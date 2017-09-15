И дрон вам в помощь!

Молдавские виноградники обследуют с помощью дрона для выявления болезней в рамках пилотного проекта FlaveDor. Молдова стала второй страной в Европе (после Франции), которая для этого использует технологию, разработанную на базе решений NASA.

Этот проект появился из-за того, что в последние годы на виноградниках нашей страны появились новые заболевания. По словам директора НБВиВ Георгия Арпентина, за 25 лет мы потеряли 84 тыс. га виноградников, в том числе и из-за болезней. Они же являются причиной снижения урожайности, а также это отражается и на конкурентоспособности отрасли. Например, золотистое пожелтение ежегодно крадет 5-6 т/га урожая на винограднике. Эксперты Международной организации винограда и вина подсчитали, что каждый год в мире теряется $10 млрд из-за болезней на виноградниках, особенно из-за золотистого пожелтения и почернения древесины. НБВиВ решило взять здоровье виноградников под контроль и запустить проект, который позволяет делать точную диагностику заболеваний виноградных растений. Контроль над болезнями приведет к получению добавленной стоимости в отрасли.

Стратегический партнер НБВиВ Проект конкурентоспособности Молдовы, финансируемый USAID и Правительством Швеции, приобрел для этого проекта дрон стоимостью $23,7 тыс. (включая сервис, транспорт и абонемент на использование софта). Как отметила вице-директор проекта-партнера, донорами было принято решение поддержать FlaveDor, потому что они помогали отрасли в проведении глубоких реформ для повышения качества продукции и в завоевании новых экспортных рынков. А качество винограда является важнейшим условием качества будущих вин. В пилотном проекте будет выполнена валидация метода и результатов, а затем он будет распространен на все виноградники Молдовы.

Дрон делает снимки спектральной камерой, затем с помощью специального программного обеспечения они анализируются и составляется карта, на которой отмечены больные кусты. Их потом обследуют специалисты, берут пробы на анализ и на посев насекомых, чтобы уточнить переносчика заболевания. Эти исследования выполняются в лаборатории вирусологии Научно-практического института садоводства, виноградарства и пищевых технологий. По итогам этой работы будет получена точная карта пораженных кустов, и будет известно заболевание – золотистое пожелтение или почернение древесины (их симптомы идентичны, а переносчики – разные насекомые – Scaphoideus titanus и Hyaleasthes obsoletus).

«Мы обследовали много виноградников в разных частях республики (еще до начала проекта FlaveDor), - говорит заведующий лаборатории вирусологии НПИСВиПТ Виктор Бондарчук. - Их зараженность этими заболеваниями колеблется от 5-7% до 60%. Особенно страдают белые сорта винограда. Чтобы бороться с этими поражениями, в первую очередь нужно знать ситуацию на виноградниках, в чем поможет обследование посадок дроном. По результатам исследования, включая лабораторные, дадим рекомендации хозяйствам».

Результаты исследований на двух экспериментальных участках будут представлены на международной научной конференции, которая пройдет в Кишиневе, в ноябре нынешнего года.