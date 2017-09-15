Споры вокруг авторских прав

Судебная статистика констатирует рост количества дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, чаще всего авторских и смежных прав. Наиболее активными игроками на этом поприще выступают организации по управлению имущественными правами на коллективной основе. За последнее время ими была инициирована серия исков, связанных с авторскими правами на музыкальные и иные произведения, которые исполняются в театрах, звучат в общественных местах, на концертах, по телевидению и радио.

Ассоциация «Авторские и смежные права» (AsDAC) предъявила иск Национальному театру оперы и балета имени Марии Биешу, в котором потребовала от госпредприятия выплаты крупной денежной компенсации. Как значится в исковом заявлении, на протяжении пяти лет в театре шли публичные спектакли, на которые распространяется защита авторских прав. Речь идет, в частности, о таких постановках, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Севильский цирюльник», «Ромео и Джульетта», «Мария Кантемир, последняя любовь Петра Великого», «Риголетто», «Турандот», «Дон Жуан», «Норма», «Аида», «Набукко», «Травиата», «Дон Кихот», «Паяцы».

Соавторы этих спектаклей наделили AsDAC полномочиями по осуществлению своих прав, в том числе исключительным правом разрешать или запрещать использование этих произведений, включая их публичное исполнение. Ассоциация также вправе получать авторское вознаграждение и распределять его между правообладателями. Между истцом и ответчиком было заключено соглашение, регулирующее эти вопросы, однако театр не выполнял свои обязательства. Ассоциация потребовала взыскать с госпредприятия 2,05 млн леев в виде авторского вознаграждения. Затем сумма иска была скорректирована на 24,1 тыс. леев, которые театр выплатил напрямую автору Михаю Тимофти за постановку оперы «Веселая вдова».

В январе 2016 г. суд столичного сектора Буюкань Кишинева отклонил иск, посчитав часть требований запоздалыми, а часть – необоснованными. Впоследствии это решение поддержали вышестоящие инстанции. Состав суда Высшей судебной палаты (председательствующая – Валентина Клевады) не нашел оснований для пересмотра спора, сделав вывод о неприемлемости кассации. Таким образом Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу избежал выплаты более 2 млн леев в виде денежной компенсации.

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В ряде других случаев судебные разбирательства AsDAC были более успешными. Так, требование о выплате авторского вознаграждения, пени и штрафов было предъявлено Студии музыкального производства Radio Poli Disc («Русское радио»). На основании соглашения с ассоциацией ежеквартальные отчисления со стороны ответчика составляли 9 тыс. леев или 4,4% от дохода. Кроме того, ему следовало регулярно представлять отчеты об использовании произведений. Истец отмечает, что ответчик не выполнял договорные обязательства, за что предусмотрена пеня в размере 2% за каждый день просрочки платежа и штраф в размере 18 леев за каждый день задержки с предоставлением отчета.

По подсчетам AsDAC, учитывая санкции, противоположная сторона за неполный год задолжала 383,4 тыс. леев. Суд сектора Чентру Кишинева удовлетворил исковые требования в полном объеме. ООО Radio Poli Disc обжаловало решение в столичной Апелляционной палате, но из-за неуплаты госпошлины в размере 8,7 тыс. леев заявление было оставлено без рассмотрения. Адвокат ответчика опротестовал этот вердикт в Высшей судебной палате (ВСП), отмечая, что он противоречит закону и ограничивает доступ к правосудию. Однако судейская коллегия, возглавляемая Татьяной Виеру, отклонила жалобу как необоснованную. По мнению ВСП, отказ суда является правомерным и отвечает европейской практике. От уплаты госпошлины по искам, вытекающим из авторского права и смежных прав, освобождаются только истцы.

В другом случае иск был предъявлен компании StarNet о выплате компенсации за нарушение авторского и смежных прав в размере 12 тыс. леев. Ответчик организовал концерт в центре города, где прозвучали композиции авторов, интересы которых представляет AsDAC. Как отмечают в ассоциации, использование произведений, охраняемых авторским правом, допускается только на основании договора с автором или другим правообладателем. Организатор концерта должен был получить в письменной форме согласие со стороны автора или организации по управлению имущественными правами на коллективной основе.

