Инициативы и предупреждения президента

Осеннее обострение отношений между главами государственных органов власти Молдовы стало еще более явным к середине текущей недели. Аналитики считают, что это далеко не апогей, а лишь продолжение противостояния, которое при любом стечении обстоятельств ни к чему хорошему не приведет. А может быть и нет…

После событий конца прошлой и начала нынешней недели, президент Игорь Додон созвал пресс-конференцию, на которой решил высказаться по пяти блокам вопросов: о своих законодательных инициативах; кандидате на должность министра обороны; участии молдавских военных в международных учениях; намерении демократов закрепить в Конституции РМ внешний вектор европейскую интеграцию; о непромульгированных законах.

По его словам, несколько десятков законодательных инициатив, разработанных его командой, будут незамедлительно переданы и зарегистрированы в парламенте. Речь идет о проектах, которые касаются очень важных и беспокоящих граждан аспектов.

«Во-первых, предлагаем аннулировать решение властей о повышении пенсионного ценза. Мы считаем, что принятие данного решения является ошибкой в условиях Молдовы. Люди не доживают до пенсии. Кто-то увязал повышение ценза с ростом размера пенсий. Этого же не произошло», - заявил он.

Другая инициатива предусматривает индексацию пенсий два раза в год – 1 апреля и 1 октября. Третье предложение является новшеством для Молдовы и предусматривает установление гарантированной пенсии на пятилетний срок лет для наследников скончавшегося получателя.

«Как это будет выглядеть на практике? Человек, всю жизнь оплачивающий взносы соцстрахования, налоги, достиг пенсионного возраста и через год-два скончался. Предлагаем чтобы то, что он заслужил, накопил, в течение последующих пяти лет выплачивалось наследникам: супругу/супруге, детям», - разъяснил президент.

Также предлагается введение для всех граждан обязательного бесплатного профилактического медицинского обследования – анализ крови и флюорография. Выдвинута и инициатива о повышении зарплат для технического персонала госучреждений. По словам Игоря Додона, в последние годы правительство повысило уровень оплаты труда чиновников, врачей, учителей, а вот в отношении неквалифицированного персонала такие решения не принимались.

Среди инициатив значится и снижение ставки НДС на природный газ на 3 п.п. - с 8% до 5%, - и возвращение к уровню, действующему до 2009 года. В итоге, это должно привести к снижению тарифов на газ для конечных потребителей.

«Логично, что в этой ситуации возникает вопрос: где взять на это деньги? Поэтому следует второй блок инициатив. Мы предлагаем в Бюджетно-налоговой и таможенной политике на 2018 год нулевую ставку налогообложения на реинвестированный юридическими лицами доход. Этот инструмент был применен в Молдове в 2007-2008 и дал хороший результат: иностранные инвестиции увеличились почти на 40%», - сказал глава государства.

Следующая инициатива предусматривает введение стандартной 20-процентной ставки НДС в сельском хозяйстве с полным возмещением в виде субвенций в течение пяти дней. Другим источником пополнения бюджета может стать обложение 36-процентной ставкой доходов, полученных банками от курсовой разницы. «Это спекуляции. Играют курсом за наш счет. Тогда пусть платят налоги в госбюджет. Данная инициатива обеспечит ежегодно доходы в размере 200-300 млн леев», - считает президент.

Третий блок инициатив предусматривает ужесточение ответственности при разработке и принятии бюджетно-налоговой политики. Как подчеркнул господин Додон, последние годы наметилась нездоровая тенденция затягивания с разработкой соответствующих документов. При этом в законодательстве закреплены сроки представления бюджетно-налоговой политики и проектов бюджетов на рассмотрение парламента.

«Мы считаем, что правительство может быть отправлено в отставку в случаях, если до 1 июня на уровне кабинета министров не рассмотрена Бюджетно-налоговая и таможенная политика на следующий год, если до 15 августа не представило отчет об исполнении бюджета за первое полугодие и если до 15 октября не передает в законодательный орган проекты бюджетов (государственного, социального, медстархования). Также будем настаивать на недопущении изменения налоговых ставок в течение года: бизнес должен знать по каким правилам играет», - заявил Игорь Додон.

В то же время, он отметил, что направил в адрес парламента письмо с просьбой организовать парламентские слушания касательно освоения внешней помощи, предоставленной Молдове за последние восемь лет. Речь идет о любой поддержке – кредите, гранте, - полученном правительством.

