«Moldova Business Week 2017»: самый большой бизнес-форум года

Деловое сообщество Молдовы, местные и иностранные инвесторы, а также представители государственных учреждений и партнеры по развитию встретятся на главном экономическом событии года - Moldova Business Week 2017, которое пройдет 3-6 октября текущего года. Организаторы деловой недели Министерство экономики и инфраструктуры и Организация по Привлечению Инвестиций и Продвижению Экспорта из Молдовы (MIEPO).

В этом году бизнес-неделя будет посвящена двум важным темам – инвестициям и экспорту, по которым составлена насыщенная программа мероприятий, сосредоточенных на вопросах, представляющих живой интерес для отечественных предпринимателей, В2В-сессии и площадки для прямого взаимодействия с зарубежными инвесторами. В рамках «Moldova Business Week 2017» запланировано 12 дискуссионных панелей, которые будут вести 50 спикеров для более 1000 участников.

В ходе конференций пройдут обсуждения инвестиционного и экспортного потенциала пищевой, текстильной, машиностроительной, информационных технологий, а также тенденций в области таможенного и налогового законодательства, финансирования, приватизации, трудовых ресурсов и проч.

Кроме того, в рамках «Moldova Business Week 2017» пройдут два экономических форума: Молдавско-итальянский бизнес-форум, который состоится 4 октября и Форум экспортеров, запланированный на 5 октября, а также будут предприняты визиты на предприятия крупных производителей агропромышленной, текстильной продукции, одежды, обуви и изделий из кожи, пройдет презентация объектов, предложенных к приватизации. 6 октября в ходе Международной конференции малых и средних предприятий будут обсуждены перспективы регионального экономического развития, а в финале состоится церемония награждения церемонией награждения победителей национальных конкурсов «Лучший предприниматель в сфере малого и среднего бизнеса» и «Малое и среднее предприятие - Модель социальной ответственности».

В связи с предстоящим мероприятием, на веб-странице организаторов премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, призвал предпринимателей принять участие в бизнес-неделе.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем инвесторам, находящимся в поиске возможностей для расширения своего бизнеса, желающим найти квалифицированный персонал, по конкурентоспособной заработной оплате и обеспечить себе выход на европейские рынки или на рынки стран СНГ либо оптимизировать свои операционные затраты, обратить внимание на потенциал Республики Молдова.

У нас в стране есть промышленные отрасли в активном развитии, крупные государственные активы, которые в ближайшее время будут приватизированы, а государство применяет инновационный и комплексный подход к созданию условий для развития бизнес-среды.

Таким образом, я уверен, что мероприятия, которые пройдут в этом году в рамках бизнес-недели, дадут зеленый свет реализации новых бизнес-проектов и инициатив в нашей стране как для отечественных, так и для зарубежных компаний. Приглашаю Вас обсудить эти темы и убедиться в том, что Республика Молдова как никогда открыта для перемен, сотрудничества и развития», подчеркнул глава правительства.

Заместитель премьер-министра, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык в свою очередь отметил, что «Moldova Business Week 2017» станет крупнейшим бизнес-мероприятием года, местом, где молдавские предприниматели смогут найти инвесторов и начать реализацию новых бизнес-проектов, перенять успешный опыт ведения бизнеса и научиться справляться с неизбежными трудностями.

«Это мероприятие станет площадкой для взаимодействия экспортеров и зарубежных покупателей, инвесторов и промышленных предприятий, обладающих потенциалом для развития. Мы стремимся максимально активно участвовать в нем, поскольку хотим, чтобы Республика Молдова стала региональным поставщиком качественных товаров и услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках», заявил министр экономики и инфраструктуры.

Директор MIEPO Виталий Захария заявил, что «Moldova Business Week» является единственным отечественным мероприятием столь крупного масштаба, объединяющим представителей деловой среды, в котором принимают участие множество отечественных и зарубежных инвесторов, государственные и финансовые учреждения, импортеры и экспортеры, представляющие главные отрасли экономики, и именно поэтому в октябре Кишинев станет столицей отечественного предпринимательства.

«Мы пригласили около 3 500 отечественных предпринимателей, а также представителей деловых кругов из 56 государств. В рамках мероприятия запланированы многочисленные В2В-встречи с участием инвесторов из Румынии, Италии, Германии, США, Франции, Голландии, Китая и других стран, в том числе представителей зарубежных торговых сетей и предприятий агропромышленной, текстильной, машиностроительной отраслей, из сферы информационных технологий, консалтинговых услуг и т.д. Мы надеемся, что наше мероприятие станет для них площадкой для взаимодействия, итогом которого будут новые бизнес-проекты», заключил Виталий Захария.

Более подробно с повесткой дня «Moldova Business Week 2017» можно ознакомиться на сайте мероприятия www.mbw.md либо связавшись с организаторами по телефону 27 36 54 или по электронной почте office@miepo.md.