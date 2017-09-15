«Casa Verde» – жизнь в гармонии с природой

Убеждать кого-либо в преимуществах загородной жизни, смысла нет. Другое дело, что жизнь за городом может быть различной, в зависимости от того, где, в каких условиях и в каком окружении вы живете.

Несмотря на то, что пока достоинства проживания в организованных коттеджных поселках у нас в полной мере не оценены, специалисты считают, что за ними будущее. Ведь на них есть спрос у наших ближайших соседей - Украине и Румынии. Не секрет, что сегодня экологический фактор среды обитания у людей определенного уровня достатка выходит на первый план.

Поэтому новое предложение на рынке загородной недвижимости от компании ICS Conreir придется весьма кстати. Загородный комплекс «Casa Verde» строится на территории 7 га, расположенной недалеко от местечка Кэприяна. А точнее в 35 км от Кишинева в северо-западном направлении по трассе национального значения Кишинэу-Леушень (когда будет готова дорога до Стрэшень, путь станет на 9 км короче) и по автомобильной дороге Кэприяна-Пэнэшешть. От трассы до территории самого комплекса еще почти 1км вглубь леса. А дальше начинается лесная сказка – открытая солнечная поляна в окружении векового леса, хрустальный воздух, аромат зелени и цветов, пение птиц. По задумке авторов проекта среди этой красоты появится настоящий уголок Швейцарии в Молдове. Главная идея - создать загородный, органично вписывающийся в естественный ландшафт комплекс для обеспеченных людей примерно одного социального статуса. Кто-то захочет проживать в нем только в теплый сезон, а кого-то привлечет возможность провести там зимние каникулы и встретить в лесу новый год.

Согласно рассказам местных жителей, данная территория является естественным образованием свободным от растительности. Как гласит предание, в давние времена местные бояре сами засаживали лес, а поляну оставили для лесного кордона.

Уникальность проекта состоит в том, что собственником разработана гибкая политика взаимодействия с клиентом, которому предлагается приобрести уже построенный коттедж с земельным участком и созданной инфраструктурой. Либо приобрести земельный участок с инфраструктурой, на котором он может построить, выбранный тип коттеджа, силами привлеченной строительной организации, собственными силами или воспользовавшись услугами собственника.

Внутренняя планировка, количество комнат и т.п. остается полностью на усмотрение клиента, но для внешнего дизайна есть общее условие - все дома должны быть в стиле альпийского шале, а в качестве забора - только живая изгородь. В архитектуре современного альпийского шале преобладает использование природных материалов – дерева, стекла и камня. И компания предлагает образцы коттеджей (от 120 до 250 кв. м), выполненных в этом стиле.

Инфраструктура включает водоснабжение с собственным водозаборным узлом, вода подается из артезианской скважины глубиной 200 м. Всегда чистая и свежая артезианская вода, насыщенная необходимыми микроэлементами, обладает высокими вкусовыми характеристиками и несомненной пользой для здоровья. Канализация представляет собой собственные высокотехнологичные очистные сооружения. Для отопления будут использоваться котлы на пеллетах, которые являются признанным во всем мире наиболее экологически чистым видом топлива. Электроснабжение обеспечивается собственными трансформаторными подстанциями с двумя независимыми вводами мощности - основным и резервным, что гарантирует бесперебойную работу всех систем. Экспертиза, проведенная Центром публичного здоровья при министерстве здравоохранения, подтвердила безупречную чистоту воды и воздуха в зоне комплекса. Все системы жизнеобеспечения уже функционируют, даже заключен контракт на уборку территории и вывоз мусора, с целью исключить какое-либо воздействие на окружающую природу. Круглосуточный пост охраны обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за территорией комплекса и его границами. Дорожки между домами и дорога до трассы будут выложены брусчаткой. Предусмотрены также зоны для гостевой парковки и детских площадок.

Теперь главная информация для покупателей. Кроме того, что они становятся владельцами участков, они становятся и сособственниками инфраструктуры. Юридическая сторона контракта содержит два правовых документа – контракт на приобретение земли под строительство и инвестиционный контракт на приобретение доли в инфраструктуре комплекса.

Далее владельцы, объединившись в ассоциацию или кондоминиум, выступают учредителями управляющей компании, которая будет заниматься обслуживанием комплекса и являться юридическим лицом при взаимоотношениях с какими-либо другими субъектами.

Таким образом, резиденты загородного комплекса будут обеспечены всем необходимым для комфортной, спокойной, размеренной жизни в гармонии с природой. «Casa Verde» станет настоящим островком цивилизации в экологически чистой природной среде.

Вместе с тем элитный загородный комплекс «Casa Verde» будет полностью отвечать условиям формата клубного поселка: это однородная социальная среда, развитая инфраструктура, круглосуточная охрана, единая система инженерных коммуникаций.

Более подробно вы сможете ознакомиться с проектом на сайте casa-verde.md, а также по тел. 22-884-755; 60840095 и на ежегодной осенней выставке недвижимости Imobil -2017, которая пройдет с 21 по 24 сентября в МКЦ Moldexpo.