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Обещанной реконструкции три года ждут

№ 33 (1199) 15 September 2017

О том, что спортивный комплекс Государственного университета физкультуры и спорта в центре Кишинева ждет серьезная реконструкция, было заявлено еще в 2015 году. Стоимость проекта тогда оценивали в 10 млн евро.

 

Спортивное сооружение с бассейном на ул. 31 Августа 1989 года достаточно устарело и не соответствует современным требованиям. Согласно проекту, разработанному архитектурной фирмой Marhitrav –ATM, в новом спортивном комплексе был предусмотрен не только бассейн, но и залы для занятий различными видами спорта: гимнастики, тенниса, планировалось расширить кафедру плавания, которая нуждается в лаборатории и учебных помещениях.

 

Предполагалось, что здание нового комплекса будет шестиэтажным, с подземными парковками. Но для обустройства главного входа в будущий комплекс со стороны ул.31 Августа были необходимы дополнительные земельные участки, которые находились в муниципальной собственности. В конце июля 2015 года правительство выпустило постановление, в котором муниципальному совету Кишинева предлагалось эти участки (площадью 0,0335 га и 0,022 га) передать бесплатно из публичной собственности муниципия в публичную собственность государства, с тем, чтобы далее передать их в пользование Государственного университета физкультуры и спорта. Муниципальный совет соответствующее решение принял.

 

Но дело осложнилось тем, что до мая 2015 года эти участки находились в аренде у компании Green Hills Nistru, которой рядом принадлежал приватизированный коммерческий объект (на тот момент кафе-«стекляшка» уже было снесено) с небольшим участком. Компания собиралась строить на этом месте высотный многофункциональный офисно-коммерческий центр с подземными парковками. Но против строительства активно выступило руководство Национальной библиотеки, министерство культуры и Госуниверситет физкультуры и спорта. Так как здание Национальной библиотеки считается памятником архитектуры национального значения, да и сама улица 31 Августа - это исторический центр Кишинева, который сам по себе является историческим памятником. Поэтому примэрией было отказано в выдаче разрешительных документов. После чего, Green Hills Nistru пыталась обжаловать это решение, долго судилась с примэрией и даже дошла до Страсбургского суда. Но видимо не помогло.

 

После того, как муниципальные участки были переведены в государственную собственность и перешли в пользование Госуниверситета физкультуры и спорта и спорта РМ, компания вновь обратилась в судебную инстанцию.

 

Как сообщил «ЛП» директор спорткомплекса Василий Чербушка, судебная тяжба длилась полтора года, и только недавно появилось решение суда в пользу учебного заведения. «Теперь мы можем обращаться в примэрию за градостроительным сертификатом, - отметил он. Что касается проекта, то он будет несколько изменен и дополнен».

4910 Автор: Татьяна ГЛАЗОВА
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