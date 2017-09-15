Руководитель Центра Правовой поддержки соотечественников с офисом в Москве, юрист Андрей Кывыржик разработал справочник трудового мигранта DEPORTU.NET Зная, что не менее 500 тыс. граждан РМ постоянно или систематически выезжают в Россию на заработки, для многих очевидна необходимость такого справочника.

Молдавский правовед не просто свел воедино сведения и полезную информацию для лиц, въезжающих в Россию, но и перевел эти данные в современный – цифровой формат. А это означает, что посещение ресурса DEPORTU.NET возможно с использованием широкой гаммы электронных средств связи. Подробности о новом мобильном приложении в интервью корреспондента агентства «ИНФОТАГ» Владимира ПОПОВА с автором идеи Андреем КЫВЫРЖИК.

«И.»: Как давно вы работает в сфере оказания правовых услуг гражданам РМ, оказавшихся в затруднительном положении в России?

А. К.: Начиная с 2013 г. и по настоящее время наш центр содействует снятию запретов на въезд в Россию гражданам РМ. За четыре года нашей деятельности реальную помощь в виде представления интересов в судах России, МВД и ФМС РФ и Роспотребнадзоре получило более 800 человек, в том числе, удалось снять и три пожизненных запрета на въезд в Россию ВИЧ-инфицированным. В общей сложности консультативная помощь была оказана более 11 тыс. наших сограждан.

Многие организации, частнопрактикующие юристы, а также органы публичной власти пытаются помочь людям и повлиять на ситуацию с уменьшением числа запретов, однако этого недостаточно для оказания помощи столь значительному количеству людей. Общеизвестно, что запрет на въезд в России получило почти 60 тыс. граждан Молдовы, а ещё более 100 тыс. могут этот запрет получить в любой момент, находясь в зоне конфликта с законодательством России.

«И.»: Кто в РМ менее всего осведомлен о хитросплетениях российского законодательства о въезде в страну? С кем вы чаще контактируете по решению проблем на официальном уровне?

А.К.: С вашего позволения, начну с последнего вопроса. Меня лично радует тот факт, что проблему трудовых мигрантов из Молдовы попытались и решили для ряда категорий граждан президент РМ Игорь Додон и президент России Владимир Путин. Мы постоянно контактируем с посольством России в РМ и Исполнительным комитетом Гагаузии и ее башканом Ириной Влах. Но проблема с увеличением количества нарушителей пока не разрешается. Что же касается «мозаики» нарушителей по районам Молдовы, то это чаще всего жители Фэлешть, Флорешть, Бэлць, Унгень и Единец. Почти нет нарушителей – уроженцев районов прилегающих к Румынии. Но, полагаю, это объясняется тем, что они выезжают на заработки в западном направлении – в Европу.

«И.»: Что стал толчком к созданию мобильного приложения?

А.К.: Постоянно занимаясь оказанием помощи в снятии запретов, мы увидели путь решения данной проблемы не в том, чтобы как-то пытаться снять запреты. Мы понимали, что для этого надо принимать превентивные меры. Проще говоря. Еще до поездки в Россию трудовой мигрант должен знать, что его ждет. И это его знание он может найти на ресурсе DEPORTU.NET

Изучив проблему запретов на въезд в РФ, нами были получены статистические данные, позволившие определить наиболее уязвимые категории иностранных граждан и основные причины, по которым выносились решения о запрете на их въезд в РФ. На основе полученных результатов, была разработана информационно-аналитическая программа (программный продукт), использование которой позволит не менее чем на 70% снизить количество миграционных нарушений, совершаемых гражданами РМ на территории РФ. Соответственно, уменьшение количества нарушителей, приведет к резкому сокращению числа административных выдворений, депортации и запретов на въезд в Россию. Иностранец, который воспользуется данным продуктом, практически исключит вероятность наложения в отношении него запрета на въезд в Россию.

«И.»: Как долго велась работа над созданием приложения и его программного продукта?

