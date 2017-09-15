Давайте создавать IT-парки !

Министерство экономики и инфраструктуры в партнерстве с Национальной ассоциацией компаний в области ИКТ организовали бизнес-форум «Gov4ICT» («правительство для информационно-коммуникационных технологий»), посвященный началу процесса создания IT-парков в Республике Молдова.
Министерство экономики и инфраструктуры в партнерстве с Национальной ассоциацией компаний в области ИКТ организовали бизнес-форум «Gov4ICT» («правительство для информационно-коммуникационных технологий»), посвященный началу процесса создания IT-парков в Республике Молдова.
По данным минэкономики, в период с 2011 по 2016 год объем продаж в ИКТ-секторе увеличился вдвое, с 1,29 до 2,6 млрд леев. Нам необходимо работать над трансформацией Молдовы в современный региональный IT-хаб, где развиваются не только IT-индустрия, реализуются идеи start-up, но и посредством внедрения электронных технологий в различных секторах, национальная экономика будет подниматься на новый качественный уровень.
Организаторы форума убеждены, что сегодня особое внимание следует уделять созданию и развитию инфраструктуры IT-парков, которые заложат основу для конкурентной IT-индустрии, упростив инициирование и развитие бизнеса. Ключевым элементом для привлечения инвесторов является введенная законом инновационная модель налогообложения для резидентов IT-парков в виде единого налога в размере 7% от продаж.
Ирина Стражеску, председатель совета директоров Ассоциации ИКТ-компаний, представитель в Ассоциации от компании Moldcell: - Очевидно, что целью и результатом создания IT-парков является повышение конкурентоспособности и привлекательности ИКТ-сектора Молдовы на международном уровне, что в свою очередь приведет к привлечению иностранных инвесторов, притоку инвестиций в область ИКТ, а это, в обязательном порядке, положительно скажется на экономике всей страны. IT-парки привлекательны в первую очередь с точки зрения налогообложения, 7-процентная ставка единого налога для резидентов IT-парков - довольно веское преимущество для компаний, работающих в области ИКТ. Принятие закона, а также соответствующих регламентов не может не радовать членов нашей Ассоциации. Это еще один шаг, который доказывает, что приоритет ИКТ-сектора, как перспективного вектора развития для страны, очень высок.
Первый шаг был сделан, закон принят, регламенты разработаны, дело за малым: воплощать в жизнь мечту - создавать IT-парки. Несмотря на то, что все еще существует ряд вопросов практического и процессуального характера касательно процесса создания и функционирования IT-парков, Советом директоров Ассоциации IT-компаний было принято решение о создании IT-парка под эгидой Ассоциации, для предоставления еще больших преимуществ для членов Ассоциации и не только.
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Евгений Галамага, руководитель молдавского представительства компании Allied Testing, член совета директоров Ассоциации ИКТ компаний
Евгений Галамага, руководитель молдавского представительства компании Allied Testing, член совета директоров Ассоциации ИКТ компаний: - Идея создания IT-парков выстрадана на протяжении многих лет. По моему убеждению, большинство членов Ассоциации заинтересованы в их создании. Но мы хотим точно понять: как эта система будет работать? У нас есть вполне конкретные вопросы, начиная от того, каким образом будет инициироваться создание IT-парка. Хочется, чтобы это был прозрачный процесс. Сейчас законодательство говорит, что инициатором должно быть юридическое лицо. У меня сразу возникает вопрос: может ли в качестве инициатора выступить, например, Ассоциация ИКТ-компаний?
Когда инициатором создания парка выступает некий частный инвестор, то это вопрос заинтересованности, а если Ассоциация — то получается нейтральный «зонтик», и это всем понятно и прозрачно. Касательно администрации этого IT-парка: если инициатором создания выступает Ассоциация, думаю, что потом будут прозрачны правила работы такого парка. С другой стороны, если принят регламент парка, известно кем он создается и управляется, то логично получить подтверждение со стороны государственных ведомств, что именно этот регламент будет применяться и в будущем.
В законе хорошо и правильно сформулирована основная задача IT-парков - привлекать дополнительных инвесторов, развивать партнерство, чтобы обеспечить рост IT-бизнеса как такового. Но сейчас эти общие положения слишком прямо транслированы. А каким будет регламент деятельности парков — этот вопрос остается открытым.
Среди членов Ассоциации сегодня есть понимание, что создаваемый при поддержке государства IT-парк будет представлять собой государственную единицу. То есть, это не будет частная компания. Юридический статус такого парка - свободная экономическая зона, в которой частные компании работают. Но регулирование этой свободной зоны, выбор администратора и регламент работ — это вопросы, которые нас беспокоят. А как будут оплачиваться отпускные, больничные листы, отпуск по беременности?
