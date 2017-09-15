Проект налоговой политики - 2018 скорректирован

Поправки внесены в документ по итогам консультаций с представителями бизнес-ассоциаций. Сейчас проект находится в Национальном антикоррупционном центре и министерстве юстиции, которые должны дать ему оценку. Затем его передадут в правительство, и предположительно в конце сентября – начале октября документ будет утвержден. Об этом коррееспонденту «ЛП» сообщил Дорел Норок, начальник главного управления по налоговой и таможенной политике и законодательству минфина.

Как уточнил чиновник, авторы проекта согласились с предложением бизнес-ассоциаций разрешить вычет расходов по ремонту основных средств, в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета. Кроме того, в 2018 году новый метод расчета амортизации основных средств в налоговых целях вводится факультативно, т.е., на добровольной основе.

Представители предпринимательских кругов подчеркивают открытость минфина при обсуждении налоговых изменений. «Процесс консультаций стал уже традицией, - говорит Марианна Руфа, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса (ЕВА). - Летом проект налоговой политики - 2018 был размещен на сайте минфина, бизнес-ассоциации подготовили свои предложения, после чего в министерстве состоялось расширенное заседание с их участием».

Члены ЕВА положительно оценили и работу авторов проекта по разделам III и IV НК, предпринятую в целях внедрения соглашения об ассоциации Молдова – ЕС. В этом контексте в Национальной конфедерации патронатов Молдовы настаивают на ускорении процесса гармонизации налогового законодательства с европейским. «Особенно это касается НДС, за счет которого можно было бы собирать еще один бюджет, - говорит Владислав Каминский, исполнительный директор конфедерации. – Налоговое стимулирование возможно, если у государства есть приоритеты, но об этом нужно заявить громко и четко. Подобной стратегии нет, и это сказывается на документе».

Патронаты видят плюс в том, что ставки не изменились и заметна связь налоговой политики со среднесрочным бюджетным прогнозом. «К сожалению, изменений, которые бы стимулировали развитие бизнеса, мало, - продолжает Владислав Каминский. – Предложения носят скорее косметический характер и в конечном итоге больше нацелены на то, чтобы создать предсказуемую среду для бюджетной сферы».

Наиболее активные дискуссии вызвали предложения авторов документа по износу основных средств в налоговых целях. Напомним, министерство финансов предлагало с начала следующего года изменить систему его расчета. Сейчас он ведется по категориям основных средств, минфин предлагал с начала 2018 года перейти на линейный способ расчета, т.е., износ в налоговых целях начислять по каждому объекту в отдельности. Минфин рассчитывал на быстрый переход, в то время как бухгалтеры утверждали, что он может занять много времени, особенно на больших предприятиях.

«После консультаций с бизнесом минфин отложил внедрение нового способа расчета амортизации в налоговых целях на год, - говорит Марианна Руфа, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса. – Для более детального его разъяснения частному сектору минфин сразу начнет разрабатывать сопутствующие подзаконные акты. Это упростит переход предприятий на линейный способ в течение следующего года, что удобно для бизнеса, который понимает необходимость этих изменений».

Другое спорное предложение, по изменению пункта 13 статьи 24 НК, минфин также изъял из проекта. Сегодня «вычет остатков, отходов и естественной убыли разрешается в пределах, ежегодно утверждаемых руководителями предприятий». Минфин предлагал вычеты естественной убыли и технологических потерь ограничить – в размере «не более 1% от налогооблагаемого дохода». Патронаты, в свою очередь, - разрешить вычеты в размере 3% от дохода брутто, но это слишком дорого обойдется бюджету, посчитали в минфине. «Практически никто не поддержал предложение авторов налоговой политики, - рассказывает Марианна Руфа. - Ассоциации были едины во мнении, что предложенный процент не обоснован, тем более, что речь идет о представителях всех отраслей».

Аннулировано и изменение по инвестиционным проектам и проектам технической помощи внешних доноров. Минфин предлагал дифференцировать предоставление льготы по НДС. Если сумма средств внешних доноров не достигает 60%, освобождать налогоплательщиков от уплаты НДС в той части, которая финансируется донором, если свыше 60% - освобождать все товары и услуги, приобретаемые в рамках проекта. Патронаты посоветовали снизить порог с 60% до 50%, потому что в большинстве проектов соотношение средств внешних и местных доноров или государства именно таково. Но минфин решил иначе и отказался от своего предложения.

