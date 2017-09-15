Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

Пограничная полиция Молдовы приняла два постановления, смысл которых несколько противоречат друг другу.

В первом, которое регламентирует процедуру проставления печати в проездные документы при пересечении государственной границы Республики Молдова, имеется новинка. Вводится специальный сертификат. Он будет применяться, например, если у въезжающего в страну иностранца в паспорте нет свободных страниц. Либо же гость Молдовы не хочет, чтобы в его документах остались документальные свидетельства о пребывании в нашей стране. Тогда печать о въезде ставится в означенный сертификат.

Сертификат содержит: название и расположение пункта пропуска государственной границы; дату выдачи; фамилию и имя владельца документа на пересечение государственной границы; серию и номер документа для пересечения государственной границы; штамп пункта пропуска государственной границы; фамилию, имя и подпись пограничного полицейского.

То есть все возможные законы гостеприимства соблюдены. После выезда из страны сертификат можно просто уничтожить. Появилась возможность пребывать в Молдове в режиме инкогнито, что обычным гражданам чаще всего не нужно. Правда, в постановлении так и написано: «в исключительных случаях», т.е. не для всех.

«Очень удобно, - прокомментировал это постановление дипломат и политолог, экс-посол Молдовы в Китае Виктор Боршевич. – Если нужно встретиться с кем-то по каким-то щекотливым деловым вопросам, то потом от этой встречи не останется следов… Конечно, можно сослаться на международную практику, когда человеку, у которого в паспорте стоит израильская виза, могут не открыть въезд в какую-либо арабскую страну и наоборот. Или в случае, когда одна страна считает другую агрессором, таких примеров можно привести несколько. Но это явно не про нас».

Вторым приказом начальник Генерального инспектората пограничной полиции Фредолин Лекарь утвердил процедуру отказа во въезде/выезде в/из Республики Молдова, которая «частично содержит нормы из приложения No V к Регламенту 2016/399/ЕС Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2016 г. «Частично», то есть «выборочно».

Теперь решение о въезде/выезде человека возложено на пограничного полицейского. Он может аннулировать визу, выданную консульством Республики Молдова, поставив на нее штамп с пометкой „ANULAT”. В этом случае переменная оптическая метка визовой наклейки, защитный элемент „эффект скрытого изображения” и термин „viza” заштриховываются двумя перекрестными линиями в целях предотвращения дальнейшего использования визы в незаконных целях.

Виза аннулируется в случаях, когда иностранец: получил въездную визу на основании ложных сведений или поддельных документов; провез или пытался незаконно провезти других иностранцев в Республику Молдова, либо оказал содействие в их транспортировке или в размещении; нарушил таможенные правила или правила пересечения государственной границы; больше не соответствует условиям, необходимым для предоставления визы; не соблюдает цель, для которой была предоставлена въездная виза; иностранец был объявлен нежелательным лицом после предоставления ему визы.

В этом случае в паспорт ставится печать о въезде/выезде, аннулированная черным крестом, в которую вписываются причины отказа. В случае отказа в пересечении государственной границы транспортному средству, водителю вручается соответствующее решение без проставления каких-либо отметок в проездном доку-менте.

Некоторые СМИ сообщили о том, что данный приказ распространяется и на граждан РМ. Нам не удалось найти в тексте каких-либо упоминаний об этом, кроме упоминания в бланке Решения об отказе в выезде из РМ (приложение № 3), что в случае с несовершеннолетним – гражданином РМ, сопровождающее его лицо не имеет правильно оформленной нотариально заверенной доверенности.

«Это повсеместная стандартная практика, - заверил директор Института дипломатических исследований и вопросов безопасности, в прошлом заместитель министра иностранных дел РМ Валерий Осталеп. – Молдавский пограничник и раньше мог такое делать, просто ему приходилось потом долго объясняться. Практика такова: наш консул в какой-то стране выдает визу на основании предоставленных ему документов. А при пересечении границы выявляются какие-то новые подробности. И, как работник Таможенной службы вправе досмотреть подозрительный груз, так и пограничник может остановить показавшегося ему подозрительным человека. Естественно, потом он будет нести за свое решение ответственность. Просто привели наше законодательство в соответствие с международными нормами».