За счет чего расти кредитованию

В августе банки показали приличный рост капитала – в целом по системе на 1,9%. Характерно, что такой результат достигнут на фоне продолжающегося спада кредитования – за последний отчётный месяц на 0,2%, с начала года – на 1,8%, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - на минус 9,5%.

Кредитный портфель-нетто за последние двенадцать месяцев уменьшился на 3 341 млн леев. «Ну и что, небо на землю не упало», - в полемической форме ответил на мой вопрос о последствиях такого процесса один из экспертов. – «Да, кредиты сокращаются. Однако данные официальной статистики говорят о росте валового внутреннего продукта. Чего вам еще надо?»

А серьезно, чего нам еще надо? Банкиры практически в один голос говорят о том, что полностью удовлетворяют потребности в кредитах всех своих заёмщиков. Добавляя, «платежеспособных заёмщиков способных предоставить ликвидные залоги или иное обеспечение возвратности получаемых средств».

Жизнеспособные малые и даже микро предприятия, хоть с какой-нибудь историей деятельности, у банков сегодня нарасхват. А как иначе, если предприятия последние три года закрываются пачками. По данным Государственной регистрационной палаты РМ в январе-июле 2017 года ликвидировано 4676 юридических лиц. Это в 1,84 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно данным официальной статистики сокращение числа действующих предприятий в 2015 году - минус 4,4%, в 2016 году – минус 5,2%. А за семь месяцев текущего года на пять открываемых предприятий приходилось шесть ликвидаций/закрытий. То есть коэффициент «убыли» в нынешнем году пока на самом высоком за всё время наблюдения уровне – 1,2.

При этом специалисты банков говорят, что хуже всего дела с числом юридических лиц-клиентов обстоят за пределами столицы. В некоторых районах на два отрываемых предприятия приходится три ликвидируемых. «В этом мы видим, с одной стороны, отражение тенденции к укрупнению предприятий. А, с другой, явное сокращение числа желающих реально начать и вести бизнес в Молдове».

Кроме того, специалисты банков в числе коренных причин сокращению кредитования называют «по сути изначально ущербную» модель молдавской экономики. «Уже много лет более половины от списочного состава нашей бизнес-клиентуры – это торговцы всей мастей. В других банках, мы специально изучали этот вопрос – их доля ещё шире». (По данным статистики более 53% предприятий в Молдове занимаются преимущественно оптовой и розничной торговлей.)

По словам банкиров, в большинстве и новые клиенты-предприниматели намерены заниматься торговлей или посредничеством. Меньшая часть готова попробовать себя в сфере услуг. Причем таких, которые не требуют значительных инвестиций. Очень мало тех, кто ориентирован на производство товаров. Но, по определению, именно с товарным производством связана потребность в инвестициях, а значит и потребность в средне-долгосрочном кредитовании.

Почему не появляются новые предприятия? Самостоятельно начать сколько-нибудь крупное производство в Молдове сложно. Да, какая-то часть бизнесов вырастает из «гаражных» рамок. Так было, например, с производства мебели. Но сейчас эта ниша уже перенасыщена. Чуть больше простора для предприятий легкой промышленности – от производства тапочек до мелких серий «модной» одежды. Производство вина, сладостей, хлебо-булочных изделий, переработка сельхозпродукции – пищевое направление, нацеленное на внутренний рынок, возможности для расширения уже практически исчерпало.

Наиболее умелые представители каждого из направлений прорываются со своим товаром на внешние рынки. Но выдержать конкуренцию им трудно по целому ряду объективных причин. В том числе из-за, сравнительно более дорогих и труднодоступных кредитов – самокритично отмечают молдавские банкиры. Но при этом подчеркивают, что это не единственная и далеко не самая большая преграда на пути развития экспортно-ориентированного производства. Пока что не только на внешних рынках, но даже на собственном внутреннем наши производители мало по каким позициям конкурентоспособны. И винить в этом только банковскую систему не правильно.

«С накопленными ресурсами мы могли бы расти на несколько процентов в месяц. Но где для такого подъема найти надежных заемщиков? - задает риторический вопрос один из банкиров.

