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Итальянская группа Celtex намерена открыть производство в Молдове

№ 33 (1199) 15 September 2017

Промышленная группа из Италии Celtex рассматривает возможности открыть в Молдове собственное производство.

 

Как сообщили агентству «ИНФОТАГ» в министерстве экономики и инфраструктуры, об этом заявил накануне ее президент и основатель Андреа Бернакки на встрече в Кишиневе с заместителем министра Виталие Юрку.

 

Юрку сообщил об инвестиционных возможностях в Молдове, ее семи зонах свободного предпринимательства (ЗСП) и 11 субзонах, которые, по его словам, обладают хорошими платформами для развития бизнеса.

 

«Мы делаем все возможное для создания благоприятной деловой среды и инвесторы могут сполна воспользоваться преимуществами и специальными условиями, созданными для иностранных инвесторов в ЗСП», - сказал он.

 

Андреа Бернакки выразил заинтересованность в открытии фабрики по производству гигиенической бумаги и сопутствующих товаров в свободной зоне Otaci-Business, с целью их последующего экспорта. Он выразил готовность инвестировать в открытие производства 3-4 млн. евро.

 

По словам предпринимателя, группа Celtex - одно из крупнейших в мире производителей и переработчиков бумаги с годовым оборотом порядка 200 млн. евро. Она включает такие компании, как Cartiera San Lorenzo, Celtex France, Cartiera Pratolungo, Toscofibra, RosaUp, Punta System, Tissu, Trend Ubimaior и Hecatec, специализирующиеся на выпуске и торговле гигиеническими принадлежностями, а также логистике.

4700 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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