Виноделие Молдовы востанавливает утраченные позиции

Базовая отрасль сельского хозяйства Молдовы - виноградарство и виноделие выходят из кризиса, спровоцированного запретами и эмбарго на поставки молдавских вин на российский рынок в марте 2006 г. Виноделы восстанавливают прежние объемы производства и продажи качественных вин.

Благодаря проекту конкурентоспособности сельского хозяйства Молдовы, поддержанного правительством Швеции и USAID, Национальный офис винограда и вина совместно с виноделами продвигает единый бренд страны - Wine of Moldova («Вина Молдовы»). Под таким единым стендом виноделы участвуют в различных международных выставках, добиваясь впечатляющих результатов. Как сообщила в минувшую среду на встрече с журналистами заместитель директора проекта повышения конкурентоспособности РМ Дина Лазэр, только в 2017 г. вина Молдовы были удостоены 232 медалей на различных международных винных выставках, в частности, таких престижных, как Decanter, Mondus Vini, International Wine Challenge. «Примечательно, что 37 из них были присуждены винным компаниям Молдовы, бренды которых впервые участвовали на выставках при поддержке офиса винограда и вина и агентства USAID», - отметила Диана Лазэр. По ее мнению, это является неоспоримым доказательством того, что работа над повышением качества вин уже дает те результаты, которых заслуживают виноделы и виноградари Молдовы.

За последнее время экспорт молдавских вин на Восток существенно сократился, что связано с закрытием российского рынка, а также с падением продаж в странах СНГ. Но зато данные результатов экспорта за 2016 г. показывают существенный рост продаж вина в странах Евросоюза, а также на нетрадиционных для молдавских вин рынках. К примеру, объем экспорта вин в Румынию по сравнению с 2014 г. увеличился на 250%, в Чехию - на 30%, Литву - на 77%, Великобританию - на 97%, Эстонию - на 86%. Что касается данных продаж вина на нетрадиционных рынках, то в Китае они возросли - на 240%, в Японии - на 40%.