Он также проинформировал, что с целью заинтересовать молдавскую молодежь остаться и работать на Родине, подготовлена Национальная ипотечная программа для граждан в возрасте до 35 лет. Она предусматривает предоставление под гарантию государства ипотечных кредитов на строк до 20 лет с процентной ставкой до 5% годовых. Для этих целей президент рассчитывает привлечь внешние ресурсы.

«Я буду настаивать на принятии этих проектов. Посмотрим, как поведет себя парламентское большинство и правительство. Но я позабочусь о том, чтобы все граждане узнали об инициативах президента и об отношении парламента и правительства к ним», - сделал первое предупреждение президент.

Далее он заявил, что отклонил предложенную премьером Павлом Филипом кандидатуру на должность министра обороны.

«Выдвижение на эту должность лица, которое не является профессионалом, в отношении которого есть подозрения в нарушении законодательства по выплате зарплаты из внешних источников, неприемлемо. Вы издеваетесь над офицерами. У меня нет военного опыта, но есть люди, которые знают, что такое министерство обороны. Поэтому я отклонил кандидатуру Еуджена Стурза. В то же время, рекомендовал профессионала на пост министра – генерала Виктора Гайчука – бывшего вице-министра, министра, посла РМ в НАТО», - уточнил он.

И высказал второе за 15 минут предупреждение: «если правительство будет настаивать на назначении в должностях некомпетентных лиц, независимо от того, сколько раз вы будете их предлагать, независимо от заключения Конституционного суда, который вы контролируете, я не подпишу такие декреты».

За этим президент высказался по поводу намерения правящего большинства изменить законодательство и закрепить за правительством право принимать решения относительно участия молдавских военных в международных учениях.

«Дорогие мои, полномочия президента в качестве верховного главнокомандующего национальной армии прописаны в Конституции. Нравится это кому-то или нет. Я не промульгирую эти поправки, даже если вы примете их на следующей неделе, два-три-четыре раза переголосуете, потому что они противоречат Конституции», - заявил глава государства.

Также он предупредил, что не имеют шансов на успех и планы демократов закрепить в Конституции европейскую интеграцию в качестве внешнего вектора страны. И добавил: «те, кто последние восемь лет разрушали европейские ценности, которые подняли над прокуратурой флаг ЕС и воровали больше, чем воровали раньше, из-за которых число сторонников евроинтеграции снизилось в два раза, теперь пытаются быть большими католиками, чем папа римский». По словам президента, такие вопросы решаются не одной политической силой, а народом. Поэтому, если авторы идеи будут настаивать на этом, Игорь Додон обещал инициировать консультативный референдум.

Он также объяснил почему отказался промульгировать и вернул в парламент пакет законов, которые были приняты в конце июня и которые парламент намерен в срочном порядке переголосовать уже до конца сентября.

И опять же предупредил, что если их передадут на промульгирование в том же виде, они не будут подписаны. Президент не согласен с поправками в Кодекс о труде, предусматривающие сокращение на два года неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (с 6 до 4 лет). Также он не приемлет предоставление работодателю права в одностороннем порядке расторгать трудовой договор с сотрудниками, достигшими пенсионного возраста.

Другие изменения, преподнесенные как реформа Академии наук, практически предусматривают ее ликвидацию, а с этим глава государства не согласен. Также как и с пересмотром системы аккредитации и аттестации учебных заведений, что может привести к непризнанию молдавских дипломов за рубежом. Президент категорически отказывается поддержать и широко разрекламированный Закон о талонах на питание. По его мнению, это еще один инструмент, узаконенный, предоставляющий экономическим субъектам возможность уклонятся от уплаты налогов. «Есть информация, что уже есть фирма, которая будет заниматься этим», - поделился он информацией.

А под конец пресс-конференции Игорь Додон обвинил лидера демократов Владимира Плахотнюка в попытке «разрушить в Молдове институт президента».

«Плахотнюк пытается разрушить государственную структуру, которую не контролирует. Я хочу, чтобы это понимали все граждане. Поэтому они и решили ограничить президентские полномочия. И что дальше? Президент избран народом. Что делают в таких случаях граждане? Возмущаются. Революция – последняя мера, к чему мы рискуем прийти и это плохо для всех», - сделал президент последнее за день предупреждение.