«Не стоит ждать устойчивого роста кредитования, если нет устойчивого роста промышленного производства, или хотя бы строительства, - говорит опытный специалист-кредитник одного из крупных банков. - Пока я не вижу даже намека на оживление реального сектора экономики. Да, статистика показала за июль плюс 1,6% к июлю прошлого года. Но это только один месяц. За весь период с начала года промышленность выросла на жалкие 0,6%. То есть в среднем менее одной десятой процента в месяц – о каком росте можно говорить?»

При этом другие опрошенные нами эксперты обратили внимание на уже опубликованные официальные данные о росте грузоперевозок и увеличении объема сдаваемой в эксплуатацию недвижимости. В частности, объем жилых помещений, введенных в строй в январе-июне текущего года, на 34,3% превышают объемы за соответствующий период прошлого года.

Рост грузоперевозок специалисты объясняют интенсификацией строительства и ремонта дорог в Молдове, а также подъемом растениеводческих отраслей сельского хозяйства на фоне низкоурожайного прошлого года. В качестве причин оживления в строительстве они называют рекредитование испытывавших финансовые трудности строительных компаний. Причем связывают этот тренд с увеличением спроса на заметно подешевевший новострой. По мнению отдельных экспертов – спрос на жилую недвижимость чуть ли не единственный пока «мотор» для поддержания темпов кредитования на прежнем уровне.

«Снижение ставок доходности по леевым вкладам, раз. Долгий период сохранения курса евро и, тем более доллара, на низком уровне, два. Уверенный приток в страну иностранной валюты в пользу физических лиц, три. Заметное улучшение условий банков по ипотечным кредитам, четыре. Это основные причины, которые определили повышение интереса к приобретению жилой недвижимости. Как долго интерес будет сохраняться на прежнем уровне зависит от тех же самых факторов», - поделился своим мнением знакомый риелтор.

В отличии от населения, юридические лица и в этом году не спешат вкладывать средства в строительство/приобретение недвижимости под производственно-коммерческие цели. Как прочем, и в закупку/установку нового оборудования. Но если в прошлом году за первое полугодие был зарегистрирован глубочайший спад «инвестиции в долгосрочные активы» за все время наблюдения, то в нынешнем официальная статистика порадовала нас недавно сообщением о росте в 2,5%. Но, обратите внимание, по сравнению «с соответствующим периодом предыдущего года (в сопоставимых ценах)». То есть упав на 21% долгосрочное инвестирование «отжалось» от уровня падения всего на 2,5%. Такими темпами для восстановления уровня «докризисного» 2014 года потребуется более восьми лет.

Может быть кредитование имеет шанс прирасти за счет торговли? Ведь НБС сообщает нам о росте средней оплаты труда в стране, а Национальный банк – о росте перечислений в адрес физлиц из-за рубежа.

Пока оба эти фактора не оказывают ожидаемого влияния на объемы розничного товарооборота предприятий торговли. Во всяком случае тех, деятельность которых удается отслеживать официальной статистике. Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-июне 2017 года оборот розничной торговли (за исключением автотранспортных средств) в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2016 года уменьшился на 4,0%. За тот же период объем продаж автомобилей и мотоциклов увеличился на 18,6 % (но здесь НБС посчитала в текущих ценах). Факторы повлиявшие на рост спроса на автомобили, говорят наши эксперты, во многом сходны с теми, что повлияли на оживление рынка жилой недвижимости. Опять же на фоне низкой планки для сравнения.

Насчет возможности влияния предприятий торговли на темпы роста кредитования банковские специалисты настроены довольно скептически. «Клиента-заемщики из сферы торговли способны создать кратковременный бум, но от них не стоит ждать устойчивого спроса на кредиты, если все остальные будут в загоне». «Зачем торговле дополнительные кредиты, если она уже и так закредитована под самое не хочу? Накапливать остатки на складах? Зачем закупать про запас, если и темпы инфляция снижаются, и курс лея укрепляется», - говорят кредитники.

И самое главное - зачем банкам рисковать, расширяя/восстанавливая кредитование, если они имеют возможность гарантированно зарабатывать на вложениях в государственные ценные бумаги и на накоплении ликвидных средства на счетах в Национальном банке.