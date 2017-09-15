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Турция готова увеличить товарооборот с Молдовой до $1 млрд

№ 33 (1199) 15 September 2017

Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман, принимая накануне в Анкаре спикера парламента РМ Андриана Канду.

 

Стороны приветствовали расширение Свободной экономической зоны Вулканешть. Это, по их мнению, привлечет инвесторов в Гагаузию и будет способствовать росту экономики РМ в целом. Председатели законодательных собраний также обсудили вопрос о расширении двустороннего Соглашения о свободной торговле, которое вступило в силу в 2016 г., в сфере услуг.

 

Исмаил Кахраман высоко оценил уровень развития молдо-турецких отношений, а также сотрудничество между центральными властями Молдовы и администрацией Гагаузии в рамках рабочей группы на парламентской платформе. «Гагауз-Ери» является территорией Молдовы. Мы предоставляем, и будем предоставлять поддержку региону для его интеграции и вклада в развитие РМ», - заявил цитируемый источник.

 

Парламентская делегация РМ встретилась также с премьер-министром Бинали Йылдырымом, который заверил, что власти Турции поддержат включение в повестку дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о выводе российских войск с территории РМ.

 

Стороны обсудили открытие Генерального консульства Турции в Комрате и продолжение реализации социальных проектов посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию TIKA.

 

Спикер парламента Андриан Канду завершил свой официальный визит в Турцию встречей с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи официальные лица обсудили успехи молдавско-турецких отношений и реализацию новых проектов, которые приведут к их укреплению.

 

Вступление в силу Соглашения о свободной торговле способствовало продвижению экономических отношений в последний год. Президент Турции заявил, что двум странам необходимо еще больше активизировать инвестиции и торговлю, чтобы в скором времени торговые обмены достигли 1 миллиарда долларов. В этой связи стороны также обсудили возможность упрощения передвижения граждан. Андриан Канду сказал, что молдавские власти изучат и вскоре ответят на запрос Анкары разрешить гражданам Турции ездить в Молдову только на основании удостоверения личности.

 

Глава турецкого государства коснулся отношений как на исполнительном, так и на законодательном уровне с АТО Гагауз-Ери. Он высоко оценил их видимое улучшение и сказал, что Гагаузия является важным элементом в молдавско-турецких отношениях. «Даже если у нас нет общей границы, у нас есть тесные отношения благодаря АТО Гагауз-Ери, которое представляет собой мост дружбы между Республикой Молдова и Турцией», - подчеркнул лидер турецкого государства.

 

Турция - один из крупнейших торговых партнеров Молдовы. По итогам января-июля, молдавский экспорт в Турцию превысил $54,9 млн., что на 38,7% больше аналогичного периода 2016 г. А импорт из Турции возрос на 10,4% - до $167,1 млн. В Молдове зарегистрировано свыше 1250 предприятий с турецким капиталом. Турция занимает третье место по числу совместных предприятий в Молдове.

7370 Автор: По материалам информационных агентств
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