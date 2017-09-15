Давайте создавать IT-парки !

Министерство экономики и инфраструктуры в партнерстве с Национальной ассоциацией компаний в области ИКТ организовали бизнес-форум «Gov4ICT» («правительство для информационно-коммуникационных технологий»), посвященный началу процесса создания IT-парков в Республике Молдова.

По данным минэкономики, в период с 2011 по 2016 год объем продаж в ИКТ-секторе увеличился вдвое, с 1,29 до 2,6 млрд леев. Нам необходимо работать над трансформацией Молдовы в современный региональный IT-хаб, где развиваются не только IT-индустрия, реализуются идеи start-up, но и посредством внедрения электронных технологий в различных секторах, национальная экономика будет подниматься на новый качественный уровень.

Организаторы форума убеждены, что сегодня особое внимание следует уделять созданию и развитию инфраструктуры IT-парков, которые заложат основу для конкурентной IT-индустрии, упростив инициирование и развитие бизнеса. Ключевым элементом для привлечения инвесторов является введенная законом инновационная модель налогообложения для резидентов IT-парков в виде единого налога в размере 7% от продаж.

Ирина Стражеску, председатель совета директоров Ассоциации ИКТ-компаний, представитель в Ассоциации от компании Moldcell: - Очевидно, что целью и результатом создания IT-парков является повышение конкурентоспособности и привлекательности ИКТ-сектора Молдовы на международном уровне, что в свою очередь приведет к привлечению иностранных инвесторов, притоку инвестиций в область ИКТ, а это, в обязательном порядке, положительно скажется на экономике всей страны. IT-парки привлекательны в первую очередь с точки зрения налогообложения, 7-процентная ставка единого налога для резидентов IT-парков - довольно веское преимущество для компаний, работающих в области ИКТ. Принятие закона, а также соответствующих регламентов не может не радовать членов нашей Ассоциации. Это еще один шаг, который доказывает, что приоритет ИКТ-сектора, как перспективного вектора развития для страны, очень высок.

Первый шаг был сделан, закон принят, регламенты разработаны, дело за малым: воплощать в жизнь мечту - создавать IT-парки. Несмотря на то, что все еще существует ряд вопросов практического и процессуального характера касательно процесса создания и функционирования IT-парков, Советом директоров Ассоциации IT-компаний было принято решение о создании IT-парка под эгидой Ассоциации, для предоставления еще больших преимуществ для членов Ассоциации и не только.

Евгений Галамага, руководитель молдавского представительства компании Allied Testing, член совета директоров Ассоциации ИКТ компаний



Евгений Галамага, руководитель молдавского представительства компании Allied Testing, член совета директоров Ассоциации ИКТ компаний: - Идея создания IT-парков выстрадана на протяжении многих лет. По моему убеждению, большинство членов Ассоциации заинтересованы в их создании. Но мы хотим точно понять: как эта система будет работать? У нас есть вполне конкретные вопросы, начиная от того, каким образом будет инициироваться создание IT-парка. Хочется, чтобы это был прозрачный процесс. Сейчас законодательство говорит, что инициатором должно быть юридическое лицо. У меня сразу возникает вопрос: может ли в качестве инициатора выступить, например, Ассоциация ИКТ-компаний?

Когда инициатором создания парка выступает некий частный инвестор, то это вопрос заинтересованности, а если Ассоциация — то получается нейтральный «зонтик», и это всем понятно и прозрачно. Касательно администрации этого IT-парка: если инициатором создания выступает Ассоциация, думаю, что потом будут прозрачны правила работы такого парка. С другой стороны, если принят регламент парка, известно кем он создается и управляется, то логично получить подтверждение со стороны государственных ведомств, что именно этот регламент будет применяться и в будущем.

В законе хорошо и правильно сформулирована основная задача IT-парков - привлекать дополнительных инвесторов, развивать партнерство, чтобы обеспечить рост IT-бизнеса как такового. Но сейчас эти общие положения слишком прямо транслированы. А каким будет регламент деятельности парков — этот вопрос остается открытым.

Среди членов Ассоциации сегодня есть понимание, что создаваемый при поддержке государства IT-парк будет представлять собой государственную единицу. То есть, это не будет частная компания. Юридический статус такого парка - свободная экономическая зона, в которой частные компании работают. Но регулирование этой свободной зоны, выбор администратора и регламент работ — это вопросы, которые нас беспокоят. А как будут оплачиваться отпускные, больничные листы, отпуск по беременности?