А.К.: Мы работали над универсальной информационно-аналитической программой DEPORTU.NET почти восемь месяцев, сократив первоначально аккумулированный материал почти вдове. Пришлось сменить несколько команд программистов, потому что люди иногда не понимали конечной цели работы. Что могу сказать определенно, что в приложении будут оперативно появляться все те изменения законодательства России, что будут приниматься.

Цель создания программного продукта заключается в том, чтобы помочь иностранному гражданину не нарушать законодательства РФ, получать информацию о периоде своего возможного пребывания на территории России, дате возможного въезда в Россию и своевременного выезда за ее пределы. Программа информирует иностранного гражданина о действиях, которые ему необходимо выполнить при оформлении каких-либо документов при нахождении в России.

«И.»: В приложении есть основная информация, но имеются и дополнительные сведения. Какого рода они?

А.К.: Для удобства трудовых мигрантов в DEPORTU.NET указаны правила определения цели въезда в РФ и правила заполнения миграционной карты; постановка на учет в РФ; процедура оформления патента или разрешения на работу; оформление разрешения на временное проживание или вида на жительство; причины отказа в выдаче патента.

Можно легко узнать, как оформить без проволочек Разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительства (ВНЖ), гражданство РФ, перечень способов снятия запрета на въезд в Россию, депортации, административного выдворения и многое другое.

«И.»: С каких электронных средств связи можно воспользоваться приложением, и есть ли те, кто может воспользоваться им бесплатно?

А.К.: Программа рассчитана на пользователей мобильных телефонов, планшетов, настольных компьютеров и функционирует на базе всех версий операционных систем: iOS, Android, Windows, macOS. Бесплатно приложением смогут воспользоваться те, кто получил консультационную помощь в Центре правовой поддержки соотечественников, а также инвалиды и студенты.

«И.»: Каким вам представляется потенциальный ареал использования DEPORTU.NET и количество его пользователей?

А.К.: Использование данной программы возможно в масштабах всего бывшего СССР, так как к ней могут прибегнуть не только граждане РМ, но и граждане из других государств, пользующихся схожими условиями пребывания на территории России. Навскидку, энциклопедией трудовых мигрантов почти однозначно могут воспользоваться жители Узбекистана, у которого сходный с РМ безвизовый режим въезда в РФ. При населении в 30 млн. жителей - это не менее 2-3 млн. работающих в РФ.

Таджикистан имеет другие условия въезда в РФ (более льготные), но это тоже может им помочь, полагаю, еще 5-6 млн. Украина с ее населением в 40 млн. Из них до 1-2 млн. систематически выезжает в Россию. То есть порядок цифр, это десятки миллионов людей по бывшему СССР. Не забудем и про других иностранцев. Они также смогут найти много полезного в нашем продукте. Полагаю, что в целом не менее 100 млн. иностранцам будет полезен и практичен наш универсальный продукт.

В настоящее время мы старается развить его, расширив доступность для использования программы в виде мобильного приложения. Мы планируем создание новых программ, в том числе и с использованием искусственного интеллекта. Для достижения поставленной задачи организация готова взаимодействовать со всеми заинтересованными государственными, общественными организациями и СМИ России, Молдовы и других государств.

«И.»: Спасибо за интервью.

800 – количество людей, которым специалисты Центра правовой поддержки соотечественников в Москве помогли снять запрет на въезд в Россию

100 млн. – предполагаемое количество граждан, которые могут стать пользователями универсальной информационно-аналитической программой DEPORTU.NET

70% - предполагаемый показатель снижения количества миграционных нарушений, совершаемых гражданами РМ на территории РФ, благодаря программы DEPORTU.NET

Граждане Молдовы чаще всего посещают Россию с частными визитами или для оформления трудового патента.

Программа DEPORTU.NET рассчитана на обладателей мобильных телефонов, планшетов, настольных компьютеров.

Чаще всего нарушают миграционное законодательство России жители Фэлешть, Флорешть, Бэлць, Унгень и Единец.