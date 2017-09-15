Кабмин утвердил повышение зарплат бюджетникам на 10%

Соответствующее постановление принял кабинет министров на заседании в среду. Согласно проекту, зарплаты повысятся у более 120 тыс. работников учебных заведений, учреждений культуры и искусства, медико-санитарных учреждений и учреждений социальной помощи, физической культуры и спорта, науки и инноваций.

Также повысятся зарплаты военных, полицейских и других сотрудников органов национальной обороны, государственной безопасности и общественного порядка.

Повышение пройдет в два этапа: для сотрудников учебных заведений, в том числе спортивных школ, – начиная с сентября, а для сотрудников других сфер деятельности – с 1 января 2018 года. Общая сумма этого увеличения составляет около 337 млн. леев в год.

Данная мера предусмотрена в Программе деятельности правительства на 2016-2018 годы и направлена ​​на повышение социальной сотрудников с низкими зарплатами в бюджетном секторе. Документ будет направлен на рассмотрение в парламент.