых специалистов и исследователей на юге Франции и помогал стажерам и специалистам овладеть глубокими знаниями в области виноградарства и виноделия, лучше познать виноградарство и виноделие Франции и т.д. Но я не смог принять его предложение.

Однако я не сожалею о своем отказе, потому что, вернувшись со стажировки, мне даже некогда было думать об этом, т.к. в Советском Союзе происходили большие изменения – началась перестройка, потом и развал Советского Союза. Молдова обрела независимость. Я бы не смог быть в стороне от этих событий.

В 1990 г. меня назначили на должность директора по науке виноделия Института винограда и вина Молдовы. Мы начали самостоятельно готовить кандидатов наук, и в 1993 г. открыли первый специализированный совет по виноградарству и виноделию в Институте винограда и вина Молдовы. До сих пор я являюсь его председателем. Через наш совет прошли 24 доктора наук и шесть докторов хабилитат в области виноградарства и виноделия. Сегодня они составляют основу преподавательского корпуса в Техническом и Аграрном университетах и исследовательского сообщества страны.

- Как Вы оцениваете то, что в настоящее время происходит с нашим отраслевым институтом?

- К счастью на днях председатель Демпартии и председатель парламента заявили о необходимости срочного утверждения Кодекса о науке и инновациях, с увеличением объема финансирования отраслевой, университетской и академической науки в два раза, о создании необходимых условий для того, чтобы наши ученые, исследователи могли полностью реализовать свой научный потенциал.

Конечно, мы не можем сравниться с коллегами из европейских стран, т.к. у нас нет такой же материальной базы и финансирования. НПИСВиПТ распределили из средств программы Filiera vinului 400 тыс. евро. Но теперь бывший министр сельского хозяйства остановил финансирование, т.к. не были решены какие-то проблемы с кадастром. Создать лабораторию и выделить институту необходимую площадь (около10 га земли) для минсельхоза было не сложно. А в настоящее время в Молдове существуют большие проблемы на виноградниках в связи с болезнями. Чтобы с ними бороться, нужна современная лаборатория вирусологии.

Я считаю, что надо вернуться к созданию маленького работоспособного института по виноградарству и виноделию, где проблемы виноградного питомниководства, безвирусного посадочного материала, современных формировок на плантациях, современных технологий по переработке и стабилизации вин были бы на самом высоком уровне.

- Спасибо за беседу.

Для справки: Борис Гаина - академик Академии наук Молдовы; доктор хабилитат технических наук; профессор-исследователь; «Человек 1993 года в мире в энологии»: почетный международный титул и золотая медаль Большого парижского жюри; кавалер «Рыцаря Рабле» Союза энологов г. Шинона (Франция); почетный член Академии ученых Румынии; Лауреат премий АНМ, Академий наук Украины и Белоруссии, международных салонов изобретений в Женеве, Москве, Севастополе, Бухаресте, Яссах, Познани и Кишиневе. С 2009 г. по настоящее время Борис Гаина является академиком-координатором отделения аграрных наук АНМ, гл. научным сотрудником лаборатории энологии и вин с наименованием по происхождению НПИСВиПТ. К 70-летнему юбилею академика Президент РМ наградил Бориса Сергеевича Орденом «Gloria Muncii».