Белорусский госзаказ

Внушительная делегация белорусских предпринимателей, представляющих, в основном, оптовую и розничную торговлю, встретилась с молдавскими коллегами в рамках очередного молдавско-белорусского бизнес-форума, организованного Торгово-промышленной палатой РМ. Руководитель делегации, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Галина Горбачевская сразу взяла «быка за рога»: «В этом году у нас не очень хороший урожай яблок. Поэтому нам нужны молдавские яблоки и молдавский виноград.

На будущий год прибывшие со мной предприниматели готовы говорить о закупках широкого спектра агропромышленной продукции, которая производится в Молдове, включая вина и другие спиртные напитки (их импорт в Белоруссию квотируется)». Галина Горбачевская подчеркнула, что платежеспособность и устойчивость всех присутствующих предприятий гарантирует администрация Гомельской области: «Это все акционерные общества, в которых более 50% акций принадлежат государству».

Список товаров повышенного спроса со стороны белорусских оптовиков выглядит приблизительно так. До конца 2017 года: яблоки, виноград, консервированные кукуруза и зеленый горошек, масло растительное, сухофрукты. На будущий год с апреля по июнь - ранние овощи; с июня по сентябрь - перец, томаты, персики; с июля по октябрь - виноград; с августа по декабрь — яблоки. И на весь период 2018: консервированные кукуруза и зеленый горошек, масло растительное, сухофрукты, томатные кетчупы, пасты и соусы, а также виноградные вина.

Белоруссия – небольшая страна. Сравнительно. Площадь Гомельской области — 40,4 тыс. км², что составляет пятую часть территории всей Белоруссии. Для сравнения – площадь Молдовы (с Приднестровским регионом) всего 33 846 км². Население области – 1,42 млн человек. Гомель – второй после Минска город в Белоруссии (555 тыс. человек). Средняя зарплата в стране в 2016 году составила около $400.

И, несмотря на то, что, как отметила Галина Горбачевская, в стране нет дефицита ни в каких товарах продовольственного сегмента, продукция из Молдовы традиционно считается очень качественной и пользуется высоким спросом. «У нас появляется черешня, явно не из Молдовы, но ее все равно продают как молдавскую, потому что покупатели доверяют качеству ваших продуктов».

«Решение принять участие в бизнес-форуме окончательно оформилось после приезда в нашу область посла Республики Молдова в Белоруссии Виктора Сорочана, - сообщила в интервью «ЛП» г-жа Горбачевская. – Когда он детально рассказал о развитии торгово-экономических отношений между нашими странами за последние несколько лет и о существующих в современной Молдове возможностях, стало понятно: надо ехать».

Президент молдавской ТПП Серджиу Харя отметил, что в октябре прошлого года в Кишиневе прошло заседание Межправительственной молдавско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие около 30 представителей белорусской бизнес-среды и более 100 из Республики Молдова. После этого крупная белорусская делегация участвовала в Национальной выставке «Сделано в Молдове», и снова был организован экономический форум. Кроме того, 23 молдавских компании участвовали в выставках «Весна в Гомеле» и «Белагро». Затем в Минске состоялась первая экспозиция «Республика Молдова представляет» что в целом привело к улучшению отношений сотрудничества и активизации торговли между нашими странами”.

Товарооборот за семь месяцев этого года вырос более чем на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., достигнув $110,47 млн.

На прошлой неделе заместитель премьер-министра, министр экономики и инфраструктуры Молдовы Октавиан Калмык и посол Беларуси в РМ Сергей Чичук, в ходе обсуждения развития экономических отношений между Молдовой и Беларусью пришли к соглашению о запуске прямого авиарейса Кишинев-Минск. Помимо того, Октавиан Калмык заявил, что молдавская сторона будет просить белорусские власти предоставить дополнительные разрешения на транзит для перевозчиков нашей страны, а также рассмотреть возможность увеличения их числа в 2018 г.

В ходе встречи было акцентировано, что реализация проекта создания в Томае (р-он Чадыр-Лунга) на базе предприятия Batstractor сборочного производства тракторов «Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов» позволяет открыть для Беларуси новый рынок – рынок ЕС, поскольку техника, созданная на территории Молдовы, после подписания соглашения DCFTA получает свободный доступ на европейский рынок. (Мы уже сообщали, что Batstractor SRL начало сертификацию своей продукции, тракторов малой мощности, для их экспорта в страны ЕС. «ЛП» № 27 от 4 августа 2017 г.).

Теперь в этот процесс готов включиться и Минский тракторный завод. В его планах – начать собирать энергонасыщенные тракторы на действующих производствах в Молдове. «Эти тракторы позволят уменьшить расходную часть по обработке гектара земли, что очень важно для сельхозпроизводителей. Мы уже поставили 12 тракторов модели «BELARUS – 2022.3» на молдавский рынок», - сообщил белорусским СМИ генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.

Также Молдова заинтересована в участии Беларуси в реализации пилотного проекта по созданию в стране высоко интегрированного молочно-товарного животноводческого комплекса, включая поставку биоматериалов и племенных нетелей белорусской селекции. Об этом молдавская сторона заявила во время посещения послом Беларуси в Молдове Сергеем Чичуком Научно-практического института биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине Молдовы.

Большие перспективы для Молдовы сулит сотрудничество с Минским автомобильным заводом. Много лет то появляется, то пропадает информация о том, что в Кишиневе будут собирать автобусы МАЗ. Вопрос пока с места не сдвигается, несмотря на то, что минчане готовы этому максимально содействовать, и вообще предприятие нацелено на зарубежную экспансию. Только на этой неделе сборочное производство автобусов МАЗ было открыто в Египте, а также было объявлено о принятии решения властями Казахстана разместить такое производство в Алматы.

В нынешнем молдавско-белорусском форуме приняли участие представители 10 белорусских и 35 молдавских компаний, которые после окончания официальной церемонии провели ряд двухсторонних переговоров. После этого белорусская делегация отправилась для ведения дальнейших переговоров в АТО Гагаузия.