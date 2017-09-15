Реализация Соглашения об ассоциации РМ-ЕС: в рамках плана

Ход реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС и планы властей РМ по выполнению европейской повестки дня стали предметом обсуждения на заседании правительственной комиссии по европейской интеграции под председательством премьер-министра Павла Филипа.

Глава правительства отметил, что осень будет насыщенной важными событиями, и призвал членов правительства мобилизовать усилия для выполнения обязательств и условий, необходимых для получения макрофинансовой помощи от внешних партнеров. «Мы выбрали европейскую модель развития РМ и процесс евроинтеграции - в руках правительства, и зависит от того, как мы выполним взятые обязательства», - подчеркнул премьер.

В ходе заседания министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур коснулся мероприятий, которые будут организованы в ближайшие месяцы по линии сотрудничества Молдова – ЕС, в том числе заседания Комитета по ассоциации РМ-ЕС и саммита «Восточного партнерства». Глава МИДЕИ также отметил, что реформа исполнительной власти призвана повысить эффективность и не усложнять участие нашей страны как в заседаниях комитетов, подкомитетов и кластеров, предусмотренных Соглашением об ассоциации, так и в мероприятиях «Восточного партнерства», запланированных на осень этого года, а также в программах Европейского союза.

В ходе заседании проанализированы действия, предпринятые для выполнения обязательств, которые РМ взяла в области авиации и энергетики.