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Общественные слушания без общественности

№ 33 (1199) 15 September 2017

Назначенные на 12 сентября общественные слушания зонального градостроительного плана по адресу ул. Дечебал, 99 со скандалом были отменены.

 

На консультации с общественностью вынесен зональный градостроительный план (в связи с размещением супермаркета Kaufland) территории в границах улиц Зелинского, Дечебал, Сармизежетуса. А также транспортная схема в периметре улиц Зелинского, Дечебал, Сармизежетуса, Бутукулуй и Брынкуш.

 

Отменить публичные консультации потребовали представители общественной организации «Любимый город», которых поддержал член парламента РМ Анатолий Лабунец. Поводом для этого послужило нарушение организаторами процедуры, предусмотренной в постановлении правительства №967 «О механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений». В частности не были оповещены жители домов по ул. Зелинского, интересы которых напрямую затронет данный проект. Так как, согласно транспортной схеме, на пересечении улиц Дечебал–Зелинского будет организована круговая транспортная развязка, при этом двухполосная дорога по ул. Зелинского будет расширена до четырех полос, и для этого потребуется вырубить многолетние деревья. Как выяснилось, немногочисленные жильцы ближайших домов, которые пришли на слушания, узнали об этом случайно. Примэрия и претура ограничились тем, что разместили объявления о проведении общественных консультаций на своих сайтах. Но этого не достаточно, утверждают общественники, необходимо было оповестить жильцов всех ближайших домов. При этом представитель заказчика - компании Regata Imobiliare пытался убедить присутствующих, что законодательство соблюдено, и все заинтересованные стороны об общественных дебатах были информированы. Услышать аргументы авторов проекта зонального плана не удалось, после того, как были вызваны полицейские и составлен протокол, слушания были отменены.

 

Консультации с общественностью будут перенесены на другую дату, заявил представитель претуры сектора Ботаника.

 

Строительство супермаркета не единственный проект по размещению новых объектов на территории бывшего завода Sigma. В феврале т. г. были назначены публичные консультации по зональному плану, которым предусмотрено размещение на соседней площадке жилого комплекса из 11 десятиэтажных домов на 700 квартир. Тогда слушания были отменены также по причине процедурных нарушений.

 

Первый супермаркет сети Kaufland компания Regata Imobiliare намерена строить в секторе Чокана на проспекте Мирча чел Бэтрын. Единственным учредителем фирмы выступает компания Biotehnos, которая по информации некоторых источников принадлежит бизнесмену Вячеславу Чухрий. В Кишиневе он также является владельцем ресторанов ”Cactus” и ”Mi Piace”.

 

В июне т. г. компания Regata Imobiliare выкупила у фирмы Finpar Invest (подконтрольной Владимиру Плахотнюку) кафе «Гугуцэ» в Центральном парке столицы. Прежний владелец, как известно, намеревался приватизировать участок, находящийся в муниципальной собственности и построить на месте кафе 16-этажный отель. Примэрия выступила против строительства, после чего компания обратилась в суд. Судебное разбирательство до сих пор не завершено, нынешним летом дело отправлено Высшей судебной палатой на пересмотр. В результате сделки Regata Imobiliare перешло только здание кафе, участок по-прежнему остается в муниципальной собственности.

 

Пока о планах нового владельца ничего не известно, однако появилась информация, что якобы на участке уже начались геодезические работы. Об этом в социальных сетях сообщил муниципальный советник Илиан Кашу. Но связаны ли они с будущим строительством, пока не подтверждено.

4960 Автор: Татьяна ГЛАЗОВА
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