Истец потребовал восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба. Сумма компенсации в 12 тыс. леев была затребована из расчета 1 тыс. леев за каждое исполненное на концерте произведение. Ответчик, в свою очередь, в судебном заседании заявил об абсурдности предъявляемых требований, считая, что не может считаться лицом, использовавшим произведение путем публичного исполнения. По итогам слушаний суд сектора Рышкань Кишинева полностью удовлетворил иск, это решение было поддержано и вышестоящими инстанциями. Судейская коллегия ВСП под председательством Алы Кобэняну пришла к выводу о неприемлемости кассационного заявления ООО StarNet.

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В среду, 6 сентября, в повестку дня Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам ВСП был включен спор о выплате вознаграждения за публичное воспроизведение различных музыкальных произведений в магазинах и торговых центрах. По итогам слушаний суд подтвердил, что использование в торговых точках объектов авторского и смежных прав возможно при условии получения лицензии, которая выдается организацией по управлению имущественными правами на коллективной основе.

Судебное разбирательство длилось около трех лет. Национальная ассоциация по защите интеллектуальной собственности (ANPCI) обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности, а также возмещении морального ущерба. В качестве ответчика выступила компания Vistarcom, которая управляет сетью магазинов Green Hills. Согласно позиции стороны истца, компания неправомерно, без получения лицензии, использует объекты авторского права и смежных прав путем публичного вещания в торговых точках. Тем самым, считают в ANPCI, правам и законным интересам правообладателей причиняется существенный ущерб.

Как отмечается в иске, с 2011 г. ANPCI располагает заключением Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI), которое подтверждает статус организации по управлению имущественными правами на коллективной основе, представляющей интересы авторов, исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного вещания и других категорий правообладателей. Такие ассоциации создаются на основе свободы объединения непосредственно обладателями авторского права и смежных прав, которые становятся их членами либо подписывают договор о передаче полномочий. Решение о выдаче заключения AGEPI с указанием прав и категорий правообладателей, на которые распространяется коллективное управление, было опубликовано в официальном порядке. Статус ANPCI был подтвержден и окончательным решением ВСП.

- Закон наделяет организацию по коллективному управлению функцией выдачи пользователям лицензии на использование произведений или объектов смежных прав, в отношении которых правообладатели вверили ей управление правами, - отмечает представитель истца.- Организация согласовывает с пользователями размер вознаграждения и другие условия лицензий, а также собирает денежные средства. ANPCI уведомила ответчика о необходимости получить лицензию, однако все обращения, направленные ООО Vistarcom, были оставлены без ответа. В этой связи вопрос был передан на рассмотрение судебной инстанции.

ANPCI потребовала взыскать с компании-ответчика 475 тыс. леев в качестве компенсации за нарушение авторского права и смежных прав на протяжении трех лет. Еще 200 тыс. леев было запрошено в виде материального возмещения морального ущерба, причиненного правообладателям. В декабре 2016 г. суд сектора Чокана Кишинева частично удовлетворил иск, взыскав в пользу общественной ассоциации компенсацию в размере 200 тыс. леев и 50 тыс. леев за нанесенный моральный ущерб. Сторона ответчика предприняла попытку обжаловать вердикт в вышестоящих инстанциях, однако на результатах рассмотрения спора это не сказалось.

Как отмечает суд, за авторами и исполнителями произведения законом закрепляются имущественные и неимущественные права. При этом отсутствие запрета на использование произведения не считается разрешением на использование результата интеллектуальной собственности. Публичное исполнение охраняемых объектов авторского и смежных прав в Молдове допускается только с согласия правообладателей в письменном виде. Использование радио в качестве фона в общественных местах (торговые сети, кафе, парикмахерские и др.) возможно только при заключении договоров с авторами музыкальных произведений или путем получения лицензии. В противном случае за незаконное использование произведений или объекта смежных прав грозит привлечение к ответственности.