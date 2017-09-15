Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Виноделие Молдовы востанавливает утраченные позиции

№ 33 (1199) 15 September 2017

Базовая отрасль сельского хозяйства Молдовы - виноградарство и виноделие выходят из кризиса, спровоцированного запретами и эмбарго на поставки молдавских вин на российский рынок в марте 2006 г. Виноделы восстанавливают прежние объемы производства и продажи качественных вин.

 

Благодаря проекту конкурентоспособности сельского хозяйства Молдовы, поддержанного правительством Швеции и USAID, Национальный офис винограда и вина совместно с виноделами продвигает единый бренд страны - Wine of Moldova («Вина Молдовы»). Под таким единым стендом виноделы участвуют в различных международных выставках, добиваясь впечатляющих результатов. Как сообщила в минувшую среду на встрече с журналистами заместитель директора проекта повышения конкурентоспособности РМ Дина Лазэр, только в 2017 г. вина Молдовы были удостоены 232 медалей на различных международных винных выставках, в частности, таких престижных, как Decanter, Mondus Vini, International Wine Challenge. «Примечательно, что 37 из них были присуждены винным компаниям Молдовы, бренды которых впервые участвовали на выставках при поддержке офиса винограда и вина и агентства USAID», - отметила Диана Лазэр. По ее мнению, это является неоспоримым доказательством того, что работа над повышением качества вин уже дает те результаты, которых заслуживают виноделы и виноградари Молдовы.

 

За последнее время экспорт молдавских вин на Восток существенно сократился, что связано с закрытием российского рынка, а также с падением продаж в странах СНГ. Но зато данные результатов экспорта за 2016 г. показывают существенный рост продаж вина в странах Евросоюза, а также на нетрадиционных для молдавских вин рынках. К примеру, объем экспорта вин в Румынию по сравнению с 2014 г. увеличился на 250%, в Чехию - на 30%, Литву - на 77%, Великобританию - на 97%, Эстонию - на 86%. Что касается данных продаж вина на нетрадиционных рынках, то в Китае они возросли - на 240%, в Японии - на 40%.

6920 Автор: По материалам информационных агентств
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1949
ТАРАСОВ ВалерийГенеральный директор коммерческого центра "Каля Басарабией".
1952
КРАСНОЖЕН ОлегМенеджер.
1954
ГУРДЫШ ГригореПредприниматель.
1964
АПОЛЬСКИ РаисаДепутат парламента РМ.
1974
ДУМАНСКИ ГенадиеСоветник муниципального совета Кишинева.


Курс валют НБМ на 16.03.2018
EUR
20.4190
+0.0549
USD
16.5369
-0.1024
RON
4.3796
+0.0078
RUB
0.2894
+0.0035
UAH
0.6285
+0.0127

01/0216/03


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Experții germani vin în ajutorul antreprenorilor moldoveni
Бизнес «по-домашнему» семьи Морару
Orange – оператор №1, предоставляющий SMART решения для умных городов
Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса
Попали «в молоко»…




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».