На сегодняшний день в Молдове ни одного IT-парка пока нет, и мы еще не знаем точно, где первый парк будет находиться. Возможно, в Tekwill. Но, насколько я знаю, есть группа компаний, которые заинтересованы создавать самостоятельные IT-парки. Тогда в Молдове их будет два-три и больше. Пока единого мнения на этот счет нет, у каждого члена Ассоциации свое видение в отношении количества IT-парков.

В рамках нынешнего форума мы обсуждали с коллегами следующие варианты. Предположим, что сейчас и в последние несколько лет IT- индустрия растет. Но никто не забыл о небольшом экономическом кризисе в 2007-2008 годах. Что если в следующем году опять мировая экономика (я не говорю про Молдову) начнет проседать? Это, безусловно, скажется и на показателях конкретных компаний, которые будут действовать в составе IT- парка. Мне кажется, было бы обидно, если сейчас создадим парк, а потом под влиянием внешних факторов общего ухудшения экономики он приостановит свою деятельность. Насколько правильно будет оценивать работу парка в свете внешних экономических факторов - это тоже открытый вопрос. В этом смысле следует конкретизировать критерии оценки и механизм принятия решений: продолжать или не продолжать работу IT-парка? Результаты деятельности парка принимать по результатам деятельности одного года или на протяжении нескольких последних лет?

Сергей Ботезату,

старший специалист по управлению проектами

USAID Moldova

Сергей Ботезату, старший специалист по управлению проектами USAID Moldova: - Мы считаем что IT парки - это следующий этап развития IT-индустрии. Правительство очень хорошо сделало, что обеспечило сектор льготами, закрепив их в законе об IT-парках.

До настоящего времени со стороны USAID Moldova сделано много для опережающего развития сектора: в школах и университетах реализуется множество программ, построен центр Tekwill. Продолжаем работать с университетами и школами, чтобы усилить подготовку. И сейчас мы уже подошли к такому этапу, что нужно создавать IT-парки.

В настоящее время экспорт IT-услуг из Молдовы составляет порядка 80 млн долларов в год. В течение последних 5-6 лет объемы экспорта возрастали ежегодно почти в два раза. Главная задача сейчас — как обеспечить продолжение геометрической прогрессии роста экспорта.

Нам часто задают вопрос: насколько большие преимущества имеет Молдова в сравнении с другими государствами региона, и в чем они заключаются? Наши преимущества: географическое расположение страны, лингвистическая ситуация - люди знают много языков, имеется много хороших специалистов в сфере IT. Молдова уже известна разработками в области государственного электронного управления (e-gov) и хорошо зарекомендовала себя как региональный поставщик программного обеспечения в финансовом секторе. То есть, уже создано определенное имя. Теперь с помощью IT-парков мы можем усилить экспорт и развивать другие направления, которые позволят Молдове быть конкурентоспособной на очень высоком международном уровне.

На следующем этапе USAID Moldova будет помогать создавать IT-парки заинтересованным в этом компаниям. В частности, планируем подписать с компанией StarNet соглашение о сотрудничестве, на основании которого она сможет взять банковский кредит для создания своего IT-парка.

Чиприан Поштару,

директор компании StarNet

Чиприан Поштару, директор компании StarNet:- В нашем IT-парке мы хотим создать эко-систему для отечественных и зарубежных IT-компаний. Первый этап будет готов к марту 2018 года, мы предложим резидентам около 7 тыс.кв.метров офисных площадей и коворкинга (co-working – совместно используемое, оборудованное всем необходимым для работы пространство). Затем в течение 5 лет планируем построить здания общей площадью 30 тыс.кв.метров. Под эти цели отводится участок в 2,2 гектара.

Компания StarNet действует в сферах предоставления услуг доступа в Интернет, цифрового телевидения, стационарной связи. Нами был внедрен проект по обучению IT-специальностям Academy Plus, для молодежи и студентов, где ведется обучение по французской системе. Это не высшее образование, а специальные курсы, которые внедрены по франшизе. Задачи для обучения очень жесткие: отбор ведется из 4 тыс. человек, а заканчивают курсы около 70 человек. Но если ты получил диплом Academy Plus, то без проблем можешь получить работу в таких корпорациях, как Google.

На вопрос - «что еще не хватало StarNet» — отвечаем: мы намерены развивать Молдову через экспорт IT-сервисов. Именно для этого нам нужен свой IT-парк. Значительную поддержку оказывает нашему проекту USAID Moldova, в первую очередь технически. Они нам дали экспертов, которые помогли правильно сделать концепцию. Также, USAID Moldova предоставили финансовых экспертов, которые помогли нам разработать правильный бизнес-план. Создавать IT-парк будем за счет собственных и кредитных средств.