На сегодняшний день в Молдове ни одного IT-парка пока нет, и мы еще не знаем точно, где первый парк будет находиться. Возможно, в Tekwill. Но, насколько я знаю, есть группа компаний, которые заинтересованы создавать самостоятельные IT-парки. Тогда в Молдове их будет два-три и больше. Пока единого мнения на этот счет нет, у каждого члена Ассоциации свое видение в отношении количества IT-парков.
В рамках нынешнего форума мы обсуждали с коллегами следующие варианты. Предположим, что сейчас и в последние несколько лет IT- индустрия растет. Но никто не забыл о небольшом экономическом кризисе в 2007-2008 годах. Что если в следующем году опять мировая экономика (я не говорю про Молдову) начнет проседать? Это, безусловно, скажется и на показателях конкретных компаний, которые будут действовать в составе IT- парка. Мне кажется, было бы обидно, если сейчас создадим парк, а потом под влиянием внешних факторов общего ухудшения экономики он приостановит свою деятельность. Насколько правильно будет оценивать работу парка в свете внешних экономических факторов - это тоже открытый вопрос. В этом смысле следует конкретизировать критерии оценки и механизм принятия решений: продолжать или не продолжать работу IT-парка? Результаты деятельности парка принимать по результатам деятельности одного года или на протяжении нескольких последних лет?
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Сергей Ботезату,
старший специалист по управлению проектами
USAID Moldova
Сергей Ботезату, старший специалист по управлению проектами USAID Moldova: - Мы считаем что IT парки - это следующий этап развития IT-индустрии. Правительство очень хорошо сделало, что обеспечило сектор льготами, закрепив их в законе об IT-парках.
До настоящего времени со стороны USAID Moldova сделано много для опережающего развития сектора: в школах и университетах реализуется множество программ, построен центр Tekwill. Продолжаем работать с университетами и школами, чтобы усилить подготовку. И сейчас мы уже подошли к такому этапу, что нужно создавать IT-парки.
В настоящее время экспорт IT-услуг из Молдовы составляет порядка 80 млн долларов в год. В течение последних 5-6 лет объемы экспорта возрастали ежегодно почти в два раза. Главная задача сейчас — как обеспечить продолжение геометрической прогрессии роста экспорта.
Нам часто задают вопрос: насколько большие преимущества имеет Молдова в сравнении с другими государствами региона, и в чем они заключаются? Наши преимущества: географическое расположение страны, лингвистическая ситуация - люди знают много языков, имеется много хороших специалистов в сфере IT. Молдова уже известна разработками в области государственного электронного управления (e-gov) и хорошо зарекомендовала себя как региональный поставщик программного обеспечения в финансовом секторе. То есть, уже создано определенное имя. Теперь с помощью IT-парков мы можем усилить экспорт и развивать другие направления, которые позволят Молдове быть конкурентоспособной на очень высоком международном уровне.
На следующем этапе USAID Moldova будет помогать создавать IT-парки заинтересованным в этом компаниям. В частности, планируем подписать с компанией StarNet соглашение о сотрудничестве, на основании которого она сможет взять банковский кредит для создания своего IT-парка.
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Чиприан Поштару,
директор компании StarNet
Чиприан Поштару, директор компании StarNet:- В нашем IT-парке мы хотим создать эко-систему для отечественных и зарубежных IT-компаний. Первый этап будет готов к марту 2018 года, мы предложим резидентам около 7 тыс.кв.метров офисных площадей и коворкинга (co-working – совместно используемое, оборудованное всем необходимым для работы пространство). Затем в течение 5 лет планируем построить здания общей площадью 30 тыс.кв.метров. Под эти цели отводится участок в 2,2 гектара.
Компания StarNet действует в сферах предоставления услуг доступа в Интернет, цифрового телевидения, стационарной связи. Нами был внедрен проект по обучению IT-специальностям Academy Plus, для молодежи и студентов, где ведется обучение по французской системе. Это не высшее образование, а специальные курсы, которые внедрены по франшизе. Задачи для обучения очень жесткие: отбор ведется из 4 тыс. человек, а заканчивают курсы около 70 человек. Но если ты получил диплом Academy Plus, то без проблем можешь получить работу в таких корпорациях, как Google.
На вопрос - «что еще не хватало StarNet» — отвечаем: мы намерены развивать Молдову через экспорт IT-сервисов. Именно для этого нам нужен свой IT-парк. Значительную поддержку оказывает нашему проекту USAID Moldova, в первую очередь технически. Они нам дали экспертов, которые помогли правильно сделать концепцию. Также, USAID Moldova предоставили финансовых экспертов, которые помогли нам разработать правильный бизнес-план. Создавать IT-парк будем за счет собственных и кредитных средств.