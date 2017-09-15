Вузовские «бои без правил»

Стартовал следующий этап проекта ВБ «Реформа образования в Молдове». Эксперты Всемирного банка совместно с министерством экономики и инфраструктуры объявили на этой неделе, что взаимосвязь системы подготовки кадров с потребностями рынка труда станет возможной благодаря новой «задумке» банка для высшей школы под названием «Навыки для рабочих мест». А пока западные кураторы помогают стране адаптировать высшее образование к особенностям молдавской экономики, вузы вовсю «расхлебывают» результаты рыночного пути развития, на который они некогда встали.

Марго Хофтизер, старший экономист Всемирного банка, отметила, что проект призван улучшить ситуацию и устранить несоответствие спроса и предложения квалифицированных кадров. Проект нацелен на развитие навыков, востребованных на предприятиях, которые включены во второй проект повышения конкурентоспособности. В свою очередь эксперты надеются повысить таким образом конкурентоспособность этих предприятий, что станет закономерным следствием развития соответствующих компетенций.

Кроме того, проект будет содействовать сбору информации о рынке труда. Это, по мнению экспертов, позволит образовательной системе быстрее реагировать на требования рынка труда, укрепит качество и релевантность высшего образования. Система финансирования будет поощрять университеты и предприятия взаимодействовать друг с другом. Высшим учебным заведениям будет предоставлена грантовая программа с целью повышения степени востребованности образования на рынке труда через обновление учебных программ, профессиональное развитие преподавателей, предоставление услуг в развитии карьеры и других соответствующих мер. Предполагается, что денежное стимулирование заставит, наконец, молдавские вузы прислушиваться не только к спросу на образовательные услуги, но и на нужды предприятий.

Проект также нацелен на продвижение концепции непрерывного обучения. Возникновение качественных предложений образовательных услуг для взрослых, формирование новых профессиональных навыков у них тоже будет оплачиваться. В рамках проекта будут предлагаться гранты соответствующим высшим учебным заведениям на разработку и проведение краткосрочных курсов для лиц, ищущих работу, в том числе возвращающихся мигрантов и выпускников средних учебных заведений, для формирования у них навыков и компетенций, которые срочно требуются на рынке труда.

На системном уровне, в целях постоянного повышения качества высшего образования, проект будет поддерживать развитие потенциала соответствующих государственных структур и высших учебных заведений по внедрению системы контроля качества в соответствии с Европейскими стандартами и рекомендациями. Проект также поддержит усилия по совершенствованию актуальности учебных программ в соответствии с требованиями рынка и окажет содействие в проведении оценки финансирования высшего образования.

Дополнительное финансирование на все эти мероприятия в рамках общей программы ВБ «Реформа образования в Молдове» (стоимостью $40 млн) предусмотрено в недавно утвержденной Программе партнерства для страны на период 2018-2021 гг. и составляет $30 млн. Здесь не лишне напомнить, что предыдущие планы модернизации образовательной системы были выполнены страной спустя рукава. Последний летний аудит Счетной палаты выявил много «неосвоенных средств». На взятые в 2013 г. в кредит деньги обещали за пять лет повысить качество образования, провести оптимизацию школьной инфраструктуры, восстановить и реконструировать 94 районных школ, поднять уровень преподавателей, модернизировать информационную систему менеджмента, тестирования и оценки знаний студентов. Как выяснилось, за 2013-2016 гг. освоили только 49% выделенных в качестве бюджетной поддержки средств, не смогли провести госзакупки даже по разработанным проектам.

Насколько высшая школа будет готова к перестройке, трудно сказать. Решив жить по законам бизнеса, вузы сейчас испытывают на себе все издержки нерегулируемого рынка образовательных услуг населению - от острой нехватки «сырья» до складирования никому не нужной «готовой продукции» и претензий работодателей в «некачественном выполнении работ».

Высшая школа, по мнению ректора Экономической академии, председателя Совета ректоров Григория Белостечника, давно находится в сложном положении. Сейчас проблема нехватки специалистов начала активно обсуждаться, но вузы чувствуют дефицит спроса на образовательные услуги давно. Последние лет десять количество соискателей занять студенческие места планомерно снижалось – демографические, миграционные процессы, малопривлекательные перспективы, которые может предложить рынок труда.

