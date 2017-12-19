«Евроквота» на свинину будет увеличена: в 2018 – наверняка, в 2017 – возможно…

В минувшую среду, 13 сентября, на совещании в минэкономики, представители Патроната предприятий мясоперерабатывающей индустрии РМ, Ассоциации европейского бизнеса (ЕВА) и Американской торгово-промышленной палаты в РМ (AmCham Moldova) предложили увеличить беспошлинную квоту-2017 на импорт свинины из Евросоюза в Молдову на 3 тыс. тонн. Совещание в министерстве было созвано в ответ на заявление отраслевого патроната о критической ситуации на молдавском рынке мяса (см. «ЛП» №32 от 08.09.17).

По оценкам патроната, в случае увеличения квоты-20017 на указанный объем свинины, ее импортеры будут избавлены от необходимости уплатить таможенную пошлину в сумме примерно 20 млн леев. В противном случае эти затраты будут заложены в цену готовой продукции и, в конечном счете, будут оплачены потребителем. При этом патронат предлагает открыть доступ к льготной квоте только импортерам-переработчикам мяса, то есть – производителям мясных изделий. Данное предложение поддержала AmCham Moldova.

Кроме того, все три ассоциации сошлись во мнении, что в 2018 году беспошлинную квоту на импорт свинины из Евросоюза в Молдову необходимо установить в размере 5 тыс. тонн (на 2017 она изначально была определена в 4 тыс. тонн). При этом квота на будущий год, по мнению членов патроната, также должна быть распределена только среди переработчиков по принципу «первый запросил, первым получил». Как утверждает исполнительный директор Патроната предприятий мясоперерабатывающей индустрии РМ Каролина Линте, три организации, инициировавшие обсуждение «проблемы евроквоты» и ее распределения в минэкономики, объединяют около 90% всех мясоперерабатывающих предприятий Молдовы.

По сообщению участников совещания, положительное решение по предложению бизнес-ассоциаций о «мясной евроквоте» на будущий год минэкономики уже приняло. А предложение о расширении квоты-2017 будет проанализировано, ответ поступит до конца текущей недели.

Чтобы оценить целесообразность расширения квоты-2017, необходимо обладать четким представлением о том, что в настоящее время происходит на мясном рынке Молдовы. В этом контексте главный вопрос: а есть ли дефицит мяса (свинины в первую очередь) и почему он образовался?

С ответом на первую часть этого вопроса принципиальных разногласий у операторов мясного рынка страны нет – дефицит в указанном сегменте сейчас однозначно есть. Но вот в замерах масштаба этого дефицита субъекты рынка расходятся существенно, диапазон оценок – от 40 до 150 тыс. голов свиней, что эквивалентно 3-12 тыс. тонн мяса в убойном весе. Минсельхоз оценивает дефицит свинины до конца 2017 в 1,5 тыс. тонн.

Увы, «лаг экспертных оценок» слишком значителен для того, что принять верное антикризисное решение на государственном уровне. Ведь сами операторы отмечают, что «молдавский рынок мяса слишком мал, дополнительные несколько тысяч тонн способны сильно изменить ценовую конъюнктуру». Следовательно, хорошо бы точно, не на уровне обезличенной статистики, а фактически «поименно» знать – кто и сколько произвел, импортировал, переработал мяса на данный момент. Каковы остатки сырья и готовой продукции по состоянию на середину сентября 2017. Да и емкость мясного рынка страны хорошо бы рассчитать точно, а не «порядка 60-80 тыс. тонн в год, из которых 40-50% - мясо птицы». А для этого хорошо бы знать, сколько реально людей живет в Молдове.

Вероятно, более-менее релевантные данные на этот счет есть, возможно даже они сведены воедино. Однако в информационный эфир участники процесса выдают лишь обтекаемые мнения: «на нынешних запасах сырья мы продержимся еще месяц-полтора», «наши запасы исчерпаны – холодильники пусты», «мы сейчас везем в страну свинину несколькими рефрижераторами – и она будет дорогой, так как будут уплачены пошлины».

Почему образовался дефицит, вроде бы, понятно. Почти весь прошлый год отечественной свинины было много, цены на нее в среднем по 2016 году были низкими, рентабельность производства – близкой к нулю или заметно ниже. Субсидии по новому закону были фактически снижены. Как следствие, в начале 2017 года многие промышленные свинофермы заложили меньше молодняка на откорм. А одна из крупнейших свиноферм даже закрылась на модернизацию. Тем более что есть «железный повод» - санитарно-ветеринарные и технологические требования к процессам выращивания животных в РМ по соглашению DCFTA, их необходимо выполнять. Впрочем, остановка фермы – не тотальная ликвидация поголовья, какая-то его часть была переведена на другие, арендованные фермы, которые не действовали до того. Тем не менее, в целом поголовье свиней в Молдове к началу текущего года явно сократилось, производство товарной свинины - тоже.

Сокращение поставок отечественной свинины ее молдавские покупатели-переработчики компенсировали импортом. Причем, его основная доля осуществлялась в рамках беспошлинной квоты на ввоз свинины и мяса птицы из Евросоюза. Однако уже к августу обе квоты были выбраны. Представители отраслевого патроната особо отмечают – это произошло впервые на последние три года. Помимо дефицита отечественного мясного сырья еще одна причина – значительное подорожание свинины на мировом рынке. Конечно же, ее выгоднее ввозить в Молдову без пошлин, чем с пошлиной. Вот льготная квота и закончилась преждевременно.

Важный вопрос состоит в том, кто именно эту квоту выбрал. Представители патроната переработчиков утверждают, что у многих из них не было свободных денег на то, чтобы формировать значительные запасы мясного сырья за счет импорта. В результате, по их мнению, основную часть квоты выбрали посредники – импортеры-трейдеры. А те, в свою очередь, пеняют на то, что большие партии мяса в рамках европейской квоты импортировали как раз некоторые переработчики. Более того, импортеры-трейдеры завозят мясо в страну исключительно для реализации на переработку внутри страны – тем же производителям мясных полуфабрикатов, деликатесов, колбас. Следовательно, вопрос кто именно выбрал беспошлинную евроквоту-2017 – это вопрос кто именно сократил свои издержки, больше или меньше на этом заработал. Еще более важный вопрос: хранится ли какая-то доля импортированного мяса на складах - в ожидании дальнейшего роста оптовых цен на свинину (выше нынешних 65 леев/кг), или же это мясо действительно «уже съедено».

Стоит отметить, что существует и более-менее выраженная специализация импортеров с точки зрения того, какое именно мясо они завозят в Молдову. Так, крупнейшие переработчики предпочитают импортировать свинину на кости, охлажденные полутуши из Европы (Румынии). Эта продукция идет как на производства колбас, так и на поставки разделанной/обваленной свинины в фирменные магазины и сети супермаркетов. Импортеры-трейдеры больше везут бескостное мясное сырье, шейку, лопатку – для реализации переработчикам в основном небольшого масштаба. Причем как утверждает Анатолий Тритяк, директор компании MMD, даже с уплатой 15-процентной пошлины бескостные части свиных туш из Бразилии на молдавском рынке стоят примерно столько же, сколько свиные полутуши, ввезенные из Евросоюза в рамках беспошлинной квоты.