Валовое промышленное производство выросло на 0,6%

По данным Национального бюро статистики РМ, промышленный рост в январе-августе 2017 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) обеспечило в наибольшей степени повышение производства в перерабатывающей промышленности (плюс 0,9%).

Вместе с тем, отмечено снижение производства в таких секторах, как добывающая промышленность (минус 3,4%), производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды и отопления (минус 0,5%).

С учетом сезонных корректировок и количества рабочих дней в январе-августе 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство увеличилось на 2,9%, также за счет роста в перерабатывающей промышленности (плюс 3,6%). Тогда как обозначился спад в добывающее промышленности (минус 3,4%), производстве и распределении электроэнергии, газа, горячей воды и отопления (минус 1,3%).