Не все предложения бизнеса минфин учел. Стало уж традицией при обсуждении налоговой политики на следующий год предлагать довести минимальный налогооблагаемый минимум до прожиточного. Но этого не произошло и в этом году. «Мы облагаем налогом граждан с низкими доходами, - комментирует экономический эксперт Виорел Гырбу. – В то же время в нашем социальном законодательстве существует понятие «минимальный ежемесячный доход, гарантируемый государством», и если гражданин не достигает его, он имеет право разницу получить от государства в виде помощи. Почему этот минимальный доход не берется в расчет при обложении физлиц подоходным налогом, непонятно. Получается, что государство взимает налог с тех, кто не дотягивает до этого минимума, чтобы потом в виде помощи его компенсировать».

«Мы предлагаем увеличение освобождений и минимального порога налогообложения в размере 6%, -уточняет Дорел Норок. - Таковы сегодня возможности бюджета. В то же время освобождение от налога в размере минимального прожиточного уровня предполагает, что им смогут воспользоваться граждане не только с низкими доходами, но и с высокими».

ЕВА предложила поддержать сельский туризм при помощи специального режима налогообложения. «Мы говорили о небольших гостиницах, в пределах десяти номеров, - рассказывает исполнительный директор ассоциации Марианна Руфа. - В мире существует подобная практика, можно применить аналог патента. Хотя в Молдове и решили отказаться от этого опыта, но все-таки есть виды деятельности, к которым патент может быть применен. Или некий подобный налоговый инструмент, который можно было бы использовать в качестве преимущества для развития въездного туризма». Предложение не было включено в проект налоговой политики на 2018 год, так как оно «множит налоговые льготы, от которых мы намерены постепенно отказываться», аргументирует отказ Дорел Норок.

Другой вопрос, который Ассоциация европейского бизнеса жестко отстаивала, касается статьи 90 1 НК, а именно, увеличения с 3% до 5% подоходного налога из выплат, осуществленных в пользу физического лица, по доходам, полученным ими от поставки продукции растениеводства и садоводства в натуральном виде. «Мы были против и настаивали на сохранении действующей ставки налога хотя бы на несколько лет, тем более, что в прошлом году ее увеличили на один процентный пункт, - продолжает Марианна Руфа. - Для экспортера, особенно растениеводческой продукции, любое увеличение стоимости продукции на внутреннем рынке проблематично. Он автоматически становится менее конкурентоспособен на внешнем. Это насторожит и физлиц, производителей растениеводческой продукции, спровоцирует рост теневых сделок. А существующая проблема с документами о происхождении товара еще больше усугубится». Но в минфине взяли курс на унификацию налоговых ставок.

В проекте минфина есть «хорошее» предложение сумму ввозимых физлицами товаров без уплаты таможенных платежей и НДС увеличить с 300 евро до 430 евро. Правда, только если гражданин летел самолетом. В случае с другими видами транспорта лимит остается тем же – 300 евро. «Минфин ссылается на европейское законодательство, поэтому решил оставить это предложение в проекте, хотя мы и выразили сомнение в справедливости такого подхода», - говорит Владислав Каминский.

Не прошли и изменения, предложенные патронатами в статью 215 НК по налоговому контролю. Члены НКПМ предлагали, чтобы налоговики сообщали дату проведения проверки и давали возможность компании подготовиться.

Некоторые предложения бизнеса приняты частично. По инициативе Ассоциации европейского бизнеса представители банков и сектора микро-финансирования обсуждали на платформе налогового ведомства предложение минфина обязать финансовые учреждения представлять информацию ГНС в случае открытия, изменения или закрытия банковских счетов. «Еще нет окончательного варианта изменения, но наши аргументы были восприняты. Мы предлагали сохранить действующую редакцию этой статьи, так как не видим необходимости представлять такую информацию ГНС по многим причинам», - говорит Марианна Руфа. В минфине уточняют, что будет предложен «компромиссный вариант».

Патронаты предлагали внести изменение в статью 287 НК по поимущественному налогу, а именно, связать его с количеством проживающих в хозяйстве людей. «К сожалению, оно не принято во внимание, хотя, на наш взгляд, это принципиально, - говорит Виорел Гырбу. - В то же время редакционное уточнение патронатов по автомобилям свыше полутора миллионов леев, которые предполагается также облагать поимущественным налогом, прошло».