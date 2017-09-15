Банная история

Кишинев продолжает избавляться от «пережитков» советского периода, а именно городских общественных бань. Под ковши бульдозера на этот раз попала городская баня №4 на ул. Григоре Александреску.

Но этот факт так бы и остался не замеченным, если бы тревогу не забили жильцы ближайшего дома на Александреску,1. Они обеспокоены тем, что работы по сносу бани, которые ведутся буквально в двух шагах от их дома, могут негативно отразиться на его конструкции, в результате могут пострадать их квартиры. Экономический субъект, который инициировал работы по сносу, не провел никакой технической экспертизы старого четырехэтажного здания, в котором проживают эти люди. Они страдают от громкого шума, пылевой завесы распространяемой при демонтаже старых стен. Жильцы направили жалобу в адрес и.о. генпримара Нистора Грозаву и главного архитектора столицы Сергея Борозана с просьбой разобраться в ситуации. В противном случае они грозят обратиться в суд.

Работы по сносу бани ведет строительная компания Dansicons, при этом жалуются жители, не было предоставлено никакой информации ни о заказчике строительных работ, ни о подрядчике, ни о проекте строительства и т.п. По их (неподтвержденной) информации на месте бани будет построен многоэтажный жилой дом.

По словам главного архитектора муниципального проектного института Chisinauproiect (который должен согласовывать размещение новых объектов в городе), Михаила Карецкого по поводу согласования этого объекта в институт пока никто не обращался. И на городском градостроительном совете его обсуждения не было. Если собственник недвижимости владеет строением и землей, то он имеет право сносить старое здание и строить на его месте новое. Но если земля осталась в муниципальной собственности, то стройку могут не разрешить, пояснил он.