«В стране так и не были созданы условия для появления в достаточном количестве привлекательных рабочих мест. И ситуация может в скором времени ухудшиться радикально - когда предложение рабочей силы будет диктовать спрос на нее, а не наоборот. Вузы чувствуют это сегодня, страна столкнется с катастрофической деградацией человеческого капитала завтра. Последние события, когда высшая школа столкнулась с вопиющим нарушением регламента деятельности и нелояльной конкуренцией со стороны Молдавского государственного университета, нанесшего государству ущерб в миллионы леев, а контролирующие органы не принимают действенных решений для восстановления равных условий деятельности, наводят на определенные размышления. В том числе и такие, которые сопряжены с желанием наводить порядок в системе подготовки специалистов и дальнейшего развития высшей школы», - считает Григорий Белостечник.

Приемная кампания в этом году сопровождалась большими «неполадками». Вузы были вынуждены объявить набор без утвержденных планов приема. А значит – и разнарядки на количество бюджетных мест, и размера соответствующего финансирования. Бюджетные позиции в этом году были государством пересмотрены, но даже их сокращение существенно не повлияло на результат. Востребованные бюджетные места были заняты, «не пользующиеся спросом» остались незаполненными. Не удалось избежать и скандала, связанного с решением МолдГУ принять на бесплатное обучение по востребованным специальностям больше соискателей, чем полагалось по плану бюджетного финансирования. Источник – «внутренние резервы» вуза. Таким образом, абитуриенты, подавшие документы в несколько вузов на бюджетные места, после такого объявления, не стали долго думать. Правда, обещанный год бесплатного обучения, по словам Григория Белостечника, затем обернулись полугодом, но это картины не меняет.

«По нашим сведениям, в результате таких неблаговидных действий у других вузов были «оттянуты» более тысячи абитуриентов. Только Экономическая академия вместо плановых 1400 человек, приняла на обучение меньше 800 студентов. Государственные университеты управляют активами государства, и пользоваться ими надо, не нанося государству ущерба в виде дополнительных расходов на образование. А это от 20 до 30 тыс. леев в год на одного студента. У вузов нет таких «лишних» средств, чтобы облагодетельствовать всех желающих. А если они есть, то надо разбираться – откуда! Это мошенничество. Чего нам ждать дальше? Демпинга? Других нечестных приемов конкуренции? Это не бои без правил. Это государственное высшее образование!», - говорит Григорий Белостечник.

По данным статистики, сеть высшего образования Молдовы состоит из 19 государственных и 11 негосударственных высших учебных заведений. Большинство учреждений высшего образования находятся в мун. Кишинэу, и по одной единице в мун. Бэлць и Комрат, городе Кагул и Тараклия.

B начале 2016/17 учебного года количество студентов составляло 74,7 тыс. человек (за исключением иностранных студентов), из которых 83% учатся в государственных учреждениях. Уменьшение численности студентов по сравнению с 2015/16 учебным годом было зарегистрировано как в государственных учреждениях (на 4,8 тыс. человек или 7,2%), так и в негосударственных (на 2,1 тыс. человек или 14,3%).

Количество студентов, проходящих обучение по контрактам в государственных учреждениях, сократилось на 4 тыс. человек по сравнению с 2015/16 годом обучения. В то же время доля контрактников все равно выше - 58,3%.

Выпускники вузов распределены по самым популярным направлениям в соотношении - экономика (28,3% от общего числа выпускников), образование (15,9%), право (15,2%) и инженерная деятельность (9,2%).

Преподавательский состав высших учебных заведений насчитывает 5 тыс. человек (базовый персонал) или на 5,1% меньше по сравнению с 2015 учебным годом. Из общего числа сотрудников 2,6 тыс. человек имеют ученую степень, в том числе 2,2 тыс. - доктор наук и 0,4 тыс. - доктор хабилитат.

В начале 2016/17 учебного года количество иностранных студентов составило 3,7 тыс. человек, или на 6,6% больше, чем в предыдущем году обучения. Большинство студентов из Израиля - 54,5%, Румынии - 28,9%, Турции - 3,5%, Украины - 3,2%, Индии - 2,8%.