Будет тепло, но дорого

В Кишиневе состоялись публичные дебаты на тему «Старые проблемы нового отопительного сезона 2017-2018 года в муниципии Кишинэу».

На встречу пришли представители заинтересованных организаций, имеющих отношения к функционированию системы отопления. В том числе: компаний Termoelectrica, Infocom, Apa-Canal Chisinau, Urban Consulting, агентства по регулированию в сфере энергетики (НАРЭ), примэрии Кишинева, и др. Организатор дебатов, ассоциация IDIS Viitorul, предоставила возможность в первую очередь высказать свое мнение администраторам ассоциаций жильцов — Алле Полтавченко и Виктору Кожокару.

Как сообщил Виктор Кожокару, до ноября 2008 года тариф на тепло был равен 540,82 лея за гигакалорию, из которых 307,82 лея составляла компенсация. Таким образом, потребитель платил только 233 лея за Гкал. С января 2010 года тариф составлял 699 леев за Гкал, с октября 2010 года — 821 леев за Гкал. Реально увеличилась в несколько раз! За ту же услугу жильцы вынуждены платить больше. В частности, в нашей ассоциации за отопительный сезон 2008-2009 года общая сумма оплаты за тепло составляла 484 тыс.леев, а только за четыре месяца 2017 года — 536 тыс.леев.

По данным Infocom, в холодный период года ежемесячные платежи за отопителение идут на уровне 70%. В Кишиневе для 190 тыс. квартир, подключенных к централизованному отоплению, стоимость гигакалории составляет 1068 леев, а 35% владельцев жилья платят за тепло от 1 до 1,5 тыс. леев. Следует отметить, что средняя пенсия в Молдове на 1 января 2017 года составила 1 275 леев. Infocom напоминает, что отопительный сезон 2016-2017 года начался 12 октября и закончился 27 марта. В прошедший холодный период, компенсация была предоставлена более чем 36000 семьям на общую сумму 75 млн леев.

Как заявил эксперт IDIS Viitorul Виктор Парликов, «понятно, что поставщик тепла Termoelectrica хочет получать своевременную оплату своих услуг; а с другой стороны — социальный фактор, люди с мизерным уровнем доходов. Вряд ли нужно сегодня разбираться: кто прав, а кто виноват. Проблема в том — где же взять деньги? Именно эту задачу надо решать. По итогам дебатов и всех высказанных мнений IDIS Viitorul подготовит резолюцию, которая будет доведена до сведения общественности».

Как сообщил для «ЛП» генеральный директор АО Termoelectrica Вячеслав Ени, «Все ищут - кто виноват? На самом деле ситуация совсем другая: каждый делаeт свою работу. Termoelectrica функционирует два года и все подтверждают, что мы делаем свое дело хорошо. Мы технически подготовились к началу отопительного сезона 2017-2018 года на 100-процентов; и известили в письменном виде примэрию, что к зиме готовы. Но надо подчеркнуть, для нас нет «начала и завершения» отопительного сезона, потому что Termoelectrica работает над решением задач постоянно. По финансам: за прошлый отопительный сезон мы оплатили счета нашим поставщикам (среди которых Moldovagaz, Apa-Canal, Red Union Fenosa) - на 100%».

- Каждая ассоциация имеет свой контракт с Termoelectrica, в которых условия поставок определены по-разному, - заявил Вячеслав Ени. -Все твердят: «исторический долг, исторический долг». На самом деле, между Termoelectrica и всеми ассоциациями нет исторического долга, все происходит в рамках закона. И бывший Termocom тоже все делал согласно законодательства. В настоящее время мы каждый месяц делаем акт сверки между каждой ассоциацией и Termoelectrica. Проблемы возникают оттого, что ассоциации не имеют договоров с жильцам.

В Кишиневе насчитывается около 2800 домов, из них 95% - многоэтажных, остальное количество составляют частные индивидуальные строения.

Сегодня многие потребители обеспокоены известием о том, что с них, возможно, будет взыскиваться пеня в размере 17% от общей суммы задолженности за теплоэнергию.

На этот вопрос Вячеслав Ени ответил так: «закон гласит, что если не оплатили услугу вовремя, то вам будет подсчитают пеню. А начисляется пеня только экономическим агентам, то есть, ассоциациям. Повторю, ассоциация должны иметь свои договора с жильцами. Но в связи с тем, что сегодня ассоциации практически договоров с жильцами не имеют, пока не было такого, чтобы пеня начислялась на жильцов многоэтажных домов. Совсем другой вопрос- индивидуальный договор с владельцем частного дома. В момент подписания договора это все предусмотрено, в том числе и размер пени за просроченные платежи. Они договора подписывают и довольны, потому что наш продукт на сегодняшний день очень хороший, и никаких проблем с поставкой тепла в частные дома нет».

- Хочу довести до общественности еще один важный момент: Termoelectrica принимает от жильцов заявки, в том числе по Viber, по различным вопросам, касающимся отопления. Даже в тех случаях, если эти дома входят в состав ассоциаций. На место выезжают наши специалисты и устраняют проблемы, которые сами ассоциации не решали годами. Мы понимаем, что потребитель — это самое важное звено во всей системе отопления, и он должен иметь качественные услуги, - заявил Вячеслав Ени.